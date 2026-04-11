Eclipse solar anular 2027: cuál es la localidad argentina privilegiada para ver el "anillo de fuego"

Se trata de un fenómeno que no volverá a repetirse al menos por 21 años. La ciudad patagónica es clave por su baja contaminación lumínica e industrial.

El próximo 6 de febrero de 2027 , la ciudad de Esquel se convertirá en uno de los puntos privilegiados del planeta para observar el Eclipse Solar Anular , conocido popularmente como “anillo de fuego”. Se trata de un fenómeno que no volverá a repetirse en esta región hasta diciembre de 2048.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Especialistas en astroturismo destacaron que la ubicación geográfica de Esquel será determinante. La franja central del eclipse, donde el fenómeno alcanza su máxima intensidad, pasará a apenas 10 kilómetros de la ciudad .

Este recorrido también abarcará zonas cercanas como Trevelin , Nahuelpan y el área de Piedra Parada , ampliando las opciones para los observadores. “ El mejor lugar del mundo para observar el eclipse será la zona de Esquel y sus alrededores”, explicó el guía especializado Pablo Gerez .

Uno de los factores clave es la baja contaminación lumínica e industrial de la región. A diferencia de los grandes centros urbanos, el cielo patagónico ofrece condiciones óptimas de visibilidad.

Esto consolida a Esquel como un destino destacado dentro del astroturismo , una actividad en crecimiento que combina ciencia, naturaleza y experiencias turísticas .

Esquel es el mejor lugar del mundo para ver el eclipse.

La experiencia se potencia por el entorno geográfico, ubicado entre la estepa patagónica y el bosque andino. A pocos kilómetros se encuentran atractivos como el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Además, la región ofrece actividades como canopy, parapente, cabalgatas, circuitos lacustres y recorridos por viñedos característicos de la región, entre otras cosas destacadas.

Desde el gobierno local ya trabajan en una estrategia para aprovechar el impacto del evento. El secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, afirmó: “Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino”. También adelantó que se organizarán actividades especiales para acompañar la observación del eclipse.

Dónde ver el eclipse en la región

Si bien el fenómeno podrá apreciarse desde distintos puntos de la ciudad, los especialistas recomiendan algunos lugares estratégicos:

Estación Nahuelpan

Laguna La Zeta

Ruta 259

Área Natural Piedra Parada

Por qué ocurre un eclipse solar

El eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente su luz. En el caso del eclipse anular, la Luna no cubre completamente el disco solar, lo que genera el característico “anillo de fuego”.

Estos eventos son poco frecuentes porque requieren una alineación precisa entre los tres cuerpos celestes. Para la comunidad científica, los eclipses representan una oportunidad única para estudiar la corona solar, analizar la radiación y obtener datos que no pueden observarse en condiciones normales.

También permiten mejorar los modelos del sistema solar y probar instrumentos en situaciones extremas.

Eclipse Solar - anillo de fuego NASA.webp Un ecipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol Archivo

Cómo observarlo de forma segura

Especialistas de la American Academy of Ophthalmology advierten que mirar el Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina.

Para una observación segura, recomiendan:

Usar anteojos certificados bajo norma ISO 12312-2

Verificar que no estén dañados

Supervisar a los niños

Evitar el uso de cámaras o telescopios sin filtros adecuados

Solo durante la fase de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto, es posible observar sin protección, aunque en el caso del eclipse anular esa cobertura nunca es total.

El Eclipse Solar Anular 2027 posicionará a Esquel como un epicentro global de observación astronómica, combinando ciencia, turismo y naturaleza en un fenómeno que promete atraer visitantes de todo el mundo.