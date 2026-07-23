Cinco grupos presentaron ofertas por Metrogas y comienza la etapa clave para definir al comprador

Concluyó el plazo para presentar propuestas por el 70% de Metrogas que está en manos de YPF. Ahora comenzará la evaluación técnica y financiera de las ofertas para determinar cuál reúne las mejores condiciones y garantizar que la operación pueda concretarse.

Cinco grupos empresarios buscan quedarse con el control de Metrogas, en una operación que podría definirse durante las próximas semanas.

Cinco grupos empresarios formalizaron este jueves sus ofertas para adquirir el 70% de Metrogas , la participación que YPF mantiene en la principal distribuidora de gas natural de la Argentina. Con el cierre de esta instancia, el proceso de venta ingresa en una etapa decisiva , en la que se analizarán tanto el monto de las propuestas como la capacidad financiera de cada postulante para concretar la compra.

La operación, coordinada por el banco Citi, despertó un fuerte interés desde su lanzamiento. En una primera etapa participaron nueve interesados, aunque tras el proceso de revisión de información y auditoría de la empresa el número de candidatos se redujo a cinco.

Los grupos que finalmente presentaron ofertas son Central Puerto junto con Ecogas , Andina , MSU , Grupo Pierri y Litoral Gas , que ingresó sobre el cierre del proceso en reemplazo del consorcio encabezado por Neuss Capital.

Entre los postulantes aparecen compañías con fuerte presencia en el negocio energético, otras vinculadas a la generación eléctrica y grupos con inversiones en distintos sectores de la economía.

La presentación de las ofertas económicas no implica una definición inmediata , ya que durante las próximas semanas se verificará que cada propuesta cumpla con los requisitos establecidos en el proceso de venta y, especialmente, que cuente con el respaldo financiero necesario para cerrar la operación.

La venta del paquete accionario de YPF aparece como una de las operaciones más importantes del sector energético argentino en 2026.

En YPF consideran que la solidez económica de cada oferente será un aspecto determinante. La petrolera busca evitar que se repita una situación similar a la ocurrida este año con la venta del yacimiento Manantiales Behr, cuando el comprador original no logró reunir el financiamiento comprometido y la operación debió redireccionarse hacia otro adquirente.

La expectativa es que hacia mediados de agosto pueda quedar definido cuáles de las ofertas continúan en carrera y cuál presenta las mejores condiciones para quedarse con el control de la empresa.

El paquete accionario en venta podría alcanzar una valuación cercana a u$s560 millones, dentro de un valor estimado para Metrogas de alrededor de u$s800 millones. Quien resulte ganador también deberá lanzar una oferta pública por el resto de las acciones de la compañía, que actualmente se encuentran distribuidas entre la ANSES, accionistas que cotizan en la Bolsa y otros inversores privados.

Además de la evaluación económica, los interesados siguen de cerca la situación regulatoria de la empresa. La licencia de distribución vence en diciembre de 2027 y aún resta que el Poder Ejecutivo defina su eventual prórroga, una decisión considerada clave para dar previsibilidad al negocio.

Metrogas abastece a aproximadamente 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado nacional de distribución de gas, lo que la convierte en el principal jugador del sector. En los últimos años la empresa mostró una marcada recuperación de sus resultados financieros gracias a la recomposición tarifaria. Ese proceso permitió mejorar su rentabilidad, reducir significativamente su nivel de endeudamiento y volver a distribuir dividendos entre los accionistas por primera vez en más de dos décadas.

Con ese escenario, la venta del paquete accionario de YPF aparece como una de las operaciones más importantes del sector energético argentino en 2026 y podría comenzar a definirse durante la segunda quincena de agosto.