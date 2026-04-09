La ciudad argentina que se prepara para el eclipse solar de 2027: por qué será el mejor lugar del mundo para verlo

El fenómeno tendrá su punto máximo en la cordillera de la provincia Chubut, con más de siete minutos del "anillo de fuego" visible en condiciones únicas.

El evento astronómico no se repetirá en esta región hasta 2048.

El 6 de febrero de 2027, la Patagonia argentina será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las próximas décadas: un eclipse solar anular .

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La provincia de Chubut , especialmente la región de Esquel y Trevelin , se posiciona como uno de los mejores lugares del mundo para observar el llamado "anillo de fuego" , una formación luminosa que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin llegar a cubrirlo por completo.

El interés global no es casual. La franja central del fenómeno atravesará directamente esta zona y no habrá otro evento de estas características visible en esta parte del planeta hasta 2048 . A continuación, conocé los detalles.

El fenómeno tendrá lugar el 6 de febrero de 2027 y podrá observarse en toda la provincia de Chubut, aunque su punto máximo se concentrará en la franja cordillerana.

"El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada" , explicó Pablo Gerez , de "Chubut Explorers" y guía de turismo, especializado en experiencias, naturaleza y astroturismo.

De acuerdo con el especialista, el evento completo se desarrollará a lo largo de más de tres horas. La fase parcial, en la que la Luna comienza a cubrir progresivamente el Sol, comenzará cerca del mediodía y será la más extensa: durará aproximadamente 3 horas y 12 minutos, generando una disminución paulatina de la luminosidad.

El momento más esperado en las primeras horas de la tarde, en la fase anular, cuando se forme el característico “anillo de fuego”. Este punto máximo se extenderá por 7 minutos y 31 segundos, un tiempo considerablemente largo en comparación con otros de este tipo.

Sin embargo, tené en cuenta que estos horarios pueden ajustarse levemente a medida que se acerque la fecha.

eclipse anillo de fuego

En la provincia ya comenzó la cuenta regresiva, con una presentación oficial realizada en la Casa del Chubut, impulsada por la Subsecretaría de Turismo de Esquel junto con el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

El encuentro reunió a más de 40 participantes, entre representantes de agencias de viajes y medios especializados. "Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino a partir del Eclipse”, destacó el secretario de Turismo, Deporte y Cultura Walter Torres, quien adelantó que se planificará una agenda paralela con propuestas culturales y actividades recreativas.

Bajo el concepto “Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás”, la ciudad busca no solo atraer visitantes, sino también lograr que prolonguen su permanencia y recorran otros atractivos de la región.

esquel

Esquel y Trevelin: los puntos estratégicos para una observación perfecta

La elección de Esquel y Trevelin se debe a que ambos destinos se ubican prácticamente sobre la franja central de la trayectoria, el lugar donde el fenómeno se observa en su máxima expresión. Esto significa que allí el “anillo de fuego” será más definido y prolongado que en otras regiones.

Uno de los factores determinantes es la precisión geográfica. El fenómeno pasará a 10 kilómetros de estas localidades, lo que permite una alineación casi perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra.

A esto se suma una ventaja clave: la calidad del cielo patagónico. La baja contaminación lumínica, la escasa actividad industrial y la pureza del aire generan condiciones óptimas de visibilidad.

anillo de fuego

Entre los sectores más destacados para ver el eclipse es el corredor que une Esquel con Trevelin, especialmente a lo largo de la Ruta 259. En ese tramo, la alineación es prácticamente perfecta, lo que permite observar el anillo de fuego con máxima intensidad y sin interferencias.

Otro punto clave es la zona de Nahuelpan, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad. Ahí, la trayectoria pasa a 500 metros de la Estación Nahuelpan, lugar en donde arriba el Viejo Expreso Patagónico, uno de los últimos trenes a vapor del mundo.

Además, la combinación de altura y amplitud del paisaje favorece una experiencia más nítida y completa.

También se destacan espacios como la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y el Área Natural Piedra Parada, que permiten observar el fenómeno en un entorno completamente abierto, donde la meseta patagónica suma vistas únicas.

reserva la zeta Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta

Recomendaciones de seguridad para observar el fenómeno sin riesgos

Observar un eclipse solar es una experiencia única, pero también requiere cuidados específicos. Mirar el Sol sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista, incluso en pocos segundos.

La principal es no mirar nunca el Sol directamente sin protección, ni siquiera durante la fase anular. Aunque la luz disminuye, la radiación sigue siendo peligrosa.

Para una observación segura, los especialistas recomiendan: