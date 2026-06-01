FMI: el BCRA recibió una "ayuda" de u$s11.800 millones y ahora sobrecumple las metas de reservas

Se trata de la diferencia entre la meta de reservas prevista el año pasado para cumplir en junio de 2026 y el objetivo actualizado en la última auditoría. Argentina logró imponer su criterio de no acumular dólares.

Así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) le tiró un salvavidas a Luis Caputo para que pueda cerrar los números del superávit fiscal, también le arrojó una soga a Santiago Bausili , presidente del Banco Central (BCRA) , respecto de las reservas internacionales.

Más precisamente, el FMI le perdonó a la Argentina u$s11.800 millones de la meta de reservas internacionales netas (RIN) de junio de este año. Se trata de la diferencia entre el objetivo pautado en agosto de 2025 y el que finalmente quedó establecido con el retoque que le hizo el organismo al programa en la segunda revisión, aprobada por el Directorio días atrás.

Por otro lado, a Luis Caputo se le alivió la meta fiscal . Tenía que haber juntado $8,46 billones a mitad de año, pero el monto fue recortado a $6,86 billones.

En la versión del acuerdo del año pasado, tras el primer waiver (precisamente por no haber logrado las metas de acumulación de reservas) el BCRA tenía que llegar a junio de 2026 con reservas netas positivas por u$s3.200 millones. Ahora el objetivo quedó en u$s8.600 millones negativos.

Es decir que, si bien el organismo en 2025 estaba exigiendo a Buenos Aires que acumule los dólares que compra en el mercado, la realidad es que se usaron esas divisas para pagar vencimientos de deuda y el organismo terminó por avalarlo . La alternativa hubiera sido rechazar las metas, no otorgar un segundo waiver y dar por caído el programa.

FMi dolares.jpg El FMI dio luz verde a la segunda revisión para el Gobierno.

Pero tal como están las cosas, en el acumulado a mayo la compra de dólares en el mercado de cambios superó los u$s9.000 millones en lo que va de 2026, lo que habría dejado reservas netas negativas por u$s5.000 millones. Es decir que por un cambio de metas, ahora el BCRA estaría sobrecumpliendo junio en unos u$s3.400 o u$s3.500 millones, y lo deja a punto de cumplir con la meta de diciembre de u$s4.100 millones de reservas netas negativas.

En el fondo, el Staff Report refleja la tensión que hay entre el equipo económico argentino de Luis Caputo y los técnicos del FMI. Al final de cuentas, la Argentina obtuvo la asistencia financiera y llevó a cabo la política monetaria y cambiaria que quiso sin cumplir en dos oportunidades la meta de dólares. Cabe recordar que, al inicio de la gestión, Luis Caputo y el entonces secretario de Finanzas y actual canciller, Pablo Quirno, insistían en que estaban cómodos con el nivel de reservas que tenía el BCRA y que el propio Javier Milei descreía de la necesidad de acumular reservas para estabilizar la economía.

Recién para inicios de este año, Bausili anunció el lanzamiento de la Fase 4 que contempla la compra de u$s10.000 en 2026. A dos años de iniciado el gobierno, el BCRA asumió un compromiso expreso de comprar dólares para las reservas, casi por presión del FMI y de los mercados financieros, que esperan a que realmente la Argentina tenga un buen colchón de divisas que lo ponga a salvo de una potencial corrida en el año electoral.

La mirada de los consultores

En esa línea, distintos economistas plantean su mirada. Es el caso de Guido Zack, director del área de economía en Fundar, consideró que "en 2025 el Gobierno eligió no acumular reservas para potenciar la baja de la inflación". "Este año sí se está acumulando, y eso es positivo. Pero se podría acelerar", señaló Zack, recientemente.

Por su lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala en un informe que "esta medida constituye la segunda flexibilización de metas otorgada en favor del Gobierno por parte del organismo multilateral, tras la condonación de u$s6.500 millones aplicada sobre el objetivo de diciembre 2025 durante la primera revisión".