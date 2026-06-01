Paro de subtes de la línea C: medida de fuerza genera caos, interrupciones y demoras en Constitución afecta a miles de pasajeros

La medida fue impulsada por el sindicato de trabajadores del subte. El cierre del ramal complica la movilidad de miles de usuarios este lunes.

Las trabajadores del Subte harán un nuevo paro por reducción de jornada laboral y denuncia de asbesto.

La línea C del subte amaneció este lunes sin funcionamiento debido a una medida de fuerza gremial que paralizó por completo el servicio entre Retiro y Constitución , uno de los corredores más utilizados de la Ciudad de Buenos Aires. La interrupción impacta en miles de pasajeros y genera una mayor presión sobre colectivos, trenes y otras líneas de la red.

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El paro fue comunicado durante la noche del domingo por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) , que reclama por la continuidad de formaciones que, según denuncia, contienen componentes con asbesto.

La línea C permanece paralizada por una protesta gremial vinculada a la presencia de asbesto en determinadas formaciones.

El conflicto gira en torno a los trenes Nagoya 5000 , unidades que para el sindicato aún continúan circulando pese a que existía un compromiso para retirarlas. Desde la organización gremial sostienen que la presencia de asbesto representa un riesgo para la salud de los trabajadores.

A través de un comunicado, el secretario general de AGTSyP, Néstor Segovia , apuntó directamente contra la concesionaria del servicio. “ La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha ”, aseguró.

La organización sindical considera que el incumplimiento de ese acuerdo vulnera las condiciones de seguridad laboral y justificó la decisión de avanzar con una paralización total del ramal.

Subte La medida de fuerza afecta el recorrido completo entre Constitución y Retiro y obliga a los usuarios a reorganizar sus viajes.

Hasta cuándo estará interrumpido el servicio

Hasta el momento no se difundió un cronograma oficial con horarios de normalización. Sin embargo, se espera que la línea C permanezca cerrada durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.

La medida impacta sobre todas las estaciones que integran el recorrido habitual del ramal:

Constitución

San Juan

Independencia

Moreno

Avenida de Mayo

Diagonal Norte

Lavalle

General San Martín

Retiro

Ante la falta de servicio, las autoridades recomiendan utilizar otras líneas de subte, colectivos y servicios ferroviarios que permitan realizar combinaciones similares para completar los trayectos habituales.

Subte línea c (2).jpg La protesta impacta en nueve estaciones y genera una mayor demanda en colectivos, trenes y otras líneas de subte.

La respuesta de Emova al reclamo sindical

A través de un comunicado oficial, Emova rechazó la medida de fuerza y aseguró que continúa desarrollando el plan de desasbestizado de la red bajo la supervisión de organismos competentes.

“Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios”, expresó la empresa.

Además, la concesionaria sostuvo que el proceso comenzó en 2018 y continúa vigente. “La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU”.

Finalmente, Emova señaló que esas tareas se encuentran contempladas en un acuerdo vigente. “Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad”.

Mientras continúa la disputa entre el sindicato y la concesionaria, miles de usuarios deberán reorganizar sus traslados y buscar alternativas para movilizarse entre el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires.