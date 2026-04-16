Karina Milei vuelve a blindar a Manuel Adorni con una visita a Vaca Muerta + Seguir en









En medio del ruido judicial que rodea al funcionario, la secretaria general de Presidencia volverá a mostrarse junto a él este jueves en Neuquén. La visita pondrá el foco en la agenda energética, pero la señal política es el verdadero dato.

Karina Milei vuelve a mostrarse junto a Manuel Adorni.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, volverá a mostrarse este jueves junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva señal de respaldo político en medio de la tensión judicial que rodea al funcionario. Ambos viajarán a Neuquén para cumplir una agenda vinculada a Vaca Muerta, donde mantendrán una actividad junto a autoridades de YPF y recorrerán la zona de Loma Campana.

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La foto no pasa inadvertida dentro del oficialismo. En la Casa Rosada interpretan la presencia de Karina Milei junto a Adorni como un nuevo gesto para blindarlo frente al impacto político de las últimas revelaciones judiciales. La visita, además, busca poner en primer plano la agenda energética del Gobierno en uno de los principales polos de producción hidrocarburífera del país.

Karina Milei salió a blindar a Adorni con dos actos En una nueva señal de respaldo político, Karina Milei compartió el lunes agenda con Manuel Adorni en dos actividades oficiales, en medio del avance de la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. La primera foto del día se dio en el Instituto Malbrán, donde ambos recorrieron junto al ministro de Salud, Mario Lugones, las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica y el laboratorio de Bioseguridad Nivel 4, el primero de su tipo en salud humana en América Latina.

La segunda postal llegó horas más tarde en la Casa Rosada, donde Karina Milei y Adorni volvieron a mostrarse juntos durante la presentación musical de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo en el Patio de las Palmeras.

KARINA MILEI MANUEL ADORNI Y MARIO LUGONES Karina Milei y Manuel Adorni visitaron el Instituto Malbrán. Karina Milei reunió a gobernadores aliados en la Casa Rosada para blindar las reformas de Javier Milei Karina Milei encabezó el martes una cumbre en la Casa Rosada con gobernadores aliados del oficialismo, en una nueva avanzada para consolidar apoyos de cara al paquete de reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. Del encuentro participaron los mandatarios Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, además de Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, dos piezas clave del armado político de La Libertad Avanza.

Cornejo Frigerio Karina Karina Milei encabezó un encuentro con gobernadores. La reunión tuvo como eje la coordinación entre Nación y las provincias en materia de obras de infraestructura, con especial foco en rutas nacionales y la posibilidad de habilitar esquemas de inversión privada para ejecutar trabajos dentro de los distritos. Desde el oficialismo destacaron que ambos gobernadores ratificaron su respaldo al rumbo del Gobierno, en una foto que la Casa Rosada buscó capitalizar como muestra de gobernabilidad y sostén territorial para la agenda legislativa de Javier Milei.