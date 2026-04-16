El dólar blue subió $5 a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En lo que va de la semana, el avance es de $25, pero en el acumulado anual retrocede $115 (7,5%).
El dólar blue subió y la brecha con el oficial tocó máximos de casi tres meses
El billete paralelo trepó $5 este jueves y acumula ya ocho jornadas consecutivas sin bajas.
-
Real blue: a cuánto operó este jueves 16 de abril
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este jueves 16 de abril
Así, el billete paralelo acumula ya ocho jornadas consecutivas sin bajas y estiró la brecha con el tipo de cambio oficial al 4,2%, un máximo de casi tres meses.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 16 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.358 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 16 de abril
El dólar CCL opera a $1.453,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 16 de abril
El dólar MEP opera a $1.406,23 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 16 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.445,44, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 16 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.329,27, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario