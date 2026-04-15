Los mercados se mantienen en vilo y el petróleo opera estable a la espera de novedades en la guerra + Seguir en









El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz siguió viéndose limitado, lo que contrarrestó las expectativas de una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Trump dijo que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra podrían reanudarse esta semana, tras haber concluido el fin de semana sin ningún acuerdo. NYSE

Los principales índices de Wall Street opera sin una tendencia clara en la preapertura de este miércoles, aunque cerca de sus máximos históricos, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dijera que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días, con la esperanza de que la guerra en Medio Oriente ponga fin a las disparada en los precios del petróleo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los futuros del S&P 500 registran pocos cambios después de que el índice cerrara rozando un récord histórico: sube 0,01% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,02%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Franklin Resources (+7,08%), Robinhood Markets (+7,2%) y First Solar (+4,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Stanley Black Deck (-2,9%), Micron (-2,3%) y IDEXX Labs (-2%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,39%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,11% y el CAC francés baja 0,59%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,14%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,29%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó apenas 0,01%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,07% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,61%.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Los mercados se ilusionan con el fin de la guerra. Depositphotos El petróleo mantiene la distancia de los u$s100 Los precios del petróleo suben más de un 1% debido a que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz siguió viéndose limitado, lo que contrarrestó las expectativas de una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente. Cuarenta y cinco días después de que la Guardia Revolucionaria de Irán declarara el estrecho cerrado, el tránsito por la vía marítima sigue siendo incierto a pesar de un alto el fuego de dos semanas. El tráfico es solo una fracción de los más de 130 cruces diarios que se registraban antes de la guerra, según informó Reuters. Los futuros del crudo Brent suben 0,7% hasta u$s95,48 el barril, tras caer un 4,6 % en la sesión anterior. El crudo West Texas Intermediate de EEUU sube 0,55%, hasta u$s91,78. El contrato cayó un 7,9 % en la sesión anterior. Trump dijo que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra podrían reanudarse esta semana, tras haber concluido el fin de semana sin ningún acuerdo.