El pueblo de la Patagonia que no tiene calles ni autos: cuánto cuesta comprar una casa

Caleta Tortel está construida entre bosques, montañas y fiordos y se recorre por una extensa red de pasarelas de madera. Tiene menos de 600 habitantes y una oferta inmobiliaria muy limitada.

Las pasarelas de madera atraviesan Caleta Tortel, en Chile, y conectan las viviendas entre la vegetación y los roqueríos.

Está entre pasarelas de madera, bosques, montañas y aguas transparentes, en uno de los rincones más aislados de la Patagonia chilena . Allí las calles fueron reemplazadas por senderos elevados y los autos quedan fuera del pueblo.

Caleta Tortel no se parece a casi ningún otro pueblo de la Patagonia. Ubicado en la Región de Aysén, en el extremo sur de Chile, junto a la desembocadura del río Baker, fue construido sobre una geografía de roqueríos, pendientes y vegetación. Su particularidad más conocida es también la que define la vida cotidiana: no tiene calles convencionales y el interior del pueblo se recorre a pie por una red de pasarelas de madera de unos siete kilómetros.

La localidad pertenece a la comuna de Tortel, provincia de Capitán Prat, y está entre los Campos de Hielo Norte y Sur. Fue fundada oficialmente en 1955, aunque antes ya existían pequeñas construcciones de colonos sobre los roqueríos. Su origen estuvo vinculado a la explotación del ciprés de las Guaitecas, una madera característica de la zona que también terminó convirtiéndose en el material principal de sus pasarelas. Se llama así en honor a Jean Joseph Tortel , un marino de origen francés que prestó servicios a la Armada de Chile durante la Guerra de Independencia.

Esa particular forma de urbanizar el territorio también tiene su correlato en el mercado inmobiliario de esta parte de Chile . Comprar una propiedad en Caleta Tortel implica adquirir una vivienda o un terreno dentro de un pueblo donde el acceso, las vistas, la cercanía al agua y la conexión con las pasarelas pueden pesar tanto como la superficie construida. La oferta es reducida y los precios muestran un mercado muy diferente al de las principales ciudades turísticas de la Patagonia.

El pueblo tiene una población muy reducida. La comuna de Tortel registró 523 habitantes en el Censo 2017 y las proyecciones oficiales estimaron 585 habitantes para 2024. La totalidad de la comuna aparece clasificada como rural.

Un pueblo donde la calle es una pasarela

La particularidad urbana de Caleta Tortel se entiende cuando se observa su geografía. Las viviendas están asentadas sobre la ladera y los roqueríos de la ensenada, en un terreno donde construir una trama tradicional de calles resultaba poco compatible con el paisaje.

La solución fue otra: una red de pasarelas de madera que conecta viviendas, comercios, alojamientos y edificios públicos. Las estructuras suben, bajan, se transforman en escaleras y se internan entre la vegetación hasta llegar a distintos sectores de la costa.

Los vehículos no ingresan al núcleo del pueblo. Quedan en los estacionamientos ubicados en la entrada y desde allí los visitantes continúan a pie. No hay semáforos, tránsito vehicular ni calles convencionales. La circulación cotidiana se realiza por las pasarelas.

Vista aérea de esta zona particular. Caleta Tortel se encuentra en la Región de Aysén, entre los Campos de Hielo Norte y Sur, rodeada por un paisaje natural de gran belleza Blog Viajar es Descubrir

La situación cambia incluso la manera de mudarse o trasladar objetos. Un electrodoméstico, un mueble o las compras deben recorrer el mismo sistema peatonal que utilizan los habitantes para desplazarse todos los días.

La localidad tampoco tiene una estructura urbana convencional de nombres de calles como la que existe en las ciudades. El resultado es un pueblo donde la infraestructura que en cualquier otra parte sería secundaria —la vereda, el puente o la escalera— se convierte en el verdadero sistema de circulación.

Está muy cerca de la Patagonia argentina, pero llegar no es sencillo

Para un argentino, Caleta Tortel puede parecer cercana en el mapa, pero las distancias y las características de las rutas hacen que llegar sea una travesía.

Desde El Calafate, uno de los principales centros turísticos de Santa Cruz, la distancia por carretera ronda los 800 kilómetros según las distintas rutas y planificadores, aunque la distancia geográfica es bastante mayor. Un recorrido publicado actualmente estima unos 808 kilómetros por carretera y casi 19 horas de conducción.

Desde Ushuaia, la distancia geográfica supera los 1.370 kilómetros y el viaje requiere combinar distintos medios y pasos fronterizos según el recorrido elegido.

Las pasarelas de madera son protagonistas excluyentes en esta zona de América del Sur Nicolás Maucieri (IG elrutaa)

La ciudad chilena de cierta importancia más cercana es Cochrane, ubicada a unos 125 kilómetros, aunque el trayecto está condicionado por las características de la ruta. Desde allí existe conexión terrestre con Tortel.

El aislamiento es parte de la identidad del lugar. Caleta Tortel está sobre la Carretera Austral, pero su ubicación entre fiordos, bosques y montañas hace que el acceso sea muy diferente al de una localidad turística tradicional.

El entorno también explica por qué la experiencia cambia por completo cuando cae la noche. Nicolás Maucieri, un argentino que recorrió el pueblo, contó que un vecino le recomendó llevar una linterna para caminar después del atardecer, porque las pasarelas no cuentan con iluminación pública en todo su recorrido.

Cuánto cuesta comprar una propiedad en el pueblo de las pasarelas

La singularidad del lugar también aparece en su mercado inmobiliario. La oferta es muy pequeña y no existe un volumen suficiente de operaciones como para hablar de un precio promedio representativo del m2. Sin embargo, las publicaciones actuales permiten conocer cuánto se pide por algunas propiedades.

El cartel dice que el Ciprés de las Guaitecas es la conífera más austral del mundo, una especie vital allí

Entre las ofertas encontradas aparecen:

Casa de 130 m2 sobre un terreno de 161,5 m2: alrededor de u$s135.000.

Casa de 140 m2 sobre un lote de 375 m2: unos u$s208.000.

Casa de 60 m2 más cuatro módulos independientes, sobre 354 m2: aproximadamente u$s171.000.

Terreno de 580 m2: cerca de u$s7.300.

Terrenos de 1.000 m2: desde unos u$s5.200, según la publicación.

Los valores son precios de publicación y no necesariamente representan el precio final de una operación. Además, hay avisos de grandes superficies rurales que no resultan comparables con los terrenos destinados a viviendas dentro del núcleo de Caleta Tortel. La plataforma inmobiliaria que concentra parte de la oferta local mostraba cinco terrenos publicados en septiembre de 2026.

Una de las propiedades más llamativas es la casa de 130 m2 sobre un terreno de 161,5 m2, publicada en torno a u$s135.000. Otra, de 140 m2 sobre un lote de 375 m2, aparece por unos u$s208.000.

Esto muestra una particularidad del mercado: el precio no puede analizarse solamente por m2. La ubicación dentro del pueblo, el acceso a las pasarelas, las vistas, el tamaño del terreno y, especialmente, la posibilidad de utilizar una propiedad para alojamiento turístico pueden modificar fuertemente el valor.

Hay viviendas en venta como terrenos. La zona atrae a pescadores, turistas y gente que desea vivir en un entorno natural que deslumbra Nicolás Maucieri (IG elrutaa)

También aparecen propiedades con potencial turístico. Una casa acompañada por cuatro módulos independientes, por ejemplo, se ofrece como una alternativa que puede combinar vivienda y actividad de alojamiento.

La escasez de oferta es otro elemento central. No se trata de un mercado comparable con ciudades como El Calafate, Ushuaia o Puerto Madryn, donde existe una cantidad importante de departamentos, casas y terrenos publicados. En Tortel, cada propiedad constituye prácticamente un caso particular.

El argentino que llegó desde Tierra del Fuego

Entre quienes descubrieron el lugar está Nicolás Maucieri, un fueguino de 37 años que vive en Río Grande y que después de dos décadas de trabajo en una empresa electrónica decidió cambiar de vida.

En diciembre de 2025 renunció a su empleo y comenzó a recorrer la Patagonia para descubrir y mostrar lugares poco conocidos a través de su cuenta de Instagram @elrutaa, que actualmente supera los 71.000 seguidores.

Su llegada a Tortel fue después de un recorrido de más de 1.300 kilómetros desde Tierra del Fuego. Cruzó desde Santa Cruz hacia Chile por el paso Jeinimeni, cerca de Los Antiguos, y desde allí siguió por la Carretera Austral.

Desde el puerto de Caleta Tortel salen excursiones hacia la Isla de los Muertos y distintos puntos de la Patagonia vinculados a los campos de hielo. A 125 kilómetros de Cochrane, el pueblo mantiene una vida cotidiana atravesada por el aislamiento y el vínculo entre sus habitantes Nicolás Maucieri (IG elrutaa)

Antes de conocer el pueblo imaginaba algo parecido a La Cumbrecita, en Córdoba, por su condición peatonal. Pero la comparación duró poco.

“Está construido sobre un fiordo del Pacífico y toda la vida cotidiana transcurre sobre una red de pasarelas de madera que reemplazan por completo a las calles. Pensé en La Cumbrecita, pero esto es otra cosa”, contó Maucieri.

Lo que más le llamó la atención fue la ausencia de tránsito y el silencio. Las casas aparecen colgadas sobre la ladera, las pasarelas atraviesan el bosque y las escaleras reemplazan las calles en un paisaje donde el agua está presente a pocos metros.

También descubrió una dinámica comunitaria diferente. Los habitantes deben organizar de otra manera el traslado de muebles, electrodomésticos y mercadería, porque los vehículos quedan afuera del núcleo urbano.

Desde el puerto, además, parten excursiones hacia distintos puntos de la zona, entre ellos la Isla de los Muertos, ubicada en el delta que forma el río Baker en su desembocadura.

Nicolás Maucieri en una de las pasarelas en plena recorrida del pueblo que no tiene calles ni avenidas

Para quien llega desde una ciudad argentina, Caleta Tortel puede parecer una rareza arquitectónica. Para quienes viven allí, en cambio, las pasarelas son simplemente la infraestructura cotidiana: el camino hacia la casa, el comercio, la escuela o el trabajo.

Y allí está precisamente el atractivo inmobiliario del lugar. Comprar una propiedad no significa solamente adquirir una casa frente al agua o en medio de la montaña. Significa elegir una forma de vida en la que la calle no existe, el auto queda afuera y el trayecto diario se hace caminando entre madera, bosque y fiordos.

“Caleta Tortel ocupa un lugar especial dentro de esa colección de hallazgos de la Patagonia. No solo por su belleza natural, sino porque representa una forma distinta de entender la vida”, concluyó Maucieri.