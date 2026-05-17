Elecciones en Perú: se confirmó balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tras un mes de espera

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó este domingo el escrutinio de la primera vuelta, tras culminar las revisiones de las actas de los comicios presidenciales.

La crisis en Perú arrastra casi una década de choques entre el Congreso y el Ejecutivo, sumando ocho presidentes y un trágico saldo de 50 manifestantes muertos en las protestas de 2022-2023.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú dio validez este domingo al escrutinio oficial de la primera vuelta, cerrando más de un mes de suspenso posterior a la jornada de votación. La institución confirmó que la candidata conservadora Keiko Fujimori y el postulante nacionalista Roberto Sánchez se disputarán la presidencia en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio .

El reporte definitivo de la ONPE ratificó a Keiko Fujimori en la cima de las preferencias con un 17.18% de los votos válidos (2.87 millones), seguida por Roberto Sánchez en la segunda ubicación. El postulante de Juntos por el Perú obtuvo el respaldo de 2.01 millones de ciudadanos , asegurando un 12.03% del electorado rumbo al balotaje.

El veredicto de las urnas quedó sellado formalmente luego de que los delegados de los dos partidos suscribieran los resultados definitivos, procesados al 100% desde el viernes . Como ningún frente electoral cosechó más de la mitad de los respaldos válidos, el presidente del JNE, Roberto Burneo , declaró que las fórmulas con "las dos mayorías relativas" avanzan directo a la contienda definitiva por la conducción del país.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú dio validez este domingo al escrutinio oficial de la primera vuelta, cerrando más de un mes de suspenso posterior a la jornada de votación.

La oficialización de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los competidores del balotaje da inicio a una etapa de profunda polarización y expectativa en el país rumbo al 7 de junio. En este clima, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski señaló que la líder de Fuerza Popular “podría ganar esta vez” , dentro de un proceso que contará con un estricto control de la observación internacional y el escrutinio ciudadano.

Las elecciones de segunda vuelta fijarán el rumbo de la presidencia para los años 2026-2031. El proceso avanza con el respaldo de los entes oficiales, quienes defienden la claridad y legalidad de las votaciones, bajo la estricta mirada de sectores fiscalizadores enfocados en blindar la decisión de los electores.

Con las reglas del juego ya definidas, la atención se vuelca sobre los candidatos, empezando por Fujimori, quien llega a su cuarto balotaje presidencial consecutivo. La líder de Fuerza Popular, de 50 años y con un pasado como primera dama de su padre (1990-2000) y congresista, busca revertir sus pasados tropiezos electorales posicionándose como la opción idónea para combatir la delincuencia y estabilizar el país.

En la otra vereda electoral, Roberto Sánchez accedió a la segunda vuelta tras consolidar su caudal de votos en las regiones de los Andes y la Amazonía. El candidato de Juntos por el Perú, quien se desempeñó como ministro de Comercio Exterior durante la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), construyó su base de apoyo bajo promesas clave como el incremento salarial para el sector docente y la renegociación de los contratos estatales de explotación de recursos naturales.