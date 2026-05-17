Con los cambios tecnológicos, la automatización y las nuevas demandas del mercado laboral, modifican constantemente cuáles son las profesiones más buscadas o convenientes para conseguir un buen trabajo. Por este motivo es que, distintas herramientas de Inteligencia Artificial comenzaron a analizar datos para detectar qué carreras podrían ofrecer mejores oportunidades en el futuro.
Qué carreras conviene estudiar, según la IA
Según análisis de inteligencia artificial, estas son las carreras que experimentarán mayor demanda y crecimiento en el mercado laboral futuro.
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Los sistemas de IA utilizan información vinculada sobre todo al crecimiento económico, la demanda laboral, los salarios, la automatización y la transformación digital para elaborar recomendaciones sobre las profesiones más prometedoras.
Carreras con futuro según la Inteligencia Artificial
Los sistemas de inteligencia artificial, para seleccionar las carreras usan grandes volúmenes de datos, mediantes los cuales pueden detectar patrones laborales y económicos. Entre los factores más importantes que tienen en cuenta aparecen:
- nivel de demanda laboral
- sueldos promedio
- riesgo de automatización
- crecimiento proyectado del sector
- necesidades sociales futuras
- cambios tecnológicos globales
Las profesiones relacionadas con tecnología aparecen entre las principales opciones recomendaciones por la inteligencia artificial:
- Ingeniería en Sistemas
- Programación
- Ciencia de Datos
- Ciberseguridad
- Inteligencia Artificial
La razón principal es que el crecimiento acelerado de la digitalización desencadenó en que cada vez más organizaciones necesiten urgentemente de especialistas capaces de desarrollar: software, proteger datos y trabajar con automatización.
Además, la expansión de herramientas de IA generativa, análisis de datos y machine learning incrementó la necesidad de profesionales capacitados en estas áreas. Según distintas proyecciones internacionales, los trabajos tecnológicos seguirán creciendo durante la próxima década y ofrecerán altos niveles de empleabilidad.
Entre las carreras más mencionadas aparecen:
- Ingeniería en Sistemas
- Ciencia de Datos
- Desarrollo de Software
- Ciberseguridad
- Robótica
- Inteligencia Artificial
- Diseño UX/UI
La IA también destaca que quienes combinen conocimientos técnicos con creatividad y habilidades humanas tendrán más ventajas competitivas.
Profesionales de la salud
A pesar del avance tecnológico, las carreras vinculadas a la salud continúan siendo consideradas fundamentales. Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición y Kinesiología aparecen entre las profesiones más estables y necesarias.
La inteligencia artificial detecta que el envejecimiento de la población y el aumento de problemas de salud mental van a impulsar todavía más la demanda de estos especialistas. Además, muchas de estas tareas requieren empatía, contacto humano y capacidad de decisión emocional, aspectos difíciles de reemplazar completamente por máquinas o algoritmos. En los últimos años también crecieron áreas específicas como:
- Salud mental
- Terapias de rehabilitación
- Neurociencias
- Biotecnología
- Telemedicina
Otras opciones
Más allá de tecnología y salud, la inteligencia artificial también identifica otras carreras con gran potencial de crecimiento en los próximos años. Entre ellas aparecen las carreras vinculadas a sustentabilidad y medio ambiente.
Profesiones como Ingeniería Ambiental, Energías Renovables y Gestión Ambiental vienen ganando relevancia por el aumento de políticas relacionadas con el cambio climático y la transición energética.
Las carreras creativas también continúan siendo valoradas:
- Diseño gráfico
- Producción Audiovisual
- Marketing Digital
- Publicidad
Esas aparecen entre las opciones recomendadas, sobre todo para las personas que logran combinar creatividad con herramientas tecnológicas.
Otro sector que mantiene importancia es el educativo:
- Profesorados
- Psicopedagogía
- Educación Especial
Estos puestos siguen y van a seguir siendo fundamentales debido al valor del acompañamiento humano y emocional en los procesos de aprendizaje.
La inteligencia artificial también destaca profesiones vinculadas a negocios y economía digital, como:
- Comercio electrónico.
- Marketing digital.
- Finanzas tecnológicas.
- Análisis de negocios.
- Recursos Humanos.
Las habilidades blandas, la capacidad de adaptación y la formación continua van a ser cada vez más importantes sin importar la carrera.