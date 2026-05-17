Qué carreras conviene estudiar, según la IA

Según análisis de inteligencia artificial, estas son las carreras que experimentarán mayor demanda y crecimiento en el mercado laboral futuro.

La IA identifica las carreras con mayor proyección laboral y mejores oportunidades para el futuro.

Con los cambios tecnológicos, la automatización y las nuevas demandas del mercado laboral, modifican constantemente cuáles son las profesiones más buscadas o convenientes para conseguir un buen trabajo. Por este motivo es que, distintas herramientas de Inteligencia Artificial comenzaron a analizar datos para detectar qué carreras podrían ofrecer mejores oportunidades en el futuro.

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Los sistemas de IA utilizan información vinculada sobre todo al crecimiento económico, la demanda laboral, los salarios, la automatización y la transformación digital para elaborar recomendaciones sobre las profesiones más prometedoras.

La brecha de habilidades se agranda a medida que las empresas incorporan IA sin un objetivo claro.

Los sistemas de inteligencia artificial , para seleccionar las carreras usan grandes volúmenes de datos, mediantes los cuales pueden detectar patrones laborales y económicos. Entre los factores más importantes que tienen en cuenta aparecen:

Las profesiones relacionadas con tecnología aparecen entre las principales opciones recomendaciones por la inteligencia artificial:

Ingeniería en Sistemas

Programación

Ciencia de Datos

Ciberseguridad

Inteligencia Artificial

La razón principal es que el crecimiento acelerado de la digitalización desencadenó en que cada vez más organizaciones necesiten urgentemente de especialistas capaces de desarrollar: software, proteger datos y trabajar con automatización.

Además, la expansión de herramientas de IA generativa, análisis de datos y machine learning incrementó la necesidad de profesionales capacitados en estas áreas. Según distintas proyecciones internacionales, los trabajos tecnológicos seguirán creciendo durante la próxima década y ofrecerán altos niveles de empleabilidad.

Entre las carreras más mencionadas aparecen:

Ingeniería en Sistemas

Ciencia de Datos

Desarrollo de Software

Ciberseguridad

Robótica

Inteligencia Artificial

Diseño UX/UI

La IA también destaca que quienes combinen conocimientos técnicos con creatividad y habilidades humanas tendrán más ventajas competitivas.

medicos.jpg Pixabay

Profesionales de la salud

A pesar del avance tecnológico, las carreras vinculadas a la salud continúan siendo consideradas fundamentales. Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición y Kinesiología aparecen entre las profesiones más estables y necesarias.

La inteligencia artificial detecta que el envejecimiento de la población y el aumento de problemas de salud mental van a impulsar todavía más la demanda de estos especialistas. Además, muchas de estas tareas requieren empatía, contacto humano y capacidad de decisión emocional, aspectos difíciles de reemplazar completamente por máquinas o algoritmos. En los últimos años también crecieron áreas específicas como:

Salud mental

Terapias de rehabilitación

Neurociencias

Biotecnología

Telemedicina

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Otras opciones

Más allá de tecnología y salud, la inteligencia artificial también identifica otras carreras con gran potencial de crecimiento en los próximos años. Entre ellas aparecen las carreras vinculadas a sustentabilidad y medio ambiente.

Profesiones como Ingeniería Ambiental, Energías Renovables y Gestión Ambiental vienen ganando relevancia por el aumento de políticas relacionadas con el cambio climático y la transición energética.

Las carreras creativas también continúan siendo valoradas:

Diseño gráfico

Producción Audiovisual

Marketing Digital

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Esas aparecen entre las opciones recomendadas, sobre todo para las personas que logran combinar creatividad con herramientas tecnológicas.

woman-sitting-and-using-laptop-on-glass-table-at-home.jpg Las carreras creativas son una de las opciones más valoradas. Freepik

Otro sector que mantiene importancia es el educativo:

Profesorados

Psicopedagogía

Educación Especial

Estos puestos siguen y van a seguir siendo fundamentales debido al valor del acompañamiento humano y emocional en los procesos de aprendizaje.

mercados acciones bolsas cedear inversiones finanzas vivo Depositphotos

La inteligencia artificial también destaca profesiones vinculadas a negocios y economía digital, como:

Comercio electrónico.

Marketing digital.

Finanzas tecnológicas.

Análisis de negocios.

Recursos Humanos.

Las habilidades blandas, la capacidad de adaptación y la formación continua van a ser cada vez más importantes sin importar la carrera.