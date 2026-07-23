IDEA lanza su Coloquio 62° y prefigura una Argentina para las próximas décadas al calor de las reformas de Javier Milei

El evento se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata. Qué se necesita para tener 20 años de estabilidad y crecimiento, según un grupo de CEOs.

El empresariado argentino vive el actual momento político-económico como un cambio de época. En sus principales espacios de lobby, se apoya el rumbo emprendido por el gobierno de Javier Milei y, sobre todo, su agenda de reformas, aunque la mayoría de los sectores ligados al mercado interno sufran en lo cotidiano el impacto del modelo . En ese marco, y con el objetivo de prefigurar el país que ejecutivos y empresarios sueñan para las próximas décadas, IDEA lanzó su 62° Coloquio .

El evento se realizará en Mar del Plata , entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. La intención, según señalan sus organizadores, es “debatir qué necesita Argentina para tener 20 años de estabilidad y crecimiento” a tasas del 3% o 4%, algo que consideran asequible.

El encuentro reunirá a directivos de empresas y dirigentes políticos , y contará con invitados internacionales, quienes expondrán sobre algunos de los procesos de estabilización que atravesaron otros países sobre los que IDEA estuvo posando la lupa, como Israel, Perú, Chile, Uruguay, Australia, Irlanda y Polonia.

Por encargo de la organización, un grupo de economistas estudió esos casos (de características y procesos distintos) en busca de detectar algunas decisiones comunes que “permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido”. Los organizadores enfatizaron algunas: el equilibrio fiscal, la institucionalidad, la continuidad en el tiempo de los marcos regulatorios y el fortalecimiento educativo.

Aún no está confirmada la participación de los funcionarios de primera línea que fueron invitados, entre otros, el Presidente, el Ministro de Economía y el Canciller. Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno tienen previsto viajar a París para la edición del Argentina Week que el Gobierno organiza para esa misma semana .

Los organizadores del coloquio apuntan a que puedan participar de todas formas, ya sea por videoconferencia o a través de un mensaje grabado, como ocurrió con Caputo el año pasado. La que sí dio su visto bueno es la senadora Patricia Bullrich. También fue invitado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque por el momento declinó el convite, señalan desde IDEA, donde igualmente destacan que mantienen diálogo con el dirigente opositor.

La transformación y las tensiones

“Trabajamos para detectar las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad. El desafío es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo e integrado al mundo”, dijo Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Galicia.

Los organizadores celebran, en gran medida, el modelo de país y el programa macroeconómico emprendido por Milei. En particular, destacan la agenda de reformas libertaria, que en buena medida se basó en los habituales planteos de las usinas de pensamiento del círculo rojo. Entre ellas, la flexibilización laboral, las desregulaciones, la apertura comercial y, ahora, los cambios en la carta orgánica del Banco Central.

De todas maneras, reconocen que hay importantes sectores de la economía que sufren el impacto del actual modelo. Los datos oficiales lo reflejan: desde noviembre de 2023, cerraron 28.262 empresas en términos netos. “Estamos transitando un proceso de transformación económica, pero ese proceso no está libre de tensiones”, afirmó Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, y sostuvo que el empresariado debe reclamarles a los gobiernos políticas de alivio fiscal para la producción argentina y, a su vez, mejorar la competitividad intraempresa. “La mejor política productiva es eliminar impuestos distorsivos y ampliar la base de recaudación, atacando la informalidad”, coincidieron Mignone y Kon a la hora de sintetizar la posición de IDEA.

Los cuatro ejes del próximo Coloquio de IDEA

El coloquio se basa en cuatro ejes temáticos: estabilidad, el mundo, competitividad y desarrollo, que fueron definidos a partir del trabajo de unos 50 CEOs y sus equipos técnicos. En primero de los ejes, “se debatirá sobre las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad como un proceso que integra tres dimensiones: macroeconómica, institucional y el compromiso de sostener, en el tiempo, determinadas políticas de Estado”.

Luego, en el eje de “El mundo” se analizarán las principales “megatendencias que están redefiniendo el escenario global”. Entre ellas, IDEA destacó la reconfiguración geopolítica, el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión.

En el vertical de “Competitividad” se enfatizarán en los aspectos que consideran necesarios para mejorar la competitividad de las empresas argentinas, como infraestructura, logística, cambios tributarios y la transformación de las propias compañías.

Por último, el eje de “Desarrollo” se enfocará en “cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano” y versará sobre educación, mercado laboral e informalidad.

“Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”, argumentó Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.