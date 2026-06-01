El dólar arranca junio por encima de los $1.400, pero la tranquilidad cambiaria se sostiene

La autoridad monetaria mantuvo la acumulación de reservas durante mayo y está a un paso de completar su meta de u$s10.000 millones.

Tras encadenar su segundo aumento mensual al hilo, el dólar oficial inicia junio por encima de los $1.400 . De todas maneras, en el año aún arrastra una caída del 3,2% (-$47). Esto se dio en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA) , que ya rozan los u$s10.000 millones en lo que va del año, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

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" Estamos en plena temporada de abundancia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa , y el sosiego financiero que eso trae suele extenderse hasta principios de julio", explicaron desde la consultora LCG .

El tipo de cambio cotiza a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escala a $1.757,34, con una brecha del 24,8%. En mayo, el dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17) , tras subir en tres de las cuatro semanas y tocar un máximo el pasado miércoles 27.

A nivel minorista , el dólar abre a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA) . Así, el dólar tarjeta se posiciona a $1.859. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.434,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.485,40, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%.

fmi bcra dolares reservas El BCRA recibió la semana pasada un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s1.000 millones. ChatGPT IA

El BCRA, a un paso de cumplir su meta de reservas

El Banco Central adquirió u$s2.601 millones en mayo y u$s9.756 millones en lo que va del año, por lo que quedó a un paso de alcanzar su objetivo anual de u$s10.000 millones en tan solo 6 meses.

Al cierre del viernes, las reservas brutas alcanzaron u$s48.191 millones. Este monto representa el valor más alto en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

El equipo económico apuesta a que tanto la liquidación agrícola como las colocaciones de deuda privada y provinciales ayuden a seguir fortaleciendo reservas y sostener la estabilidad cambiaria durante los próximos meses.