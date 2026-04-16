El dólar oficial ya cayó un 7% en el año y el mercado debate cuál es el piso

En lo que va del año, el dólar mayorista acumula una baja del 6,8% y se posiciona en los $1.358. En términos reales, la cotización se ubica en el menor nivel desde mayo/junio de 2025.

En lo que va del año, el dólar mayorista acumula una baja del 6,8% y se posiciona en los $1.358.

A diferencia de otras épocas de la Argentina, el precio del dólar oficial no para de caer. En ese marco , el mercado se pregunta dónde encontrará el piso, principalmente porque aumentan los temores de un nuevo período de atraso cambiario .

En concreto, en lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una baja del 6,8% y se posiciona en los $1.358. En términos reales, la cotización se ubica en el menor nivel desde mayo/junio de 2025.

En tanto, el dólar MEP retrocede un 5,2% hasta los $1.403 y el CCL , un 4,9% hasta los $1.450. De esta manera, la brecha oscila entre el 1,7% y el 5,3%.

Según los especialistas de Mills Capital , son varios los factores que empujan al dólar hacia abajo. En primer lugar, la estacionalidad : el país está entrando en el trimestre de liquidación de la cosecha gruesa , y la oferta de divisas en el mercado se nota.

"Los volúmenes operados en contado superaron los u$550 millones en las últimas ruedas, y el Banco Central (BCRA) está siendo muy agresivo en sus compras acumulando más de u$s5.500 millones en el año con 65 jornadas consecutivas de saldo comprador, un ritmo que ya supera el 50% de la meta anual de u$s10.000 millones pactada con el FMI cuando todavía no terminó el primer cuatrimestre", indicaron.

En segundo lugar, la política monetaria mantiene un sesgo claramente contractivo, en línea con las señales recientes del Gobierno en favor de sostener una fuerte absorción de pesos. En un contexto donde el Tesoro viene convalidando licitaciones con niveles de rollover superiores al 100%, se reduce la liquidez disponible y, con ello, el potencial de presión sobre la demanda de dólares.

Captura de pantalla 2026-04-16 160856 En lo que va del año, el dólar mayorista acumula una baja del 6,8% y se posiciona en los $1.358, al igual que el tipo de cambio oficial.

Además, la base monetaria crece por debajo de la inflación, en torno al 25% interanual frente a una inflación cercana al 33%, lo que implica una contracción real de los pesos en circulación. Este esquema contribuye a anclar expectativas y limita, al menos en el corto plazo, la presión cambiaria desde el frente monetario.

Tercero, Mills destacó el factor de la confianza externa. "El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, respaldó públicamente el programa argentino el día del dato de inflación de 3,4%. Y la segunda revisión del FMI, a la espera de un Staff Level Agreement, vendría con un desembolso de u$s1.000 millones. Eso le da un ancla adicional al tipo de cambio", profundizó la entidad.

Dólar en picada: ¿Se acerca un piso?

En este marco, los especialistas del mercado se preguntan cuánto puede sostenerse la tendencia bajista. Y de momento, aunque la respuesta no está clara, todo indica que la estabilidad seguirá presente en el corto plazo.

"La tendencia del mercado por ahora es clara, no se ven chances muy significativas de un cambio de tendencia que justifique una suba de los precios. Todo depende del horizonte de la inversión. Si es a muy largo plazo, cuando baja es para comprar. Pero si la acción implica algo de corto plazo, tengo dudas", expresó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, Rubén Ullúa, analista técnico de mercados financieros, se basó en la evolución de precios del dólar MEP para afirmar que todavía queda espacio para una baja. "El dólar MEP se muestra con mayor potencial correctivo, con proyección en la zona de $1.380/1.350. Mientras tanto, rebotes eventuales deberían considerarse menores y con resistencia en la zona de $1.430/1.465, para que luego la baja continúe su curso", relató.