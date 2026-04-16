En Argentina, el dólar suele ser una de las principales formas de ahorro frente a la incertidumbre económica. Eso sí, muchas personas optan por conservarlos en efectivo, fuera del sistema financiero, con la idea de mantener su poder adquisitivo y evitar depender de terceros.
No los escondas ahí: los 3 lugares prohibidos donde tus dólares pueden quedar sin valor
Tomar una mala decisión al guardarlos puede provocar daños irreversibles y pérdidas que muchos notan demasiado tarde.
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De todas formas, la manera en la que se guardan influye directamente en su estado con el paso del tiempo. Hay muchos factores, como la humedad, el calor o incluso ciertos materiales que pueden deteriorarlos hasta volverlos prácticamente imposibles de usar.
Podrían quedar inutilizables: dónde nunca guardar tus dólares
Elegir mal el lugar puede provocar daños en el billete que luego complican su aceptación en bancos o casas de cambio, por eso los espacios que tenés que evitar si o si son:
- Zonas con cambios bruscos de temperatura: Los lugares como heladeras, freezers o cercanos a estufas exponen el papel a condiciones extremas, lo que afecta su textura y puede generar hasta deformaciones o manchas.
- Lugares con humedad: Guardarlos en baños, cocinas o espacios donde hay contacto constante con el agua incrementa el riesgo de deterioro. Incluso enterrarlos o dejarlos en ambientes húmedos puede provocar que se arruinen con el tiempo, ya que el papel moneda es especialmente sensible a este tipo de exposición.
- Cerca de materiales que se oxidan: Las latas o recipientes metálicos pueden oxidarse y transferir manchas al billete, lo que puede hacer que los rechacen al momento de cambiarlos.
- Los ambientes poco ventilados o con presencia de insectos: Los altillos, estacionamientos o depósitos suelen acumular mucho polvo, humedad y plagas que dañan el papel, reduciendo su vida útil.
A estos riesgos se le suman los errores habituales en la manipulación, ya que doblarlos de forma constante deja marcas visibles, especialmente en los ejemplares más antiguos.
Prestá atención: los sitios más seguros para tus ahorros en dólares
Más allá de los riesgos, existen alternativas confiables para mantener los billetes en buen estado y protegerlos a largo plazo.
Caja de seguridad bancaria
Es una de las opciones más seguras disponibles. Las entidades financieras ofrecen este servicio con altos niveles de protección física y el acceso es exclusivo del titular. Además, las condiciones ambientales están controladas para evitar problemas de humedad o temperatura.
Caja fuerte en el hogar
Para quienes prefieren tener el dinero cerca, existen modelos con llave, combinación numérica o sistemas digitales. Si bien la inversión inicial puede ser alta, ya que hay que comprar una caja, es una solución duradera. Dentro de la casa, lo mejor es ubicarla en un lugar discreto.
Bolsas herméticas con protección adicional
Estas bolsas ayudan a aislar los billetes del aire y la humedad. Para mejorar su eficacia, se pueden sumar sobres de gel de sílice, que absorben la humedad residual. También es posible envolver los billetes en papel aluminio antes de guardarlos para reforzar la protección frente a los cambios de temperatura.
Más allá del lugar elegido, tenés que guardar los billetes estirados para evitar marcas permanentes y reemplazar las bandas elásticas por tiras de papel, ya que suelen manchar.
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