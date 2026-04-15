Deuda: Economía renovó vencimientos, sacó pesos del mercado y logró captar u$s300 millones con los Bonares

El Gobierno logró captar $9,92 billones para hacer frente a vencimientos por $8,3 billones. En cuanto a la emisión de bonos en dólares, logró bajar la tasa. Casi la mitad de la emisión se la llevó una Lecap que vence en agosto.

El Ministerio de Economía logró este miércoles una nueva licitación exitosa de deuda en pesos al colocar $9,92 billones para atender vencimientos por $8,3 billones , con un total de rollover del 127% , algo que el mercado estaba esperando.

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En la operación también se logró colocar Bonares (bonos de legislación local en dólares) por u$s300 millones . De ellos, u$s150 millones a octubre de 2027 y otros u$s150 millones a octubre de 2028 . El Gobierno le había fijado tasa al Bonar 2027 del 5% , que terminó siendo convalidada al 5,12% , lo que implica casi 1 punto menos que en el llamado anterior .

Del mismo modo, el Bonar 2028 salió con un rendimiento anual del 8,51% , lo que marcó también una rebaja de casi medio punto respecto del anterior llamado. El resultado indica que el mercado sigue manteniendo un alto grado de precaución sobre los vencimientos que caerán dentro de un próximo mandato presidencial .

El grueso de la colocación de pesos se lo llevó la Lecap S14G6 , que vence en agosto, con $4,45 billones , y salió con una tasa efectiva mensual del 2% y un rendimiento anual del 26,82% .

14/8/26 (S14G6) - $4,45 billones al 2,00% TEM y 26,82% TIREA.

CER

29/9/28 (TZXS8) - $1,64 billones al 7,60% TIREA.

28/3/29 (TZXM9) - $0,53 billones al 7,95% TIREA.

TAMAR

26/2/27 (TMF27) - $1,98 billones con un margen de 5,02%.

31/8/27 (TMG27) - $0,80 billones con un margen de 4,88%.

Dólar Linked

30/6/28 (TZV28) – $0,52 billones al 8,50% TIREA.

Hard dólar

29/10/27 (AO27) – USD 150 millones al 5,12% TIREA (5,00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones al 8,51% TIREA (8,20% TNA).

El llamado también incluyó un canje de bonos CER, por un total del 36%, 32% y 15% respectivamente de la emisión:

TTS26 por TMF28 - $1,92 billones con un margen de 6,50%.

TZXD6 por TZXM8 - $13,04 billones al 6,35% TIREA.

TZXM7 por TZXM8 - $0,65 billones al 6,35% TIREA.

El asesor financiero Nau Bernués señaló que "la novedad no vino por el lado de la baja de tasas, que por mercado siguen comprimiendo, sino por lograr nuevamente estirar fuertemente los vencimientos".

"Adicionalmente, absorbe pesos (rollover del 127%). El Central venía emitiendo fuerte con la compra de dólares, pero nada de dejar pesos en la calle. El apretón monetario sigue intacto, no vaya a ser que se traslade a precios", señaló.

El analista indicó que "más de $2 billones fueron a CER, pero 2028 y 2029", un plazo "largo en serio para este país que vive el semana a semana".

"Por otro lado, se siguen emitiendo los hard dollar (HD), se completaron los cupos y fueron u$s300 millones por acá. Tasas en línea con lo anunciado previamente, con el tope de 5% para el AO27. El equipo económico sigue mostrando que tiene muchas cartas y las va jugando de acuerdo al momento", agregó Bernués.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que "Finanzas aprovechó la liquidez del sistema para desplazar vencimientos hacia el próximo mandato". "Se destaca que no se ofrecieron instrumentos de tasa fija (LECAPs) con vencimientos menores a cuatro meses, concentrando la demanda en la nueva LECAP a agosto de 2026 (adjudicó $4,45 billones) y en bonos CER con vencimientos en 2028 y 2029".

Por último, indicó que las tasas se mantuvieron en línea con las de mercado. "En el tramo de tasa fija, la LECAP a agosto cortó con una TEM de 2%. En cuanto a la curva indexada, el Tesoro validó tasas reales del 7,60% para el BONCER 2028 y 7,95% para el 2029".