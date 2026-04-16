El dólar blue subió y la brecha con el oficial tocó máximos de casi tres meses

El billete paralelo trepó $5 este jueves y acumula ya ocho jornadas consecutivas sin bajas.

El dólar blue subió $5 a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . En lo que va de la semana, el avance es de $25, pero en el acumulado anual retrocede $115 (7,5%).

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Así, el billete paralelo acumula ya ocho jornadas consecutivas sin bajas y estiró la brecha con el tipo de cambio oficial al 4,2% , un máximo de casi tres meses.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.358 para la venta .

El dólar CCL opera a $1.453,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.

El dólar MEP opera a $1.406,23 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.445,44, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.329,27, según Binance.