Argentina Week en París: los detalles del evento donde el Gobierno buscará sumar inversiones europeas

Javier Milei, junto al equipo económico, gobernadores y empresarios argentinos viajarán a Francia para realizar la segunda edición del evento que promueve inversiones estratégicas.

La semana próxima tendrá al presidente Javier Milei nuevamente como protagonista en el exterior , con motivo del inicio de la Argentina Week , el evento que tendrá lugar en París, Francia, y buscará en tres días mostrar lo que el Gobierno define como “la transformación económica de la Argentina”.

El evento se realizará luego de su paso por Nueva York, donde Milei participó de la Asamblea General de la ONU y se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Allí también cerró con la administración Trump el Corredor Andes-Atlántico , una iniciativa para conectar Vaca Muerta y las zonas mineras con puertos y mercados internacionales. El acuerdo prevé hasta u$s 7.000 millones de financiamiento del EXIM Bank para infraestructura hacia 2027.

Ahora, el objetivo en la Ciudad de la Luz será repetir el espíritu del evento que tuvo su primera edición también en las calles neoyorkinas, en marzo pasado: se tratará de un acontecimiento que se desarrollará entre miércoles y viernes, y tendrá foco en “atraer inversiones, generar mecanismos que aceleren procesos de inversión y desplegar lo que está sucediendo en Argentina” para generar “un efecto contagio” en el público presente, según mencionaron desde el Gobierno.

Sin embargo, desde la administración libertaria aseguran que buscarán redoblar la puesta, no solo por el peso de la delegación argentina, sino por el “nivel de contenido, calidad de los panelistas” y sobre todo por la expectativa de la contraparte europea. “Será el road show más grande de la historia argentina”, anticiparon a este medio.

En ese sentido, la lista de asistentes argentinos estará integrada por el presidente Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei , el ministro de Economía Luis Caputo , el presidente del Banco Central (BCRA) Santiago Bausili , el canciller Pablo Quirno , el ministro de Desregulación y Transformación del Estad, Federico Sturzenegger y Fabián Fernández , secretario de Comunicación.

A su vez, asistirán representantes de áreas “tangenciales”, como Mario Lugones, ministro de Salud, y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.

Argentina Week también incluirá la participación de gobernadores de aquellas provincias cuyo desempeño se encuentra atravesado por el desarrollo de sectores estratégicos.

Es así que, hasta el momento, se confirmó la participación de los patagónicos Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilnek (Río Negro). A su vez, los representantes de la minería serán Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). Por último, las caras visibles de las zonas agroindustriales serán Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

Se trata de interlocutores directos en el marco de la cantidad de proyectos de inversión que estos sectores generan y el interés estratégico que suscita Argentina por la demanda global de hidrocarburos y alimentos.

Cuáles son los empresarios que asistirán a París

Respecto de la parte empresarial, la segunda edición de Argentina Week buscará equilibrar la asistencia entre representantes del sector privado argentinos y en este caso europeos, para mayor sinergía entre posibles inversores. A su vez, será posible encontrar actores del mercado asiático y de Medio Oriente durante los tres días.

De esta forma, la intención será que cada panel esté integrado por disertantes europeos, en general, y franceses, en particular, y no únicamente por argentinos. "Esto es Argentina-Europa, con un anclaje en Francia”, explicaron desde Casa Rosada a este medio

Por el sector energético viajarán Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Alejandro y Marcos Bulgheroni, al frente de Pan American Energy; y Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. Los acompañarán Patrick Pouyanné, CEO de la francesa TotalEnergies; Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI; y Sultán Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes.

Los tres juntos -Marín, Descalzi y Al Jaber- brindarán detalles sobre el mega proyecto Argentina LNG, que prevé una inversión de u$ 51.000 millones para exportar el gas de Vaca Muerta a través de un proceso de licuefacción en Río Negro, en el panel “Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país”.

La minería estará representada por Gary Nagle, CEO de la anglosuiza Glencore. Por el agro viajan Margarita Louis-Dreyfus, principal accionista de Louis Dreyfus Company; Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Por su parte, en infraestructura y real estate estarán Martín Eurnekian, de Corporación América, y Alejandro Elsztain, de Cresud. Del mundo de las finanzas llegarán Héctor Grisi, CEO global del Banco Santander, y Nicolás Aguzin, ex CEO de la Bolsa de Hong Kong.

En consumo, industria y salud figuran Francisco de Narváez, dueño de ChangoMás; Manuel Antelo, del Grupo Antelo, ex dueño de Renault Argentina y hoy socio local de Decathlon; y Juan Pablo Bagó, de Laboratorios Bagó. Por la industria viaja también Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Completa este grupo Sebastián Braun, empresario agropecuario y hotelero de la familia de La Anónima.

Por último, el núcleo tecnológico lo integran Martín Migoya, CEO de Globant; Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic; y el empresario Martín Varsavsky.

Encuentro con Macron, premiación y paneles estratégicos: la agenda del evento

A lo largo de tres días, la agenda se distribuirá en siete puntos de la ciudad parisina: el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia de la República francesa, la Embajada de la República Argentina en Francia, encabezada por Ian Sielecki, anfitrión con buen vínculo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía (IEA), la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Place de la Concorde - AC de France y el segmento de cierre se realizará en el Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel. Además, habrá un evento excepcional de clausura cuyos detalles se conocerán próximamente.

"El paraguas general, el hilo conductor, será la transformación económica de la Argentina y las oportunidades que derivan de esa transformación”, cuenta una fuente en off, que no descarta volver de París con anuncios económicos en mano.

En las distintas sedes se llevarán a cabo diversos acontecimientos como un cocktail de bienvenida a la delegación argentina, con la participación del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure y el embajador Sielecki, o el desarrollo de paneles macro y sectoriales sobre energía, minería, agro, industria, comercio, inteligencia artificial y sector nuclear y seguridad jurídica.

El sector pesquero tendrá su capítulo especial liderado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, puesto que se trata de una actividad beneficiada por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se destaca el caso de las vieiras, moluscos que se exportan en un 70% a Francia y 30% a Estados Unidos.

A su vez, habrá un segmento especial dedicado a las garantías de seguridad jurídica para la atracción de inversiones en Argentina, que se espera esté encabezado por Claudia Salomon, la presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC.

El paso por París incluirá también dos acontecimientos de relevancia para Milei: un encuentro bilateral su par francés, Macron, el jueves 1 de octubre, y, al día siguiente, un evento de premiación junto a Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025, por ser considerados como los dos economistas más influyentes del planeta, según el Paris Economic Forum.

Por qué es París la sede del segundo Argentina Week

Según explicó Sielecki a este medio, la elección de la capital francesa respondió a una lógica distinta a la de la primera edición. En Nueva York, señaló, los encuentros se realizaron en bancos, como JPMorgan Chase o elBank of America, lo que cobraba sentido por tratarse de la capital financiera del mundo.

En París, en cambio, las sedes serán los organismos internacionales más relevantes de cada sector económico que participará del evento.

En ese esquema, la OCDE ocupa un lugar central. "A la OCDE se la llama el club de los países ricos, el de los países que funcionan. Estamos en proceso de accesión, así que simbólicamente tiene mucho sentido decir: 'Ahora que nos estamos transformando en un país serio, lo contamos en el lugar donde los países serios toman las decisiones más relevantes para sus economías y sus estándares'", indicó el embajador.

El desembarco en París llegará días después de dos datos incómodos para el Gobierno. Según el INDEC, la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos más que en la segunda mitad de 2025, y la actividad económica cayó 2,9% en julio respecto de junio.

En el Economic Club de Nueva York Milei le concedió una entrevista a Bloomberg, donde negó que el país esté próxima a una recesión y aseguró que Argentina “está creciendo desde abril o marzo de 2024 de manera ininterrumpida". Tras repasar que la economía se expandió 6,7% en el primer año de su gestión y en torno al 4% en el segundo, proyectó: "Es probable que este año estemos en el 3% o menos y lo mismo para el año que viene".