Charlas de quincho: el error de Cafiero, enojo federal con Scioli y los retos (elogiosos) de Elsztain

El empresario titular de IRSA y un agasajo a la prensa en La Rural. El estado de las rutas copó una cumbre en Mendoza, y fastidió a los funcionarios nacionales. El peronismo ya mira 2027 y en Buenos Aires analizan la experiencia de 1989: adelantar la elección del año que viene, la opción que gana peso. Alak y el experimento ampliación. LLA pelea por comisiones. Reconocimiento en la Legislatura a un club peronista.

Semana de quinchos turísticos (y viales) en Mendoza y del empresario Elsztain, afín a Milei, como anfitrión en La Rural. El club (peronista) Sacachispas fue homenajeado en la Legislatura con enviados de la AFA. La Plata, experimento de ampliación PJ encabezado por Alak, que sienta en la mesa a Duhalde, a Urtubey, a Remes Lenicov y a tantos más.

La Selección argentina ya está en los Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 y el país entra en modo pausa por dos meses. "Menos mal", es lo que piensan en el Gobierno, por una calma política que le viene bien a la Casa Rosada , mientras resuelve sus internas y el escándalo de Manuel Adorni, quien viene lento con la presentación de la declaración jurada.

Confianza en Hacienda por la caída del riesgo país y una probable desaceleración de la inflación en mayo. " La economía se va a llevar puesta a la política", dijo Toto Caputo , y nadie sabe cuál es el huevo y cuál la gallina, entre tantas contradicciones del Gobierno por este tema teórico, que incluye, claro, al famoso "riesgo kuka". Por lo pronto, hay optimismo libertario en que puedan dar vuelta la crisis política, aunque para eso debería mejorar el bolsillo, y parece que esa fase viene demorada. Al menos en el populoso conurbano bonaerense, golpeado por la caída de la industria y del consumo, más allá del relato de LLA. Impulso, claro, para que Kicillof desdoble la elecciones 2027 y gane impulso para llegar mejor a la presidencial, con una probable licencia que le permita no repetir el error de Cafiero en 1989.

Nuevos proyectos al Congreso , que sigue acumulando las carpetas reformistas del Presidente, a la espera de conseguir apoyos. Mientras el modo electoral ya atraviesa no solo el clima nacional, sino también provincial en Buenos Aires, con las tensiones del peronismo y las propias de LLA. Hubo elecciones en Colombia y, más cerca, en el club San Lorenzo, donde ganó la lista opositora encabezada por Macelo Culotta , quien deberá completar el mandato del expulsado Marcelo Moretti, conocido por la amplitud de los bolsillos internos de sus sacos.

Semana de quinchos turísticos (y viales) en Mendoza y del empresario Elsztain, afín a Milei, como anfitrión en La Rural. El club (peronista) Sacachispas fue homenajeado en la Legislatura con enviados de la AFA. La Plata, experimento de ampliación PJ encabezado por Alak, que sienta en la mesa a Duhalde, a Urtubey, a Remes Lenicov y a tantos más.

En un clásico de todos los años, el titular de IRSA y Banco Hipotecario, Eduardo Elsztain , agasajó a trabajadores de prensa en la previa del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio. El encuentro fue en La Rural de Palermo y sirvió para que el empresario cercano a Javier Milei realizara anuncios, comentara aspectos de la situación económica y dejara mensajes a los profesionales de los medios, entre elogiosos y críticos al mismo tiempo.

Entre lo más saliente, señaló que planean abrir un nuevo shopping en Haedo, en el oeste del conurbano, con una inversión de u$s20 millones adicionales a los u$s9 millones desembolsados para adquirir el predio del excentro comercial Al Oeste. Cuenta con más de 20.000 metros cuadrados, 40 locales, espacios gastronómicos, salas de cine y canchas de pádel. También avanza otra inversión superior a los u$s100 millones para la apertura de un shopping en La Plata, aunque esta apertura se demorará más.

Elsztain se refirió a la mayor competencia entre las marcas, a la baja de precios y a la caída del consumo. “Cuando el consumidor cree que la plata se le derrite, la gasta más rápido. Cuando ve que los precios van bajando, espera y va comprando en la mejor condición que tiene”, expresó, ponderando la desinflación. También valoró la llegada de marcas internacionales como Decathlon, Victoria’s Secret o Miniso, al tiempo que deslizó el arribo de H&M o la expansión de Zara.

Los asistentes del evento arrasaban con las mesas frías, donde se destacaba el salmón, la burrata y el ceviche. Mientras, el empresario se dedicaba en su discurso a valorar el trabajo del periodismo profesional. Parecía una toma de distancia respecto a Milei. Relató que en su rutina diaria lee los diarios y escucha la radio, y que esa rutina es clave para la toma de decisiones. "Mi trabajo está muy influido por ustedes", mencionó. Hizo una alabanza de las "preguntas incómodas" y señaló que eso "ayuda a que una sociedad converse mejor consigo misma".

elstain El titular de IRSA, uno de los empresarios más cercanos a Javier Milei.

Sin embargo, mientras los invitados se trasladaban a las islas de comida caliente, donde el gulash fue la estrella, Elsztain pareció congraciarse con el Presidente y lanzó algunas críticas y sugerencias a los trabajadores de prensa.

"Pero ojo, eh. Porque tenemos noticias verdaderas y tenemos también muchas noticias falsas. A veces la velocidad le gana a la precisión y la opinión se mezcla con la información”, comenzó. Y siguió: "Un título injusto o un prejuicio puede durar muchos años y puede hacer mucho daño", mencionó y, al estilo Adorni en conferencia de prensa, pasó a leer noticias donde se lo cuestionaba. "Nos juntó para retarnos", bromeaba un asistente, ya con el volcán de dulce de leche entre manos.

Pero, para cerrar en modo fraternal, Elsztain señaló: "Los que estamos en esto sabemos que la crítica es parte del juego".

La sombra del error de Cafiero

El miércoles pasado, el intendente de La Plata, Julio Alak, puso en funciones a Daniel Lipovetzky como secretario de Relaciones Internacionales del municipio y a Marcos Urtubey como subsecretario de Cooperación Internacional, pero en la política bonaerense leyeron otra cosa: un nuevo movimiento del jefe comunal en su armado rumbo a la gobernación 2027.

En la comuna cuentan que Lipovetzky, en la charla previa, le dijo a Alak algo así como: "Quiero ser tu Toty Flores". Es que el histórico referente social de Elisa Carrió, hombre de raíces peronistas que militó décadas en la Coalición Cívica, se sumó este año al gabinete del intendente de La Matanza Fernando Espinoza. En el entorno del alcalde platense, la frase de Lipovetzky cayó bien.

El dato no es menor: Lipovetzky tiene raíces en La Plata, pero nunca gobernó ni representó a su ciudad. Se forjó en el peronismo de la mano de Antonio Cafiero, dio un giro hacia el PRO, partido por el que fue diputado nacional y bonaerense.

Pero la jornada tuvo otra foto política: Juan Manuel Urtubey, tres veces gobernador de Salta y exprecandidato presidencial, fue distinguido como Huésped de Honor junto a su hermano Rodolfo. Y su hijo Marcos asumió un cargo en el gabinete platense.

WhatsApp Image 2026-05-31 at 5.49.44 PM El exgobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, reconocido en La Plata por Julio Alak.

Esas incorporaciones se inscriben en una lógica más amplia que Alak trabaja hace meses y que sintetiza bajo el lema de "volver a casa". Semanas atrás, sumó a Matías Remes Lenicov -hijo del exministro duhaldista que llevó el megacanje- a su equipo de trabajo. Se reunió con Eduardo Duhalde y exdirigentes de ese espacio. La señal es consistente: hay una búsqueda activa de los compañeros que durante los años kirchneristas tomaron otros caminos.

"Hay que unir a todo el peronismo, sobre todo a los que se fueron y tienen experiencia, y sumar otros sectores del campo nacional y popular como la UCR. Necesitamos un frente patriótico que contraste con el modelo entreguista de Milei”, suele repetir el intendente en privado. Mientras tanto, el exministro de Justicia sigue recorriendo la provincia -el 3 de junio estará en La Matanza encabezando una actividad de Formación Política del PJ-, sentándose con intendentes, armando estructura y evitando cualquier operativo clamor. Prefiere otros tiempos.

Cerca suyo dicen que no quiere que su postulación sea solo el resultado de un aval de Cristina Fernández de Kirchner o de Axel Kicillof. La idea es ganar legitimidad propia y, llegado el momento, anotarse en unas PASO. Alak viene impulsando -y se lo hizo saber a Kicillof- la idea de que las PASO provinciales se adelanten a marzo, para que la provincia pueda votar gobernador en mayo, desacoplada del turno nacional. La lógica es que, si el PJ gana la provincia más grande del país primero, el gobernador llegaría a la campaña presidencial con el viento a favor, con una victoria bonaerense como espalda política.

Cerca de Alak recuerdan el error de Cafiero en 1988: mientras Carlos Menem recorría el país para remontar una pulseada en la que partía de atrás, Cafiero seguía atado a la gestión bonaerense y perdió la interna, acaso por exceso de confianza. Por eso, en el círculo íntimo del intendente se menciona con discreción una idea: si Kicillof desea competir por la presidencia, debería pedir licencia para poder dedicarse a hacer campaña por las provincias. Máxime si se tiene en cuenta las quejas de los jefes provinciales del PJ por la falta de "federalismo" en la discusión del peronismo.

Entre tanto, La Cámpora ya advierte: "Si va Axel de candidato a Presidente, nosotros ponemos el candidato a gobernador". ¿Podrá Alak reunir el aval de todas las tropas? Hay varios pretendientes a esa postulación.

Axel se mueve como candidato

En ese sentido, Axel Kicillof dio un paso más de cara a su instalación como postulante presidencial del Partido Justicialista. Esta vez, el gobernador lanzó en La Plata la pata “salud” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con un acto en el Pasaje Dardo Rocha donde volvió a cargar contra Javier Milei y dejó otra señal de armado político rumbo a 2027: la foto con el diputado tucumano Pablo Yedlin, un dirigente con terminal en el norte peronista que hasta hace poco orbitaba el universo de Juan Manzur.

El acto tuvo formato de campaña anticipada. “Frente al abandono, el ajuste y la crueldad, nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio”, dijo Kicillof, en una continuidad del discurso de polarización que viene desplegando en cada aparición pública. En el entorno del gobernador admiten que la estrategia apunta a instalar “un modelo alternativo” al de Milei y a consolidar volumen político propio dentro del PJ.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2060117140326277246&partner=&hide_thread=false Lanzamos el MDF Salud porque elegimos luchar por un país donde la salud no sea un negocio ni un privilegio, sino un derecho para todos y todas. Al pueblo argentino se lo respeta, se lo cuida y se lo defiende. pic.twitter.com/B8WGCgBJWE — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 28, 2026

No fue casual la presencia de Yedlin, médico y referente tucumano que tuvo buena sintonía con el kirchnerismo y el manzurismo. Su desembarco en el MDF fue leído en La Plata como un guiño importante para el armado federal que imagina Kicillof. En el peronismo bonaerense interpretan que el tucumano puede transformarse en una pieza de enlace con gobernadores, legisladores y estructuras del norte del país en un escenario de reconfiguración interna del PJ.

El gobernador también se mostró acompañado por Daniel Gollán, exministro de Salud bonaerense y uno de los dirigentes que terminó alineándose con Kicillof en la interna peronista, además del intendente platense Julio Alak.

Con tono de candidato nacional, Kicillof apuntó otra vez contra la Casa Rosada: “Es este plan económico el que enferma”, afirmó, antes de advertir que “la motosierra mata”. Y cerró con una definición de campaña: “Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país”. En el MDF toman nota: cada acto sectorial funciona como excusa temática, pero también como capítulo de construcción electoral.

La Libertad Avanza mueve fichas y busca calmar la interna

Tras una semana en la que la disputa interna pareció perder intensidad, todo indica que La Libertad Avanza se encamina a ejecutar un recambio de autoridades en la Cámara de Diputados bonaerense, con el sector alineado a Santiago Caputo y el armado que responde a Karina Milei como protagonistas del nuevo esquema.

Según trascendió en los pasillos legislativos, el actual presidente del bloque libertario, Agustín Romo, dejaría ese lugar para asumir la vicepresidencia segunda de la Cámara baja provincial. En paralelo, Juanes Osaba quedaría al frente de la bancada oficialista en Diputados.

El movimiento, que todavía no fue formalizado públicamente, aparece como una señal de equilibrio interno tras días de fuerte tensión entre los distintos sectores libertarios. La disputa escaló luego de que integrantes de Las Fuerzas del Cielo apuntaran contra el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, a quien vincularon con una cuenta anónima de X que durante meses publicó mensajes agresivos contra funcionarios nacionales.

Aunque la interna pareció entrar en una tregua, las diferencias volvieron a quedar expuestas en la Legislatura bonaerense. La conformación de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) del Senado provincial dejó heridas abiertas dentro del universo libertario.

La senadora María Luz Bambaci, cercana al armado libertario bonaerense de Sebastián Pareja, aspiraba a quedarse con la vicepresidencia de la comisión encargada de analizar los pliegos judiciales. Sin embargo, el lugar terminó en manos del senador Sergio Vargas, exintegrante de LLA que hoy integra un bloque dialoguista junto a Carlos Kikuchi y Silvana Ventura.

¿El motivo? Bambaci no logró conectarse a tiempo por Zoom al momento de constituirse la comisión y eso terminó allanando el camino para que Vargas se quedara con la vicepresidencia. Desde el entorno de la senadora rechazaron esa interpretación y sostuvieron que siempre estuvo conectada a la videollamada, al tiempo que denunciaron una “maniobra del peronismo” para desplazarla del cargo.

Sin embargo, en el PJ atribuyeron el desenlace a errores propios del espacio libertario y remarcaron que ninguno de sus referentes presentes en la reunión tomó la palabra para reclamar el resultado de la votación.

Las tensiones también se hicieron sentir en Diputados durante la última sesión ordinaria. Allí se modificó el reglamento interno para que las vicepresidencias de la Cámara pasen a definirse mediante acuerdos entre bloques y no por votación del pleno, un cambio que fue leído en clave de la reorganización libertaria. En los pasillos aseguraron que el intercambio de lugares entre Romo y Osaba ya comenzó a tramitarse administrativamente a través de notas internas del bloque y que la oficialización podría concretarse en la próxima sesión.

Malhumor federal con Scioli en Mendoza

La postal era la esperada: funcionarios de turismo de casi todo el país, empresarios del sector, discursos sobre promoción internacional y una Mendoza convertida en anfitriona de la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), encabezada por Daniel Scioli. El secretario aprovechó incluso para anunciar que Argentina buscará ser sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Pero puertas adentro, el clima estuvo lejos de ser festivo. La reunión dejó un reguero de quejas entre varios representantes provinciales, especialmente por un tema que atraviesa a todas las jurisdicciones: el deterioro de las rutas nacionales y la falta de mantenimiento. El asunto apareció una y otra vez durante las intervenciones de los ministros y secretarios provinciales, que aprovecharon el encuentro para exponer las complicaciones que enfrentan en plena temporada turística.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/querciali/status/2060533317787664571&partner=&hide_thread=false Concluyó la 176° Asamblea del CFT en Mendoza, un espacio clave para seguir consolidando el federalismo turístico junto al sector público y privado.



Avanzamos en una agenda de gestión integral:



- Hito Internacional: Argentina será sede de la premiación mundial de los "Best… pic.twitter.com/Vt8s6zJxGv — Willy Querciali (@querciali) May 30, 2026

"Fue mi primer Consejo Federal de Turismo y también el último", masculló, ya terminado el encuentro, un funcionario del Litoral ante colegas de otras provincias. La frase circuló rápidamente entre los corrillos. Según reconstruyeron participantes del encuentro, el funcionario se retiró molesto por la falta de respuestas concretas ante los reclamos sobre infraestructura vial.

El cuestionamiento no apuntó solamente a la ausencia de soluciones. También hubo reproches por las formas. Varios de los presentes comentaron en voz baja que Scioli evidenció fastidio cada vez que el debate derivaba hacia el estado de las rutas, una cuestión especialmente sensible para provincias que dependen del turismo terrestre.

Ni siquiera la presencia de representantes de Vialidad Nacional logró descomprimir el malestar. Los planteos sobre obras paralizadas, falta de mantenimiento y ausencia de definiciones sobre corredores estratégicos recibieron respuestas consideradas insuficientes por buena parte de los asistentes. "Parecía que molestaba que se hablara del tema", resumió uno de los participantes.

El trasfondo no es menor. Desde hace meses gobernadores y funcionarios provinciales vienen alertando sobre el deterioro de la red vial nacional y la incertidumbre respecto de los planes de concesión y privatización impulsados por la administración de Javier Milei. La propia Vialidad Nacional avanza en distintos esquemas de concesión mientras enfrenta cuestionamientos por el mantenimiento de corredores clave.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue el nivel de representación de algunas provincias. Buenos Aires envió funcionarios de segunda línea, algo que varios interpretaron como una señal política. Entre café y café, más de uno comentó que el encuentro había perdido peso institucional respecto de otras épocas. "Si hablan de federalismo, lo mínimo es escuchar a las provincias", se quejó un integrante de una delegación patagónica.

Sacachispas, el 3 (por ciento) y un libro peronista

Un día antes de que Scaloni diera la lista definitiva de los jugadores que viajaron al Mundial, La Legislatura porteña realizó un reconocimiento al libro “Sacachispas, la historia del primer club peronista”, del historiador y periodista Matías Turiaci. Clima futbolero para una investigación sobre los orígenes del club de Villa Soldati y sobre el rol de los clubes de barrio en la construcción de comunidad en la Argentina.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 7.54.39 PM

La distinción fue impulsada por el vicepresidente segundo de la Legislatura, Juan Modarelli, junto a los legisladores Delfina Velázquez, Matías Barroetaveña, Maia Daer y Alejandro Grillo. Del acto participaron también el secretario de Cultura de la AFA, Leandro Moreno; el director de la editorial Fútbol Contado, Francisco Clavenzani; dirigentes de Sacachispas, integrantes de Cultura AFA, referentes culturales y vecinos del barrio.

Durante su intervención, Matías Turiaci sostuvo que el libro busca discutir “la idea de que el fútbol es un fenómeno separado de la historia política y social argentina” y destacó el papel de las políticas públicas que permitieron el nacimiento de clubes de barrio como Sacachispas, en especial los torneos Evita. “Sacachispas no deja de ser el sueño de un chico o un adolescente que quería tener un club. Y ese sueño se concreta gracias a políticas que generaron comunidad y organización”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SacachispasOK/status/1961485700064297098&partner=&hide_thread=false Nos desapareció el 3....Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila pic.twitter.com/bdQvwVxbiE — Sacachispas (@SacachispasOK) August 29, 2025

En la previa, todos buscaron acercarse a la gente del club y los felicitaron por los "tuits mágicos", que discuten con la política nacional y se vuelven virales. Entre los más recordados de estos tiempos, cuando en pleno escándalo de ANDIS postearon la formación sin mencionar al jugador que iba de 3, en franca alusión al famoso 3% de los supuestos retornos a Karina Milei.

El enviado de la AFA, por su parte, evitó los comentarios en torno a la política futbolera, en especial todo lo referido a Claudio "Chiqui" Tapia. Es que, decían en los corrillos, "es un hombre más de la cultura que de la rosca".