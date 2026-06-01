Las apuestas del universo cripto para el Mundial 2026: cuáles son las tres capas de trading disponibles

Los inversores en criptomonedas comienzan a palpitar la Copa del Mundo. Los mercados de predicción ya muestran sus favoritos a obtener el trofeo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. A medida que crece la emoción, el ecosistema cripto ya se está formando alrededor del torneo . De esta manera, emergen alternativas de inversión para los traders de criptoactivos y afloran las apuestas en los mercados de predicción.

Las criptomonedas relacionados con la Copa Mundial 2026 se agrupan en tres categorías: proyectos licenciados vinculados al fútbol, memecoins no oficiales con temática de la FIFA y memecoins de selecciones nacionales en Solana. Cada categoría responde a diferentes catalizadores a medida que se acerca el torneo.

La primer categoría se compone de aquellos tokens de fútbol con licencias y alianzas reales. Esta categoría tiene la conexión más fuerte con el fútbol mundial. El ecosistema cripto más grande enfocado en el fútbol es Chiliz (CHZ), a través de su plataforma Socios. El proyecto crea fan tokens para clubes y selecciones nacionales , siendo una de las formas más claras de tener exposición a la actividad relacionada con el torneo. CHZ cotiza alrededor de 0.0339 dólares con una capitalización de mercado aproximada de 352 millones de dólares. El token sigue bajo presión, con una caída de casi 10% en la última semana y de 17.5% en el último mes .

Un avance importante llegó en marzo de 2026, cuando los reguladores de Estados Unidos clasificaron los fan tokens como coleccionables digitales y no como valores. Esta decisión eliminó un obstáculo regulatorio clave y fortaleció los planes de expansión de Chiliz en el país. Entre los tokens de selecciones nacionales, algunos de los más seguidos son:

Precio: u$s0,41

Capitalización de mercado: u$s7,5 millones

Subió 6,5% en la semana

Bajó 47% en el mes

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha mencionado públicamente en varias ocasiones la posibilidad de una futura FIFA Coin. Todavía no existe un token oficial, pero cualquier anuncio durante el torneo podría tener un impacto inmediato en el sentimiento sobre los criptoactivos relacionados al fútbol.

La segunda categoría incluye tokens que usan la marca FIFA sin tener una relación confirmada con la organización. El ejemplo más grande es un token basado en Ethereum llamado FIFA, que recientemente alcanzó una capitalización de mercado de casi 77 millones de dólares.

En esta categoría el mayor riesgo es la confusión. Muchos de estos proyectos usan nombres casi idénticos aunque no tengan ninguna relación entre sí. Los traders a menudo piensan que están comprando el mismo activo cuando no es así. Antes de comprar cualquier memecoin con temática de FIFA, los inversores deben revisar las direcciones de contrato, la liquidez, la concentración de holders y la actividad de trading.

La tercera categoría es el ecosistema de memecoins de selecciones nacionales en Solana. Es la más especulativa de las tres categorías desarrolladas. Estos tokens se lanzaron principalmente en Pump.fun y buscan aprovechar el entusiasmo por las selecciones nacionales, no por alianzas oficiales.

WORLDCUP es el token central de este ecosistema. Recientemente subió cerca de 90% en 24 horas y alcanzó una capitalización de mercado cercana a 10 millones de dólares.

Una característica única del sistema es que una parte de las comisiones de trading de los tokens de los equipos se usa para recompras de WORLDCUP. Esto genera un ciclo que depende directamente de la atención al torneo. Sin embargo, estos activos tienen el mayor riesgo: La mayoría de estos tokens dependen totalmente del momentum, la atención en redes sociales y los resultados de los partidos. La eliminación de un equipo puede causar una presión de venta inmediata.

Los mercados de predicción ya muestran claros favoritos para el Mundial 2026

Los mercados de predicción se han convertido en una de las grandes narrativas cripto relacionadas con la Copa del Mundo. El volumen total de trading entre Polymarket y Kalshi ha llegado a unos 416,7 millones de dólares en mercados de ganadores de la Copa del Mundo.

Los favoritos actuales incluyen a Francia, España, Inglaterra y Brasil. Llamativamente, Argentina, ultimo campeón del mundo, no figura entre los principales candidatos a ganar el certamen en este ámbito.

Según los especialistas del sector, la creciente actividad en este tipo de plataformas muestra que los traders están usando cada vez más los mercados de predicción en vez de casas de apuestas tradicionales para especular sobre los resultados del torneo.