Dólar futuro: pese a una mayor intervención, BCRA iniciará junio con el poder de fuego casi intacto

El hecho de que la intervención del BCRA se concentre en mayo y que las principales bajas de tasas se dieran a partir de agosto muestra que hubo otros agentes del mercado que apostaron a menores tasas de depreciación. El analista Salvador Vitelli lo explicó así: “Si bien el Central estuvo interviniendo en la parte corta, la baja en el resto de las tasas implícitas es una readecuación de los ritmos de devaluación mensual que había empezado a descontar el mercado. Con el comentario de que iba a empezar a administrar el crawling peg, que en su momento no se sabía qué iba a significar y que luego vimos a un BCRA que ralentizaba el ritmo de devaluación, las tasas se acomodaron. A partir de que el Central demostró una firmeza para llevar el tipo de cambio lo más lento posible comparado con tasa e inflación, empezaron a bajar”.

El sábado, en una entrevista en La Nación+ y en su cuenta de Twitter, Bullrich “denunció” que el BCRA había vuelto a intervenir en futuros, algo que en los hechos no dejó de hacer en los últimos tiempos, y dijo que estaba vendiendo dólares a $500 y que eso generaría emisión monetaria que derivaría en una hiperinflación. Lo cierto es que la intervención en futuros no implica venta de dólares ya que se negocia en pesos. Aun así, en los contratos a mayo y junio (en los que intervino el Central según las fuentes consultadas), el dólar futuro se ubica en $239,35 y $265,25, respectivamente; lejos de los $500. Además, por las sistemáticas apuestas de una parte del mercado a un salto devaluatorio que no se concretó, la intervención en futuros le reportó ganancias por $105.000 millones durante 2022 y otros $5.940 millones en el primer cuatrimestre de 2023, que fueron esterilizados.