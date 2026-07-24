Petróleo a u$s100: qué implica para Vaca Muerta y los combustibles

La suba del Brent por la tensión en Medio Oriente abre un escenario de oportunidades y riesgos para la Argentina. El salto del crudo puede sumar divisas por exportaciones energéticas, pero también presiona sobre los combustibles, la inflación y el acceso al financiamiento internacional.

El regreso del Brent a la zona de u$s100 deja un balance mixto para la economía argentina.

El petróleo volvió a superar los u$s100 por barril y encendió una nueva señal de alerta para los mercados internacionales. El salto del Brent, referencia global para el comercio de crudo, se produjo tras una nueva escalada en Medio Oriente , con ataques de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo y amenazas sobre el estrecho de Ormuz.

La suba del crudo no responde esta vez a una recuperación de la demanda global, sino a una prima de riesgo por posibles interrupciones en el suministro. El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petróleo que consume el mundo, por lo que cualquier restricción en esa vía impacta de manera directa sobre las expectativas del mercado.

Para la Argentina, el nuevo escenario combina efectos positivos y negativos. Por un lado, un barril más caro mejora los ingresos por exportaciones de hidrocarburos y fortalece el atractivo económico de Vaca Muerta . Por otro, aumenta la presión sobre los precios de la nafta y el gasoil, puede afectar los costos del agro y complica el contexto financiero internacional por el impacto del petróleo sobre la inflación de Estados Unidos.

El primer efecto favorable aparece por el lado del comercio exterior energético. Con un barril por encima de los u$s100, las exportaciones de petróleo generan un mayor ingreso de divisas para la Argentina.

Ese punto beneficia especialmente a Vaca Muerta, cuya producción viene en crecimiento y se consolidó como uno de los principales motores del saldo energético. Según estimaciones de mercado, un barril de petróleo a u$s100 le permitiría a la Argentina sumar alrededor de u$s5.000 millones adicionales en exportaciones de hidrocarburos.

El dato también tiene impacto por el momento del año. Ya avanzado el segundo semestre, cuando el ingreso de dólares del agro suele ser menor por razones estacionales, una mayor oferta de divisas del sector energético puede ayudar a compensar parte de esa caída.

La suba del crudo también mejora la rentabilidad de las petroleras y vuelve más atractivos proyectos que con un barril de u$s60 o u$s70 tienen menor margen económico. En ese escenario, un precio internacional más alto puede acelerar inversiones, perforación de nuevos pozos y planes de expansión vinculados al shale argentino.

Acciones energéticas: impacto positivo en Wall Street

El movimiento del petróleo tuvo impacto inmediato sobre las compañías argentinas del sector que cotizan en Wall Street. Vista fue la más beneficiada, con una suba cercana al 3% que la llevó a rozar nuevamente los u$s70 por acción.

YPF operó buena parte de la jornada en alza, aunque terminó con una leve baja de 1%. De todos modos, se mantuvo cerca de los u$s52, un nivel elevado dentro de su recorrido histórico.

La reacción de las acciones energéticas reflejó la expectativa de mayores ingresos para las compañías con producción y exportación de crudo. En particular, las empresas con mayor exposición a Vaca Muerta aparecen mejor posicionadas para capturar el impacto positivo de un Brent más alto.

Combustibles: por ahora no habría una suba de YPF

El principal riesgo local está en los combustibles. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado interno no está completamente desacoplado de los precios internacionales. Las refinerías toman como referencia el valor del crudo y también enfrentan mayores costos cuando deben importar combustibles o derivados.

Por eso, un Brent por encima de los u$s100 suele aumentar la presión para ajustar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no siempre es inmediato, porque depende de la política económica y de las decisiones de las empresas, pero el incentivo económico para recomponer valores internos crece cuando el petróleo sube.

Según la información difundida, por ahora no habría planes de YPF para volver a incrementar los precios en los surtidores. Sin embargo, la decisión dependerá de cómo evolucione la cotización internacional del crudo en las próximas semanas.

Ese punto es clave para la inflación. Los combustibles tienen impacto directo sobre los consumidores, pero también sobre transporte, logística y costos de producción. Una suba de nafta o gasoil puede trasladarse a otros precios de la economía.

El costo para el agro y el transporte

El petróleo caro también presenta un efecto menos favorable para otros sectores productivos. El agro depende de manera intensiva del gasoil para sembrar, cosechar y transportar la producción.

Si el precio de los combustibles aumenta, también suben los costos operativos de los productores y se reduce parte de la rentabilidad del sector. Ese impacto puede moderar uno de los beneficios que genera el mayor ingreso de divisas energéticas.

La situación muestra una de las tensiones propias de una economía productora de energía. El país puede beneficiarse por mayores exportaciones y más dólares asociados a Vaca Muerta, pero al mismo tiempo enfrenta presión sobre los combustibles, los costos logísticos y la inflación.

Tasas en Estados Unidos y bonos argentinos

El otro efecto negativo aparece por el lado financiero. El salto del petróleo puede complicar la baja de la inflación en Estados Unidos y reducir las chances de una baja de tasas por parte de la Reserva Federal.

El mercado incluso empezó a incorporar nuevamente el riesgo de una eventual suba de tasas, un escenario que parecía casi descartado. En ese contexto, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años trepó hasta 4,70% anual.

Ese movimiento impactó sobre los mercados emergentes y también sobre los activos argentinos. Los bonos locales sufrieron la suba de tasas internacionales y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos.

La consecuencia directa es que se aleja la posibilidad de que la Argentina salga a buscar financiamiento en los mercados internacionales. Un escenario global de tasas más altas encarece el crédito y reduce el apetito por bonos de países emergentes.