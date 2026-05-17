Peter Thiel en la Argentina: jugó un torneo de ajedrez en un club del barrio del Abasto y salió tercero

El multimillonario alemán está en el país y participó de una competencia. Se sacó fotos con la gente y hasta hubo cantos en su contra.

Peter Thiel , fundador de PayPal y Palantir, jugó un torneo de ajedrez este sábado en un club del barrio del Abasto y salió tercero. La sorpresa entre los competidores se dio al enterarse de la participación del multimillonario alemán, que sigue de recorrida en el país.

Las redes sociales se hicieron eco de la presencia del extravagante empresario en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de coronar a los ganadores del torneos, hubo momentos de cantos de parte de la gente, al coro de "La patria no se vende", ante la atenta mirada de Thiel.

Por qué para Peter Thiel el ajedrez lo ayudó a volverse millonario

Peter Thiel, fundador de PayPal y actual manager de Clarium Capital Management, explicó en una conferencia dada en la Universidad de Stanford que alcanzar el grado de maestro de ajedrez tuvo mucho que ver con su éxito.

En un artículo publicado por Business Insider, el emprendedor billonario explicó que desde su perspectiva, sobresalir en este juego lleva más que el conocimiento de las piezas, sus movimientos y varias estrategias, ya que precisa de lo que Thiel califica como "La mecánica de la Mafia", o lo que es lo mismo, la comprensión de las complejas dinámicas del comportamiento humano.

Las claves del ajedrez para ser millonario, según el fundador de PayPal

Estos son algunos de los conceptos que según él lo condujeron por la ruta de la fortuna:

Conocer el valor relativo de las piezas

Es cierto que en el ajedrez la reina supera en valor al resto de las piezas -a excepción del Rey- pero eventualmente, si uno no juega con inteligencia todas sus piezas, la reina por sí sola no alcanza el triunfo.

Eso, llevado al management de un negocio, indicaría que un ingeniero tiene más valor que un MBA. Pero en términos relativos Thiel hace énfasis en que, dentro de un grupo, puede haber talento en varios de los departamentos. Por eso, gestionar el talento de forma transversal en la organización resulta más eficiente que tenerlo solo en uno de ellos.

El gran aprendizaje sería que no todos los miembros dentro de la organización tienen igual talento, y por eso debe aprender a evaluarlo.

Peter Thiel Referente global de la tecnología, Thiel explora oportunidades en un mercado que empieza a captar la atención de inversores internacionales. Imagen: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg/Getty Images

Conocer cómo las piezas funcionan mejor juntas

En este caso, Thiel indica que las personas, básicamente, demuestran tipos de personalidades que se alinean con los atletas y los nerds. Pero una organización que sólo emplea atletas estará demasiado motivada a sólo competir. Mientras, una que nada más emplea nerds ignorará la situación en la que hay que combatir, porque estos se enfocan a analizar o crear. Entonces, el aprendizaje sería comprender las características de las piezas y buscar el balance, la forma en la cual trabajan mejor juntas.

Conocer las fases del juego y tener un plan

En ajedrez, hay tres fases muy marcadas: la apertura, el desarrollo del juego y el remate. En teoría, muchas veces se comenta de la ventaja de la primera jugada. Pero enfocarse sólo en esto puede resultar problemático, porque quizás sucede que luego de un primer movimiento brillante, el jugador se fatigue.

Por lo tanto, más importante que el primer movimiento, para Thiel, es el último, y eso se traduce en la organización en que tiene que ser sustentable, publica en una nota América economía La lección para llevarse de este punto es tener un plan de negocio que contemple la movida final y la sostenibilidad en el tiempo.

Quién es Peter Thiel

El magnate tecnológico Peter Thiel, una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley, se encuentra en Buenos Aires desde hace varias semanas, en una visita marcada por el hermetismo y un bajo perfil inusual incluso para los estándares del mundo corporativo.

Fundador de empresas clave como PayPal y Palantir, Thiel habría instalado su base en una mansión del exclusivo barrio de Barrio Parque, donde mantiene reuniones reservadas con empresarios locales y referentes del mundo de las inversiones. Según fuentes del sector, su agenda está cuidadosamente filtrada y evita cualquier exposición pública.

Nacido en Frankfurt y criado en Estados Unidos, la historia de Thiel está marcada por una visión estratégica que lo llevó a fundar Palantir Technologies y a liderar Founders Fund. Su influencia se extiende hasta la Casa Blanca, habiendo sido un aliado clave de Donald Trump. Sin embargo, su faceta más inquietante surgió recientemente en París, donde lanzó una advertencia sobre la llegada del "Anticristo".

Para Thiel, esta figura no es necesariamente un personaje bíblico tradicional, sino una representación del totalitarismo tecnológico o un orden mundial que busca el control absoluto. Esta obsesión se entrelaza con su desconfianza hacia las instituciones globales y la inteligencia artificial centralizada.

Thiel utiliza la retórica del "Anticristo" para alertar sobre una estructura de poder política y tecnológica que podría despojar a los individuos de su libertad. Sus discursos mezclan la escatología cristiana con la teoría política, sugiriendo que la humanidad se acerca a un punto de inflexión donde el ascenso de una figura o sistema engañosamente "salvador" podría llevar a la perdición de la sociedad democrática.

De cuánto es la fortuna de Peter Thiel

Peter Thiel es un empresario e inversor de capital de riesgo germano-estadounidense, mundialmente reconocido por ser uno de los cofundadores de PayPal y el primer inversor externo de Facebook. Con una fortuna que se estima en miles de millones de dólares.

Más allá de sus éxitos financieros, Thiel es famoso por sus posturas libertarias radicales y sus intereses intelectuales poco convencionales. Recientemente, ha captado la atención de los medios europeos por sus advertencias sobre figuras apocalípticas, posicionándose no solo como un magnate tecnológico, sino como un pensador que analiza el futuro de la humanidad a través de lentes teológicas y filosóficas.

A inicios de 2026, el patrimonio neto de Peter Thiel se estima en aproximadamente 11.000 millones de dólares, según datos actualizados de sitios especializados. Esta inmensa riqueza proviene principalmente de sus participaciones iniciales en gigantes tecnológicos y de la valorización de Palantir.