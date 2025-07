Alerta mercados: desplome en Las Vegas revive los fantasmas de 2008 en la economía de EEUU

¿La economía en la dirección equivocada?

¿Por qué sucede esto? Snyder sostiene que a pesar de “todas las tonterías que se escuchan en la CNBC, la verdad es que la economía estadounidense está yendo rápidamente en la dirección equivocada”. Como resultado, las tasas de ocupación en los hoteles de Las Vegas están cayendo drásticamente: “Los hoteles de Las Vegas están registrando este verano algunas de las caídas interanuales más pronunciadas entre los principales mercados estadounidenses, a medida que la debilidad de los visitantes internacionales y la incertidumbre económica pasan factura”.

Los datos preliminares de STR indican que la ocupación de Las Vegas cayó un 14,9% en junio, lo que, de actualizarse, marcaría la caída mensual más profunda de la ciudad en lo que va del año. El deterioro continuó en julio, y la semana que terminó el 5 de julio mostró que Las Vegas tuvo las peores caídas entre los 25 principales mercados de EEUU: la ocupación cayó un 16,8%, a 66,7%, y los ingresos por habitación disponible se desplomaron un 28,7%, a u$s102,75, según STR. Por otro lado, debido a que las cosas van tan lentas, Snyder destaca que se están despidiendo trabajadores y la tasa de desempleo en el área de Las Vegas volvió a aumentar bastante el mes pasado al 5,8%, en medio de una caída en el turismo este año.

Otro indicador: el mercado inmobiliario en picada

Snyder enfatiza otro paralelismo con la situación de 2008 y 2009: el mercado inmobiliario de EEUU acaba de experimentar su temporada de primavera más lenta en más de doce años.

Y, según los agentes inmobiliarios la situación no mejora a pesar de la rebaja de precios. Al parecer, explican, meses de rumores sobre la Inteligencia Artificial (IA) que elimina empleos y los aranceles que hunden la economía están alimentando la indecisión de los compradores. Por ende, el precio lo soluciona todo, pero el precio no resuelve la incertidumbre.

Se espera que durante 2025 las ventas de viviendas en EEUU alcancen el nivel más bajo en 30 años, y los expertos advierten que la caída podría agravarse hasta convertirse en un colapso total. Se esperan solo cuatro millones de transacciones en EEUU, este año, según nuevos datos de Realtor.com, lo que marcaría el nivel más bajo desde 1995, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. “Sí, se proyecta que las ventas de viviendas en 2025 serán incluso menores que en 2008 y 2009”, señala Snyder.

Y para colmo, el "estrés inflación"

Entonces, ¿por qué los comentaristas de la CNBC siguen insistiendo en que la economía es fuerte?, plantea Snyder, ¿se han vuelto completamente locos?: “Simplemente no entiendo por qué no pueden ver los paralelismos con 2008 y 2009, pero una cosa que no teníamos en 2008 y 2009 y con la que lidiamos hoy es una inflación galopante. Pone como ejemplo que el precio de lista promedio de un vehículo usado de 3 años ha aumentado u$s9.476 en los últimos seis años, que según Jamie LaReau del Detroit Free Press, a u$s32.635. Esta es una de las principales razones por las que hoy en día tantos estadounidenses conducen vehículos de hace 20 años, señalan. Mientras tanto, los precios de la carne siguen disparándose: en junio superaron ampliamente a toda la categoría de comida para el hogar en más del 12%.

Con relación a este punto, vale recordar que los estadounidenses de estas últimas generaciones no están acostumbrados a lidiar con la inflación, una habilidad innata que cualquier argentino trae casi de la cuna. Por ello, Snyder advierte que las cosas están tan mal que el 83% de los estadounidenses están lidiando con “estrés inflación”. Cita una reciente encuesta de LifeStance Health que revela que la "estrés-inflación" afecta a la mayoría de los estadounidenses: el 83% reporta estrés financiero debido a la inflación, los despidos masivos, el aumento del costo de la vida y el temor a una recesión, mientras que los millennials y la generación Z reportan los impactos más significativos en la salud mental. “Lamentablemente, las tendencias a largo plazo que nos han traído hasta este punto no van a desaparecer en el corto plazo”, sostiene. Veremos si el canario de la ciudad del pecado le da la razón a Snyder.