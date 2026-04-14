Cómo es el eclipse solar anular que podrá verse en algunos meses

Durante un eclipse anular, el Sol no queda completamente cubierto, por lo que es clave usar protección ocular.

Los anteojos para eclipses certificados son la única forma segura de verlo de manera directa.

El cielo vuelve a captar la atención de millones de personas en todo el mundo, gracias a un fenómeno astronómico poco frecuente.

A diferencia de otros eventos astronómicos , este tipo de eclipse tiene una característica particular que lo hace único. No oscurece completamente el cielo, pero sí crea una escena inusual. Por eso, muchos aficionados ya empiezan a prepararse para no perdérselo.

Un eclipse anular es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados , pero el satélite natural está en su punto más lejos.

Al estar a una mayor distancia, en un punto de su órbita más alejado de nuestro planeta, hace que su tamaño aparente sea menor y por ende la Luna no llega a bloquear completamente nuestra vista del Sol y se ve un anillo de luz alrededor de ella . Por eso, los eclipses anulares muchos los llaman eclipses de “anillo de fuego”

Este fenómeno es diferente a un eclipse total, porque en ese caso el Sol queda completamente cubierto y el cielo se oscurece casi por completo. Mientras que el eclipse anular, la luz solar nunca desaparece del todo , generando una iluminación particular más tenue pero constante.

Aunque puede observarse sin telescopios profesionales, sigue siendo un evento que requiere cuidados específicos para evitar daños en la vista.

eclipse anteojos2.jpg El fenómeno se observará en su totalidad desde varias provincias.

Cómo ver con cuidado un eclipse solar anular

Los eclipses solares anulares son diferentes de los eclipses solares totales porque no tienen un período de totalidad en que la Luna bloquea la cara brillante del Sol. Por lo que durante un eclipse, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada.

Según advierten desde la NASA, durante todo el evento es fundamental usar anteojos especiales para eclipses o visores solares certificados y tienen que cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. Estos filtros están diseñados para bloquear la radiación solar de forma segura y son miles de veces más oscuros que unos lentes de sol comunes (los cuales no ofrecen protección suficiente).

Otro punto clave es revisar el estado de estos dispositivos antes de usarlos. Si los anteojos o visores están rayados, rotos o dañados, deben descartarse inmediatamente. Además, se recomienda supervisar a los niños durante la observación.

También es importante evitar errores frecuentes. No se debe mirar el Sol a través de cámaras, telescopios o binoculares usando anteojos para eclipses, ya que los rayos concentrados pueden atravesar el filtro y causar lesiones graves en la vista. En estos casos, se tienen que usar filtros solares especiales que se colocan en la parte frontal del dispositivo.

Para quienes no tengan estos dispositivos de protección, existe una alternativa segura: la observación indirecta. Una de las más simples es el proyector estenopeico, que permite ver la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin necesidad de mirarlo directamente.

Por último, los expertos también recomiendan proteger la piel. Aunque el eclipse reduzca parcialmente la luz solar, la radiación sigue siendo intensa, por lo que aconsejan usar protector solar, gorra y ropa adecuada.

Cuándo será el próximo y desde dónde podrá verse

El próximo eclipse anular va a ser el 6 de febrero de 2027. La ciudad de Esquel, que queda en la provincia de Chubut, va a ser uno de los mejores lugares del mundo para observarlo. Este fenómeno volverá a repetirse en esta región hasta diciembre de 2048.

En cuanto a desde dónde podrá verse, el fenómeno se va a poder observar principalmente en el hemisferio sur. Los países que tendrán una mejor ubicación para verlo serán:

Argentina

Chile

Uruguay

Brasil

En estas regiones, el eclipse podrá apreciarse en distintas fases, dependiendo de la ubicación geográfica. Luego, su recorrido continuará sobre el océano Atlántico y podrá verse parcialmente en algunas zonas de África.

Este tipo de eventos no se repite con frecuencia, por lo que muchas personas planifican viajes para poder verlos en su punto máximo.