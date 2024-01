“Echo” y “Los amos del aire” entre las series más destacadas del año

Para el 26 de enero se espera el debut de “Los amos del aire”, del equipo creativo de “Hermanos de sangre” y “The Pacific”, que contarán la historia de un grupo de bombarderos que ayudaron a derrotar a la Alemania nazi en la II Guerra Mundial mientras lidiaban con unas condiciones extremas en batallas de altura. Por Apple TV.

Tom Hollander encarna a Truman Capote en la serie sobre enfrentamiento entre el escritor y un grupo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina, a las que traicionó publicando sus secretos en “La Costa Vasca”, de 1965. “Feud: Capote vs. The Swans” debuta el 31 de enero en Star Plus y mostrará a esas mujeres “cisne”: Naomi Watts, Calista Flockhart, Demi Moore, Diane Lane y Chloë Sevigny. Hubo varias recreaciones de Capote pero ninguna como la que compuso Philip Seymour Hoffman, quien ganó el Oscar al mejor actor en 2005. Aquel film dirigido por Bennett Miller contó la historia de Capote cuando escribió “A sangre fría” desde aquel día en que el escritor leyó la crónica del New York Times sobre el sangriento asesinato de los cuatro miembros de la familia Clutter en su granja de Kansas.

Este año habrá varias series sobre diseñadores. A la española Cristóbal Balenciaga que debuta el 19 de enero en Disney+ y Kaiser Karl que llegará más adelante por esa misma plataforma, se suma “The new look”, centrada en la relación entre Christian Dior, Coco Chanel y sus colegas, entre los que se cuentan Balenciaga y Balmain. Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, John Malkovich, Emily Mortimer y Maisie Williams integran este gran elenco. Se lanza el 14 de febrero por Apple TV.

“The Walking Dead” tendrá una nueva temporada con “The Ones Who Live”, que a juzgar por el título sigue encontrando sobrevivientes al apocalipsis zombie que cuenta desde su primera entrega. El 25 de febrero por AMC. También llegará la remake de “Shogun”, épica japonesa basada en la aclamada novela homónima de James Clavell de 1975 y que tuvo la miniserie en TV con Richard Chamberlain. Esta nueva edición debuta el 27 de febrero en Star +.

Kate Winslet protagoniza “The Regime”, serie satírica de seis episodios sobre el año dentro del palacio de un régimen europeo moderno en el momento en el que empieza a desmoronarse. De uno de los creadores de Succession, está dirigida por Stephen Frears (“Alta fidelidad”, “La reina”, “Philomena” y Jessica Hobbs (“The crown”). Desde el 4 de marzo en HBO Max.

Emma Stone encabeza “The Curse”, parodia sobre un matrimonio que trata de levantar una comunidad de viviendas sustentables que respeten el medio ambiente a la vez que protagonizan una suerte de docurreality con la hazaña, hasta que una inesperada maldición los paraliza. Peculiar género que combina el género de la TV real, la renovación de hogares y el suspenso a tono con el thriller. Se verá por el segundo semestre por Paramount+.

Estrenan una remake de “El talentoso Mr. Ripley”, film de 1999 que tuvo a Matt Damon como Ripley, junto con Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett y Philip Seymour Hoffman, dirigidos por Anthony Minghella (y que a su vez era una nueva versión del famoso film francés “A pleno sol”, de René Clément, con Alain Delon). La nueva versión de la novela de 1955 de Patricia Highsmith volverá a transcurrir en esos años en Italia. Cuenta la historia de un estafador al que un multimillonario contrata para que convenza a su hijo, de vacaciones en el Mediterráneo, de que vuelva a su casa. Dirige Steven Zaillan, creador de la excelente “The Night Of” y guionista de “Misión Imposible” y “La lista de Schindler”.