No los escondas ahí: los 3 lugares prohibidos donde tus dólares pueden quedar sin valor

Mantener los dólares en buen estado es fundamental para su validez.

En Argentina, el dólar suele ser una de las principales formas de ahorro frente a la incertidumbre económica. Eso sí, muchas personas optan por conservarlos en efectivo , fuera del sistema financiero, con la idea de mantener su poder adquisitivo y evitar depender de terceros.

De todas formas, la manera en la que se guardan influye directamente en su estado con el paso del tiempo. Hay muchos factores, como la humedad, el calor o incluso ciertos materiales que pueden deteriorarlos hasta volverlos prácticamente imposibles de usar.

Elegir mal el lugar puede provocar daños en el billete que luego complican su aceptación en bancos o casas de cambio, por eso los espacios que tenés que evitar si o si son:

Cuidar el dinero en efectivo no solo implica protegerlo de robos, sino también de factores que lo deterioran sin que te des cuenta.

A estos riesgos se le suman los errores habituales en la manipulación , ya que doblarlos de forma constante deja marcas visibles, especialmente en los ejemplares más antiguos.

Más allá de los riesgos, existen alternativas confiables para mantener los billetes en buen estado y protegerlos a largo plazo.

Si se tienen los recaudos necesarios, es posible mantener los billetes en condiciones óptimas y evitar pérdidas innecesarias.

Caja de seguridad bancaria

Es una de las opciones más seguras disponibles. Las entidades financieras ofrecen este servicio con altos niveles de protección física y el acceso es exclusivo del titular. Además, las condiciones ambientales están controladas para evitar problemas de humedad o temperatura.

Caja fuerte en el hogar

Para quienes prefieren tener el dinero cerca, existen modelos con llave, combinación numérica o sistemas digitales. Si bien la inversión inicial puede ser alta, ya que hay que comprar una caja, es una solución duradera. Dentro de la casa, lo mejor es ubicarla en un lugar discreto.

Bolsas herméticas con protección adicional

Estas bolsas ayudan a aislar los billetes del aire y la humedad. Para mejorar su eficacia, se pueden sumar sobres de gel de sílice, que absorben la humedad residual. También es posible envolver los billetes en papel aluminio antes de guardarlos para reforzar la protección frente a los cambios de temperatura.

Más allá del lugar elegido, tenés que guardar los billetes estirados para evitar marcas permanentes y reemplazar las bandas elásticas por tiras de papel, ya que suelen manchar.