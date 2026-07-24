Importante aviso de ANSES para jubilados, AUH y pensionados sobre mensajes sospechosos + Agregar ámbito en









El organismo recordó cuáles son sus canales oficiales y brindó recomendaciones para evitar estafas y proteger los datos personales.

ANSES recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para consultar prestaciones y evitar fraudes mediante mensajes falsos.

ANSES emitió una advertencia dirigida a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales para prevenir estafas mediante mensajes falsos que circulan por correo electrónico, redes sociales y aplicaciones de mensajería. El organismo recordó que nunca solicita datos personales o bancarios a través de enlaces enviados por esos medios.

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Ante el incremento de intentos de fraude, la recomendación es utilizar únicamente los canales oficiales para consultar información sobre prestaciones, liquidaciones o fechas de cobro. De esta manera, los beneficiarios pueden evitar caer en engaños que buscan obtener información confidencial.

Además, ANSES recordó que cualquier comunicación vinculada con sus prestaciones debe verificarse desde el sitio oficial o mediante los perfiles institucionales verificados.

Magnific ¿Por qué están circulando mensajes falsos a titulares de la Asignación Universal y Jubilaciones? Los ciberdelincuentes suelen aprovechar las fechas de cobro, los aumentos de prestaciones o los anuncios de nuevos beneficios para evitar mensajes que aparentan provenir de ANSES. En esos textos, generalmente solicitan actualizar datos personales, ingresar a enlaces desconocidos o completar formularios falsos.

El objetivo de estas maniobras es obtener información sensible, como claves de acceso, números de cuentas bancarias o datos personales. Por ese motivo, el organismo insiste en no responder este tipo de mensajes, ni compartir información privada con terceros.

¿Cómo ingresar a Mi ANSES de forma segura para consultar tu recibo de haber o liquidación? Para consultar el recibo de haberes, la liquidación de una prestación o cualquier otro trámite personal, ANSES recomienda ingresar exclusivamente a Mi ANSES desde el sitio web oficial o mediante la aplicación autorizada. También aconseja escribir manualmente la dirección del portal en el navegador y evitar acceder desde enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Además, es importante utilizar una contraseña segura y no compartir la Clave de la Seguridad Social con otras personas. Imagen: Freepik Redes sociales y números de contacto: cuáles son las únicas cuentas verificadas ANSES recordó que toda la información sobre prestaciones, trámites y novedades se publica únicamente a través de sus canales oficiales. Las cuentas verificadas en redes sociales y el sitio web institucional son las únicas vías autorizadas para difundir información del organismo. En caso de recibir mensajes sospechosos o detectar perfiles que se hagan pasar por ANSES, se recomienda no interactuar con ellos, no descargar archivos adjuntos y denunciarlos en la plataforma correspondiente. Para realizar consultas, los beneficiarios pueden utilizar los canales oficiales de atención o comunicarse con el organismo por los medios habilitados. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales es una de las principales herramientas para prevenir fraudes. Verificar la autenticidad de los mensajes antes de responder y evitar compartir datos personales ayuda a proteger la información de los beneficiarios y reduce el riesgo de ser víctima de estafas digitales.

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