Alberto Fernández con los gigantes del litio: baterías y autos eléctricos en estudio

Posteriormente el mandatario se reunió con el grupo Power China, el mayor contratista de energías renovables en Argentina y una de las mayores empresas constructoras de la región. A la fecha, suscribió contratos por más de 30 proyectos en nuestro país, por un valor total de más de u$s 5.500 millones, creando más de 200 puestos de trabajo directos y más de 15.000 indirectos.

Luego, el jefe de Estado encabezó un encuentro con directivos del CST Mining Group, para analizar los proyectos de fabricación de baterías de litio en el país y del Memorándum de Cooperación que la empresa negocia con YPF. En noviembre de 2022, el grupo se asoció con REMSA, empresa estatal de energía y recursos de Salta para explotar el proyecto Salinas Grandes.

Por la noche, el Presidente se reunió con representantes de Tsingshan Holding Group, que desarrolla el proyecto de litio del Salar Centenario-Ratones en la provincia de Salta. La firma tiene también la planta de procesamiento de cloro alcalino, ubicada en el Parque Industrial Perico en Jujuy, para lo cual realizó una inversión de u$s 120 millones.

Tsingshan tendrá una capacidad de producción anual en la primera fase de 35.000 toneladas de hidróxido de sodio y 100.000 toneladas de cloruro de hidrógeno. La iniciativa generará más de 500 puestos de trabajo durante la construcción y más de 200 durante operación.

Próximos encuentros

La ronda de encuentros con gigantes de la minería continuará este lunes con directivos de la empresa Tibet Summit Resources, con quienes analizará los proyectos de la empresa que controla las compañías argentinas Potasio y Litio de Argentina S.A. (PLASA) y Tortuga de Oro S.A. (TOSA). Ambas filiales están abocadas a invertir en el desarrollo de proyectos de extracción de litio en Salta.

Tibet Summit Resources presentó planes para invertir u$s 2.200 millones en dos proyectos de litio en Salta: u$s 700 millones corresponden al proyecto Salar de Diablillos y u$s 1.500 millones destinados a construir una planta de procesamiento de litio en el Salar Arizaro que generarán hasta 10.000 puestos de trabajo.