El riesgo país salta por encima de los 440 puntos y las acciones operan en rojo + Agregar ámbito en









La suba del petróleo y malos datos en Wall Street, elevó el riego internacional. Por su parte, a nivel local el consumo no repunta y los datos adelantados de la actividad económica no son buenos.

Cómo cotizan las acciones y los bonos argentinos, este 24 de julio.

Tras una jornada con fuertes descensos para los activos locales, llega la última rueda con renovadas preocupaciones. En ese marco, el riesgo país salta por encima de los 440 puntos y las acciones operan en rojo. La suba del petróleo y malos datos en Wall Street, elevó el riesgo internacional.

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En ese sentido, el S&P Merval cae 0,7% a 3.295.982,250 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes que más bajan son Cresud (-1,1%), Transportadora de Gas del Sur (-1,1%), y Central Puerto (-1,1%).

A nivel global, el petróleo vuelve al centro de la escena. El crudo registró una fuerte suba, con el Brent superando los u$s100 por barril y el WTI rondando los u$s92, impulsado por nuevos riesgos sobre la oferta mundial.

Pesa en esta jornada que a nivel local, el consumo masivo cayó 2,7% interanual en junio y acumuló su séptimo mes consecutivo de retrocesos, cerrando el primer semestre con una baja de 2,9%.

A su vez, el Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 40,67 puntos en julio, con una caída de 4,8% respecto de junio y de 12,3% interanual. El deterioro fue generalizado en todo el país, aunque resultó más pronunciado entre los hogares de menores ingresos.

En la jornada previa, los bonos en dólares cerraron en rojo en Wall Street, al igual que los ADRs. Al deterioro del clima internacional, se sumó la decepción por los datos de actividad económica local, que resultaron más débiles de lo esperado. Noticia en desarrollo.-