Docentes universitarios convocaron a un paro de hasta 72 horas y condicionaron la medida a una suba salarial

Los gremios anunciaron una huelga desde el 30 de septiembre y reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se levantará si el Gobierno otorga el aumento previsto.

Archivo. Las universidades volverán a parar ante la falta de respuesta por la Ley de Financiamiento Universitario.

Los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de entre 48 y 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre para reclamar al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La medida de fuerza fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y formará parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria , prevista para el 15 de octubre.

El paro, sin embargo, quedó sujeto a una condición: que el Ejecutivo otorgue antes del martes 29 el aumento del 33,4% contemplado en la norma . La última propuesta oficial había sido una suba del 3%, rechazada por los gremios durante la negociación paritaria.

La medida fue definida en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales , que buscará coordinar las acciones con CONADU Histórica. El plan también contempla actividades para visibilizar el conflicto durante los días previos a la movilización.

Los sindicatos y las universidades calculan que los salarios docentes necesitan una recomposición del 31,2%. El reclamo gremial, en tanto, se apoya en el porcentaje establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes, además de los programas de becas estudiantiles.

Conadu confirmó que irá a paro, a menos que el Gobierno aplique el aumento salarial estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó esta semana al Gobierno a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado estableció un plazo de cinco días y advirtió que podrá imponer multas por cada jornada de demora.

Cormick había dictado la medida en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la avaló en marzo y la Corte Suprema dejó firme la decisión el 25 de junio.

Una vez más, la Casa Rosada acudió a la estrategia de dilatar la aplicación y anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo sostiene que ya cumplió la cautelar y que presentó ante la Justicia la documentación para acreditarlo, aunque la apelación no modificará la medida original, que quedó firme.

Qué pasó con la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, pero Milei la vetó. El Parlamento insistió luego con la norma mediante los dos tercios requeridos en ambas cámaras: el Senado completó ese trámite el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.

El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a presentar la demanda judicial que derivó en la cautelar vigente.

La Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre

La convocatoria sindical busca mantener el reclamo hasta la movilización prevista para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria deberá exponer la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el proyecto de Presupuesto 2027.

La quinta marcha universitaria federal tendrá lugar el 15 de octubre.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, vinculó el plan de lucha con la necesidad de reforzar la acción colectiva: “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.

Chevalier añadió: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”.

La organización también anticipó articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para reforzar el pedido de financiamiento y actualización salarial para las universidades nacionales.