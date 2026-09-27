Chile condiciona su apoyo a Argentina en la causa Malvinas: "Reino Unido ejerce la soberanía hace 200 años"

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, avaló el corredor marítimo entre Punta Arenas y las Malvinas y habló de la relación con Londres.

La relación entre Argentina y Chile volvió a quedar atravesada por la cuestión Malvinas luego de las declaraciones del ministro de Defensa trasandino, Fernando Barros Tocornal , quien respaldó el desarrollo de actividades comerciales entre Punta Arenas y las islas y calificó al Reino Unido como un “país amigo” que "ejerce soberanía en Malvinas hace 200 años".

Por otra parte, en las últimas horas el Gobierno del Reino Unido volvió a endurecer su posición frente al reclamo argentino por las Malvinas . El secretario de Defensa británico, Wes Streeting , afirmó que la Argentina “no tiene la capacidad de tomar las islas” y sostuvo que su país sí cuenta con los recursos necesarios para defenderlas ante una eventual escalada militar. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario británico The Sun.

Los dichos del ministro chileno fueron durante una entrevista con Radio Polar , en Magallanes, en medio de la discusión por la apertura de una ruta marítima entre el sur de Chile y las Malvinas. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía” , sostuvo Barros.

Y agregó que una eventual solución debe contemplar “la voluntad e interés de las personas involucradas” y alcanzarse por el camino de la paz. "Una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica” , afirmó el titular de Defensa del gobierno de Antonio Kast.

El ministro también fue consultado específicamente por la posibilidad de desarrollar actividades comerciales entre Punta Arenas y las Islas Malvinas . Frente a ese escenario, sostuvo que Chile y la comunidad de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales dentro del marco legal y afirmó que no veía inconvenientes en que esas operaciones se concreten.

Chile y Malvinas: el ministro de Defensa respaldó el comercio con las islas y habló de “situación de hecho”.

La definición se produce mientras continúa el debate en Magallanes sobre la creación de un corredor marítimo con las islas. El proyecto fue impulsado por autoridades locales y sectores empresariales de la región, que plantean ampliar los vínculos comerciales y logísticos con el archipiélago.

Radio Polar ya había informado durante septiembre sobre el respaldo del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a una apertura comercial con las islas y sobre la discusión en torno a una eventual ruta hacia Puerto Stanley.

Tensión por Malvinas: el ministro de Defensa de Chile avaló la ruta comercial con las islas. Observatorio de Malvinas

Qué dice el Mercosur sobre Malvinas

Las declaraciones del ministro chileno deben leerse en un contexto regional en el que Chile continúa suscribiendo documentos del Mercosur que respaldan los derechos argentinos en la disputa de soberanía.

En junio de 2026, durante la cumbre del bloque en Asunción, el presidente José Antonio Kast participó de la declaración especial sobre Malvinas. El documento reafirmó los términos de la declaración de 1996 y reiteró el respaldo a los “legítimos derechos” de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido. También señaló que las medidas unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en controversia no son compatibles con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas.

Por eso, las declaraciones de Barros abren un interrogante sobre el alcance que tendrá la posición expresada por el ministro en la política exterior y de defensa del gobierno de Kast, especialmente frente a una actividad comercial que involucra directamente a las islas.

La cuestión de la soberanía sobre Malvinas y la posición de Naciones Unidas

El punto más sensible de las declaraciones de Barros aparece en su referencia a la “situación de hecho” y al ejercicio de soberanía británica sobre las islas. La Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.

Documentos posteriores de Naciones Unidas también describen la expulsión de las autoridades y habitantes argentinos en 1833 y caracterizan la cuestión Malvinas como una disputa de soberanía entre ambos países.

La diferencia entre hablar de una “situación de hecho” y reconocer jurídicamente la soberanía británica resulta central en este debate. La posición oficial argentina sostiene que la presencia británica no resuelve la disputa de soberanía.

Recursos naturales, comercio y compromisos regionales

El conflicto también tiene una dimensión económica. La discusión sobre la ruta marítima ocurre en un escenario en el que existen intereses vinculados con la pesca, los hidrocarburos y otras actividades económicas en el Atlántico Sur.

La declaración del Mercosur de junio de 2026 volvió a señalar que las medidas unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa no son compatibles con las resoluciones de Naciones Unidas. Además, reconoció el derecho de la Argentina a promover acciones legales contra actividades que considere no autorizadas, siempre dentro del Derecho Internacional.

Reino Unido apuntó contra Argentina: "No tienen la capacidad de tomar las islas"

El gobierno del Reino Unido volvió a endurecer su posición frente al reclamo argentino por las Islas Malvinas. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que la Argentina “no tiene la capacidad de tomar las islas” y sostuvo que su país sí cuenta con los recursos necesarios para defenderlas ante una eventual escalada militar. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario británico The Sun.

Streeting respondió así a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y anunció medidas contra empresas petroleras que desarrollen actividades en el área en disputa. El funcionario británico sostuvo que los planteos argentinos forman parte de una posición que Londres escucha “año tras año” y aseguró que el Reino Unido mantiene su compromiso con las islas.

Wes Streeting, secretario de Defensa de Reino unido. Tribune

“Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas”, afirmó Streeting, según la entrevista difundida por The Sun. El funcionario también sostuvo que la cuestión quedó resuelta en 1982 y volvió a respaldar la posición de los habitantes de las islas, que según Londres desean mantener el vínculo con el Reino Unido.

La declaración se produjo después de que Milei renovara en las últimas semanas su reclamo de soberanía y planteara un endurecimiento de la política argentina frente a las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. El Presidente también anunció el envío al Congreso de un proyecto para reforzar las sanciones contra empresas que operen en la zona.