Desde ayer, la Academia Española nos autoriza decir “ojota” y “VAR”

La Real Academia Española acaba de legalizar 4.381 palabras en uso , o resignificadas, un “esfuerzo de producción” (giro aún no blanqueado) que ocupó a sus miembros en los últimos años. Hay que reconocer que, esta vez, al menos entre los vocablos difundidos, no aparecen adefesios como “almóndiga” (por “albóndiga”), “ murciégalo ” (por “murciélago”) o “ toballa ” (por “toalla”), que fueron el hazmerreír del mundo hispanoparlante en la última actualización.

No, esta vez los académicos se han puesto a navegar internet y bendijeron, por ejemplo, “big data”, “cookie” y “banner”. Eso sí: dieron luz verde a “pixelear” pero no a “pixelar”, que es como decimos de este lado del Atlántico. Y mejor ni averiguar cuál fue el erudito que propuso aceptar “sexting”, y quienes la validaron sin vacilación. A propósito, todo indica que los académicos anduvieron de pachanga porque ahora admiten “perreo”, forma de reguetón, chunda-chunda (que seguramente han de bailar en el barrio de Lavapiés) y “swing criollo”. Del léxico gastronómico añadieron “cochifrito” y “colín” (aquí no hay motivo de queja: “chimichurri” y “choripán” ya tienen los papeles al día desde hace años, así que marche un “cochifrito” nomás).