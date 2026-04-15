Luis Caputo llegó a un acuerdo con el FMI por la segunda revisión y se habilita el desembolso por u$s1.000 millones + Seguir en









El FMI también indicó que se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos u$s8.000 millones este año.

El ministro Luis Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, finalizaron la segunda revisión del programa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión del programa. También se detalló que el desembolso por u$s1.000 millones está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

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Así, desde un comunicado, el personal del FMI y las autoridades argentinas anunciaron que llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa EFF.

Según expresaron desde el FMI: "El impulso reformista se fortaleció significativamente en los últimos meses. El Gobierno logró la aprobación del Congreso para el Presupuesto 2026 y legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería"

También en la misiva destacaron que "las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los u$s5.500 millones en lo que va del año".

El ministro de Economía, Luis Caputo, se hizo eco de este acuerdo y desde sus redes sociales agradeció a Kristalina Georgieva "por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso" y también a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo "por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement".

"De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por Santiago Bausili y José Luis Daza por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación. Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país", cerró el titular de la cartera económica. Punto por punto: qué incluyó la revisión por parte del FMI Desde el FMI, destacaron que se alcanzaron acuerdos sobre "un sólido paquete de políticas para consolidar los notables logros en materia de estabilización y la reducción sostenida de los niveles de pobreza desde finales de 2023". También destacaron que, a futuro, las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento. Fiscal. Según el comunicado, "el saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica". Con el tiempo, anunciaron, "se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal".

Según el comunicado, "el saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica". Con el tiempo, anunciaron, "se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal". Política monetaria. "Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito ", explicaron a la vez que indicaron que " la política monetaria se mantendrá suficientemente estricta para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia mediante la publicación de un informe trimestral que evalúe el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario ".

"Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con ", explicaron a la vez que indicaron que " para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia mediante ". Externamente. Desde el FMI recalcaron que las autoridades están comprometidas a seguir fortaleciendo la capacidad de Argentina para gestionar crisis. " Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos u$s8.000 millones en 2026 , gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de u$s10.000 millones este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía".

Desde el FMI recalcaron que las autoridades están comprometidas a seguir fortaleciendo la capacidad de Argentina para gestionar crisis. " , gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de u$s10.000 millones este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía". Financiamiento. "Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos , potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales", explicaron.

"Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante , potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales", explicaron. Estructural. También expresaron que las reformas en curso tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo "el aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento". Por último expresaron que "el personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con el programa, incluso mediante la implementación de medidas correctivas para subsanar los contratiempos anteriores. Una vez concluidas las medidas pendientes, el informe se presentará al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración".