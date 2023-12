Argentina no firmará esta semana el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

Para Santiago Cafiero, "no están dadas las condiciones".

El saliente canciller de Argentina, Santiago Cafiero, afirmó en una entrevista que la Argentina no firmará esta semana el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, como esperaban Brasil y la presidencia del bloque europeo.

"Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo ", enfatizó Cafiero sobre el pacto, arduamente negociado -con pausas incluidas- desde hace más de 20 años.

Mercosur Cafiero Las palabras de Cafiero aparecen luego de que Emmanuel Macron pusiera en duda la viabilidad del acuerdo.

La postura de Lula y de Macron sobre el acuerdo Mercosur-UE

El viernes, Lula afirmó en la red social X desde la COP28 de Dubái, que el Mercosur y la Unión Europea estaban "cerca de cerrar" el TLC.

Pero las nuevas reglas ambientales adoptadas por la Unión Europea en 2019 suponen "ya hoy mayores costos y restricciones para las exportaciones del Mercosur de alimentos y otros productos", sostuvo Cafiero, sobre este acuerdo europeo que se volvió un escollo en las tratativas bloque a bloque, en medio de fuertes críticas de Brasil.

El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazó el "proteccionismo verde" y respondió con exigencias propias, como la creación de un fondo ambiental para apoyar a los países en desarrollo.

"Las demandas del Mercosur están todas sobre la mesa y defienden los intereses del agro y de la industria. Como ya hemos dicho en distintas oportunidades, un acuerdo puede ser beneficioso pero no cualquier acuerdo lo es", remató el canciller argentino, que participará junto a Fernández en la última gran cumbre del gobierno saliente.

macron y lula.jpg El expresidente brasileño Lula da Silva y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron.

Las afirmaciones de Cafiero, que reflejan un postura que Argentina ha defendido por años, se conocen luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, también le pusiera coto al optimismo el sábado.

Macron, que se reunió con Lula en Dubái, anunció que viajará a Brasil en marzo, precisamente para discutir el acuerdo UE-Mercosur, al cual cuestionó en su forma actual.

Este acuerdo es "completamente contradictorio" con lo que el presidente Lula "está haciendo en Brasil", afirmó el mandatario francés. El pacto "no toma en cuenta la biodiversidad y el clima" y se reduce a un acuerdo "mal remendado", que "desmantela los aranceles" como se hacía antes, alegó.

"Cada país tiene derecho a tener su propia posición. Siempre ha sido más difícil llegar a un acuerdo con Francia porque es más proteccionista. La Unión Europea no tiene la misma posición", opinó Lula el sábado ante periodistas en Dubái. Brasil ejerce la presidencia rotativa del Mercosur.

Alberto Fernández se refirió al acuerdo UE-Mercosur

El presidente Alberto Fernández remarcó hoy que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa aún no se firmó porque "encontró resistencia dentro de Europa" y, si bien manifestó su intención de suscribir ese convenio, llamó a debatir primero "determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".

"El acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa", señaló el Presidente en diálogo con Radio Futurock.

Fernández aclaró que su intención es "firmarlo" porque cree que "geopolíticamente es correcto un acuerdo" entre ambos bloques, pero advirtió que para hacerlo quiere discutir antes "determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".

"Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta", agregó.

Fernández asistirá el miércoles y jueves próximos a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro, en su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.