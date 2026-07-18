"Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas": fuertes críticas de la oposición al vocero presidencial

Adrián Ravier vinculó las posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía con la situación económica e institucional de la Argentina. Legisladores de distintos bloques cuestionaron sus palabras y le exigieron respeto por el país que representa.

Adrián Ravier defendió la vía diplomática para avanzar en el reclamo por las Islas Malvinas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , recibió este sábado fuertes críticas de dirigentes de la oposición luego de afirmar que, “siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas” . La expresión formó parte de una publicación en la que defendió la vía diplomática para avanzar en el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

“ Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores”, sostuvo Ravier durante la madrugada del sábado. Además, remarcó que “la única vía es la diplomática” y consideró fundamental contar con respaldo internacional.

Las palabras del funcionario provocaron el rechazo de representantes de distintos espacios políticos. La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio respondió con ironía: “ Muy buen mensaje para un pueblo orgulloso, muy atinado ”.

Más dura fue la diputada Cecilia Moreau , quien apuntó directamente contra el vocero y la gestión de Javier Milei. “El bananero sos vos y tu gobierno. Debería darte vergüenza hablar así de la Nación que representás como funcionario” , escribió.

Moreau también acusó al Gobierno de intentar engañar a la sociedad y señaló que el modelo oficial “apunta precisamente” a convertir a la Argentina en el país que describió Ravier.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

La oposición cruzó a Ravier y le pidieron que renuncie

Desde el Partido Socialista, el diputado Esteban Paulón cuestionó la mirada del funcionario sobre la Argentina. “Con dirigentes y funcionarios que piensen que somos un país bananero, difícil creer que este gobierno tiene un proyecto de desarrollo para Argentina”, manifestó. Luego fue más allá y le preguntó: “¿Pensaste ya en renunciar?”.

El diputado del MID Eduardo Falcone también rechazó la definición, aunque coincidió parcialmente con la relación planteada por Ravier entre el desarrollo del país y su peso internacional.

Los jugadores de la Selección argentina posaron con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

“El nuestro es todavía un país subdesarrollado. No es un ‘país bananero’”, diferenció Falcone. En ese sentido, reconoció que la Argentina podría obtener mayor respeto internacional si alcanza el desarrollo, pero aclaró que esa condición “no es lo mismo que ser un país grande o próspero”.

La explicación del vocero presidencial

En su publicación, Ravier mencionó una columna difundida por el diario británico The Guardian, en la que se planteó que las Islas Malvinas “no pueden seguir siendo británicas para siempre” y que, en algún momento, Londres deberá retomar las negociaciones con Buenos Aires.

El vocero también destacó la visibilidad internacional que recuperó el reclamo argentino durante el Mundial 2026, especialmente después de la victoria ante Inglaterra y de la fotografía de los jugadores de la Selección con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Asimismo, recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) volvió a instar recientemente a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las conversaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

“La fortaleza de un reclamo internacional depende también de la fortaleza del país que lo sostiene”, concluyó Ravier.