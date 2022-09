Talleres le ganó a Colón en Córdoba

El mediocampista ofensivo Rodrigo Garro anotó en el primer tiempo, a los 21 y 45 minutos, dos tantos de muy buena factura para la victoria de los cordobeses.

La ´T´ acumula así su tercer juego sin derrotas en la competencia, con dos ganados y un empate, y alcanza los 22 puntos (tiene un partido pendiente) y se aleja de la zona baja de la tabla.

El equipo de Santa Fe continúa sin hacer pie y queda con 19 unidades se mantiene entre los equipos más flojos, luego de no obtener triunfos en las últimas cinco fechas, con cuatro derrotas y un empate.

#TorneoBinance | Fecha 20 | resumen de Talleres - Colón

En la noche del Kempes el encuentro comenzó con todo, con los locales buscando posicionarse en terreno rival, aunque descuidaron su última línea y otorgaban espacios para la contra del 'sabalero'.

Y en esa dinámica es que Colón tuvo tres chances claras antes de los 10 minutos: primero Ramón Ábila convertía, pero estaba adelantado, luego Matías Catalán despejó sobre la línea un tiro de Cristian Bernardi que tenía destino de red, y en la otra 'Wanchope' falló tras quedar de cara al arco de Alan Aguerre.

Se acomodó de a poco la 'T' en el campo, y así logró abrir el marcador con el primer golazo de Garro, que recibió de Francisco Pizzini en tres cuartos de cancha, sacó un preciso y potente remate desde fuera del área y puso el 1-0.

Lo tuvo para aumentar rápidamente el elenco de Javier Gandolfi, pero Alan Franco falló un tiro de frente al arco tras una gran jugada colectiva.

Volvió a conceder espacios en el fondo el dueño de casa, y Bernardi tuvo otro par de opciones que tapó bien parado Aguerre.

Finalmente, y tras un par de encontronazos en ambas áreas, llegó otra asistencia de Pizzini, esta vez para la entrada de Garro al área, y el exInstituto enfrentó a Ignacio Chicco y le picó el balón con gran categoría, para redondear otro tanto de muy buena factura para el 2 a 0, previo al descanso.

A pesar de la ventaja, Talleres seguía siendo ambicioso en el complemento, y no lograba cerrarse bien en defensa, por el afán de presionar lejos de su arco siguió permitiendo espacios que Colón no aprovechó por las falencias en la definición de Ábila, que dispuso de al menos tres chances claras.

Sobre los minutos finales pudo la 'T' aumentar, ya con el 'sabalero' volcado decididamente en ataque con más hombres, pero Matías Godoy y el ingresado Ulises Ortegoza fallaron en el tiro final.

En la próxima fecha Talleres visitará a River, mientras que Colón buscará la recuperación en su estadio ante Argentinos Juniors.

Formaciones

Talleres de Córdoba: Alan Aguerre; Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez y Ángelo Martino; Christian Oliva, Alan Franco y Matías Godoy; Rodrigo Garro; Franciso Pizzini y Juan Cruz Giacone. DT: Javier Gandolfi.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Gotz y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Christian Bernardi y Facundo Farías; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Goles en el primer tiempo: 21m. y 45m. Garro (T).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Rodrigo Villagra por Oliva (T); 14m. Juan Pablo Álvarez por Farías (C); 19m. Enzo Díaz por Franco (T) y Ulises Ortegoza por Giacone (T); 27m. Tomás Sandoval por Picco (C); 32m. Héctor Fértoli por Martino (T); 37m. Juan Sánchez Miño por Bernardi (C) y 43m. Lucas Suárez por Garro (T).

Amonestados: Garro (T). Ábila, Garcés, Delgado (C).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Mario Alberto Kempes.