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1 de junio 2026 - 09:59

El dólar arranca junio por encima de los $1.400, pero la tranquilidad cambiaria se sostiene

La autoridad monetaria mantuvo la acumulación de reservas durante mayo y está a un paso de completar su meta de u$s10.000 millones.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Depositphotos

Tras encadenar su segundo aumento mensual al hilo, el dólar oficial inicia junio por encima de los $1.400. De todas maneras, en el año aún arrastra una caída del 3,2% (-$47). Esto se dio en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA), que ya rozan los u$s10.000 millones en lo que va del año, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

"Estamos en plena temporada de abundancia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, y el sosiego financiero que eso trae suele extenderse hasta principios de julio", explicaron desde la consultora LCG.

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El tipo de cambio cotiza a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escala a $1.757,34, con una brecha del 24,8%. En mayo, el dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), tras subir en tres de las cuatro semanas y tocar un máximo el pasado miércoles 27.

A nivel minorista, el dólar abre a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posiciona a $1.859. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.434,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.485,40, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%.

fmi bcra dolares reservas
El BCRA recibió la semana pasada un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s1.000 millones.

El BCRA recibió la semana pasada un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s1.000 millones.

El BCRA, a un paso de cumplir su meta de reservas

El Banco Central adquirió u$s2.601 millones en mayo y u$s9.756 millones en lo que va del año, por lo que quedó a un paso de alcanzar su objetivo anual de u$s10.000 millones en tan solo 6 meses.

Al cierre del viernes, las reservas brutas alcanzaron u$s48.191 millones. Este monto representa el valor más alto en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

El equipo económico apuesta a que tanto la liquidación agrícola como las colocaciones de deuda privada y provinciales ayuden a seguir fortaleciendo reservas y sostener la estabilidad cambiaria durante los próximos meses.

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