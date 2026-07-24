¿Vas a comprar un auto usado? Cómo calcular la antigüedad del vehículo mirando la patente

El sistema Mercosur empezó a utilizarse en Argentina en 2016 con una combinación de cuatro letras y tres números.

La secuencia de letras de la patente permite estimar cuándo fue inscripto un vehículo y ayuda a detectar posibles inconsistencias antes de comprar.

Al momento de comprar un auto usado, el estado mecánico, la documentación y el historial del vehículo suelen ser las primeras cuestiones que revisan los compradores. Sin embargo, existe otro dato que puede aportar información útil antes de cerrar una operación: la patente . La combinación de letras y números no solo identifica al vehículo, sino que también permite estimar el período en el que fue patentado por primera vez.

Desde abril de 2016, Argentina usa el sistema de Patente Mercosur , un formato compuesto por dos letras, tres números y dos letras finales (AA 000 AA) . A medida que aumentó la cantidad de vehículos 0 km registrados, las primeras letras fueron avanzando de manera progresiva, lo que permite relacionar determinadas combinaciones con un período aproximado de patentamiento.

Las patentes Mercosur empezaron a entregarse en Argentina en abril de 2016 con la serie AA . Desde entonces, las dos primeras letras fueron avanzando de acuerdo con el ritmo de patentamientos registrados en el país. El avance aproximado fue el siguiente:

Estas fechas son aproximadas y corresponden al momento en que empezaron a entregarse esas combinaciones . Es posible encontrar pequeñas variaciones, aunque sirven como referencia para estimar la antigüedad del vehículo.

Los vehículos patentados antes de abril de 2016 conservan, salvo casos particulares, el sistema anterior de tres letras y tres números (AAA 123). En Argentina no fue obligatorio reemplazar las patentes antiguas por las nuevas. Los autos que ya circulaban antes de la implementación del sistema Mercosur conservaron sus chapas originales.

Incluso existen autos más antiguos que conservan las tradicionales chapas negras que se usaron hasta 1995. Esas matrículas comenzaban con una letra que identificaba la provincia donde estaba radicado el vehículo y luego incorporaban una secuencia numérica.

Por eso, observar la patente permite hacer una primera clasificación rápida:

si tiene el formato AA 123 AA , fue patentado desde 2016 en adelante

, fue patentado desde 2016 en adelante si presenta AAA 123 , corresponde al sistema utilizado entre 1995 y 2016

, corresponde al sistema utilizado entre 1995 y 2016 si posee una chapa negra con una letra provincial, pertenece a un vehículo registrado antes de 1995, salvo casos históricos o de colección

Aunque este dato es útil, no alcanza para determinar con precisión el modelo del vehículo. Algunos permanecen varios meses en stock antes de venderse y pueden patentarse en un año distinto al de fabricación.

La importancia de verificar el año real de radicación del vehículo antes de comprar

La patente es una herramienta de orientación, pero nunca debe ser el único elemento utilizado para decidir una compra. Antes de cerrar la operación conviene solicitar un Informe de Dominio emitido por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Ese documento permite conocer quién es el titular, si existen inhibiciones, embargos u otras restricciones que afecten al vehículo.

También es importante revisar la cédula de identificación, el título automotor y la documentación correspondiente a las verificaciones técnicas obligatorias cuando correspondan. Otro punto consiste en comprobar que el número de chasis y el número de motor coincidan exactamente con los datos registrados en la documentación.

También conviene prestar atención cuando la patente parece corresponder a un período distinto del informado por el vendedor. Si, por ejemplo, un vehículo posee una combinación inicial AI, es lógico que haya sido patentado a fines de 2025 o durante 2026. Si se lo presenta como un modelo registrado varios años antes, esa diferencia justifica realizar verificaciones adicionales.