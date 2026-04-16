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16 de abril 2026 - 17:41

El dólar blue subió y la brecha con el oficial tocó máximos de casi tres meses

El billete paralelo trepó $5 este jueves y acumula ya ocho jornadas consecutivas sin bajas.

El dólar blue avanzó este jueves.

El dólar blue avanzó este jueves.

Depositphotos

El dólar blue subió $5 a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En lo que va de la semana, el avance es de $25, pero en el acumulado anual retrocede $115 (7,5%).

Así, el billete paralelo acumula ya ocho jornadas consecutivas sin bajas y estiró la brecha con el tipo de cambio oficial al 4,2%, un máximo de casi tres meses.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, jueves 16 de abril

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Cotización del dólar cripto hoy, jueves 16 de abril

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Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.329,27, según Binance.

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