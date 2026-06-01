Los mercados mantienen el optimismo a pesar de las nuevas agresiones entre EEUU e Irán

Las acciones extienden las subas este lunes, resistiendo el repunte de los precios del petróleo mientras persistía la incertidumbre sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Los mercados globales mantienen el optimismo y operan en máximos históricos, resistiendo las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el alza de los precios del petróleo.

Las bolsas más importantes del mundo operan en máximos históricos el lunes, ya que el auge por las empresas de Inteligencia Artificial (IA) continuó impulsando el apetito de riesgo entre los operados del mercado, contrarrestando las noticias de nuevos ataques en el Golfo Pérsico que desafiaron el optimismo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y elevaron los precios del petróleo .

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Si bien los negociadores de Washington y Teherán aparentemente están trabajando para llegar a un acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump , se había mantenido en silencio sobre sus avances hasta que publicó que todos deberían "simplemente sentarse y relajarse" .

Afirmó que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz provisional "saldrán bien" , incluso mientras las fuerzas de ambos países se enfrentaban nuevamente cerca del estrecho de Ormuz .

Trump , en una publicación de Truth Social a última hora del domingo dijo que la constante especulación sobre si aceptará un acuerdo —que probablemente implicará que ambas partes extiendan su alto el fuego por unos dos meses , con la reapertura del estrecho por parte de Irán y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes — no ayudaba.

En este contexto, el crudo Brent sube 2,9% hasta u$s93,8 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 3,6%, hasta los u$s90,5 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU en los tramos más largos operan con leves subas.

energia petroleo balanza comercial El petróleo experimentó durante mayo su mayor baja mensual desde la pandemia. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

Wall Street extiende su rally alcista en el "premarket", sosteniendose en sus máximos históricos. El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,24%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,18%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,51% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son IBM (+14%), ServiceNow (+10%) y Cadence Design (+7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Qualcomm (-10%), Global Life (-7%) e Intel Corporation (-6%).

A nivel macroeconómico, hoy por la mañana se conocerán datos del sector manufacturero norteamericano. Además, se conocerán los balances trimestrales de Hewlett Packard (HP), en un contexto en que el interés inversor por el sector tecnológico no deja de aumentar.

De hecho, Microsoft sube un 4,6% previo a la apertura de las acciones de software, mientras que Jensen Huang, de Nvidia, anunció la entrada de la empresa con mayor capitalización bursátil en el mercado de las PC, lo que hizo que sus acciones suban 2,3%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,03%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,32% y el CAC francés acompaña con 0,07%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,12%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,82%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,27%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,68% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,90%.