"Dólares del colchón": analistas ven un limitado impacto económico y alertan por la falta de seguridad jurídica

Ante el anuncio del "Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos", los economistas destacan como positivo que se deje de fiscalizar con dureza, aunque a futuro observan la importancia de generar legislación, para que no se persiga a las personas que utilicen sus dólares no declarados.

Las medidas anunciadas tienen "sabor ahumado", manifiesta el analista financiero Christian Buteler . Es que, durante las últimas semanas, se habló de medidas que apuntaran directamente a los "dólares del colchón", pero "hoy no tuvimos ninguno de esos anuncios" , advirtió. "Lo que se anunció es que van a dejar de controlar o elevar niveles de control, con lo que estoy 100% a favor, me parece una buena medida. Muchas veces eran controles ridículos, que lo único que hacían eran complicarle la vida al contribuyente".

"No hubo una medida que de la puedas decir 'trae los dólares, ponélos en la economía real y quédate tranquilo que nadie te va a fiscalizar el origen de esos dólares, y si pagaste o no impuestos", inicia su análisis el especialista. Añade que al no ser un "blanqueo", "no hay garantía de que el contribuyente mañana no tenga que afrontar alguna inspección de la DGI o de ARCA y que termine pagando multas y demás, sea de este Gobierno u otro". "O sea, no hay normativa en la cual basarse, lo único que hay es la palabra de tres funcionarios en una conferencia de prensa, que para la ley no vale mucho", sintetiza en diálogo con Ámbito.

"Los dólares del colchón siguen siendo negros. No cambió su situación legal. Solamente ARCA dice que no quiere saber si los estás usando. Pero nada les impide buscarte si quieren y denunciarte", enfatiza Carlos Rodríguez, exasesor del presidente Javier Milei.

En esa línea, el éxito de la medida dependerá, según el blog del contador, en la eliminación de la figura del "incremento patrimonial no justificado". "Si la ley no elimina esta figura, seguiremos en la misma y la seguridad jurídica se esfuma. Lo mismo con la Ley Penal Tributaria y la Penal Cambiaria. Sin leyes, todo flojo", sintetiza.

Rodríguez grafica, en ese sentido, que si se comprara una casa con plata "negra", no dormiría tranquilo, ya que pese a que el escribano no informe a ARCA de la transacción, "solo basta que alguien mande a un perejil que me denuncie por enriquecimiento ilícito y ahí tengo que escupir cómo logré mi patrimonio", resaltó.

"La plata negra sigue siendo negra (aunque haya sido ganada honestamente). Todos los tenedores de plata negra siguen siendo delincuentes potenciales", resume.

Dólares El Gobierno busca fomentar el ingreso de dólares no declarados.

Impacto de las medidas y expectativas del mercado

"No me parece que la medida pueda tener impacto macroeconómicamente relevante", subraya Pedro Martínez Gerber de la consultora PxQ. Y detalla que no observa que los ahorristas vayan a volar sus dólares del colchón, aunque "tal vez con la implementación tenemos alguna novedad y cambia el panorama".

"El blanqueo anunciado el año pasado, por ejemplo, vino con un beneficio impositivo importante: no solo se pagaba 0% de impuestos sino que también había un incentivo a ingresar por el anticipo de bienes personales. El actual esquema no implica ningún beneficio de utilizar los dólares, ni de ingresarlos al sistema. La única novedad es la modificación en los montos para los regímenes de información que, si bien es una novedad, no me parece que vaya a generar masivamente un ingreso de dólares al sistema", manifiesta.

Para Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, las medidas anunciadas son "bienvenidas" por el sector privado, dado que "quitan parte de la enorme carga que le pesa en materia de fiscalización". Y considera que estos cambios, van a ayudar a "dinamizar" la actividad formal.

Sin embargo, señala que el mercado esperaba "algo más en cuanto al uso de las divisas que se encuentran fuera del sistema" y, en ese sentido, las medidas pueden tener un efecto "más limitado" hasta tanto se logre reformar la legislación, en medio de un Congreso menos amigable, después de las elecciones legislativas porteñas por la pelea con el PRO.

"Los cambios vienen más que nada desde lo reglamentario y está muy bien. Pero todavía falta la ley", apunta el especialista.

Advierten por estructura legal que valide las medidas

En tanto, el economista Federico Glustein recalca que los anuncios tienen un "doble eje", ya que buscan crear la "idea" de que los argentinos son dueños de sus dólares y que los pueden utilizar para transacciones diarias, aludiendo a que no hay maniobras ilegales detrás de esos fondos y que no hace falta declararlos. Ese mensaje -según el especialista- genera la percepción de que el Estado no está por encima de las personas y así motivar la adopción del dólar como moneda de cambio.

"Requiere de una confianza colectiva, de una adopción social de la divisa para moneda de cambio habitual y no necesariamente como reserva de valor, pero también de una estructura legal que valide estas medidas. En ese aspecto, tienen que enviar una normativa que de seguridad jurídica que sustente estos movimientos. Por ahora solo hay desregulación de movimientos en pesos y algunas medidas en ese sentido", analiza el economista.

Finalmente, Glustein coincide con Rodríguez sobre la necesidad de "normas antilavado", que son fundamentales para evitar casos contrarios a la norma, como utilizar esos dólares no declarados y luego por una denuncia tener que informar el origen de los fondos. "A eso sumaría la posibilidad de tener filtros automáticos de comprobación de realismo de ingresos vinculados a ARCA que no sea declarativo necesariamente", concluyó.

A estos análisis, Balanz añadió que otro objetivo, a pesar de no ser el principal, podría ser "una mayor captación de depósitos en moneda extranjera", que podría contribuir positivamente a las reservas netas del Banco Central, en un contexto en el que el dólar no llega a la banda inferior y la autoridad monetaria no adquiere divisas para atesorar.