Eclipse solar anular: el ''anillo de fuego'' se vio con nitidez en la Patagonia

El fenómeno, que duró unos siete minutos, atravesó la región austral de América del Sur, pasando por Chile y Argentina. Al iniciar, el cielo no se oscureció completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegó a tapar por completo al Sol. Por lo que no se vio la Luna en frente al Sol, ya que solo un 4 por ciento de la superficie de la estrella quedó sin ocultar.