Javier y Karina Milei, a dos frentes: entre la agenda internacional en París, el armado político y la interna libertaria

El Presidente viaja a Francia mientras Karina Milei queda al frente de la estrategia política. Presupuesto 2027, gobernadores y reforma electoral serán claves en las próximas semanas.

El gobierno de Javier Milei encara una semana con una agenda dividida entre la política exterior y la negociación doméstica. El Presidente viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la Argentina Week , mantener una reunión bilateral con Emmanuel Macron y buscar inversiones, acompañado por Karina Milei , Diego Santilli y un grupo de gobernadores. En paralelo, la Casa Rosada deberá avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y las conversaciones con las provincias para reunir los votos necesarios.

Entre el viaje de Milei a París, la actividad política de Karina, las negociaciones de Santilli con los gobernadores y el debate parlamentario , la agenda del Gobierno estará atravesada por una misma discusión: cómo ordenar el oficialismo y construir acuerdos para llegar a 2027 .

La Argentina Week funcionará como vidriera internacional para Milei, pero también como escenario para el contacto con gobernadores que serán determinantes en el Congreso. En Buenos Aires, mientras tanto, Karina Milei continuará al frente del armado político y de las conversaciones internas. El resultado de esas negociaciones marcará el ritmo del Gobierno durante las próximas semanas.

Mientras su hermano se concentra en la agenda internacional, Karina Milei continuará ocupando un lugar central en la política doméstica. La secretaria general de la Presidencia quedó en el país durante la gira por Nueva York y participó de las negociaciones con gobernadores, diputados y senadores para ordenar la estrategia oficialista. También intervino en la discusión por el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y mantuvo contactos con los bloques legislativos de La Libertad Avanza.

Esta semana, además, Karina volverá a tener actividad pública con la apertura de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, donde coincidirá con el secretario de Turismo, Daniel Scioli. La agenda también incluye la preparación de la visita del papa León XIV , un tema que abrió una instancia de diálogo con distintos sectores políticos y que podría derivar en un gesto hacia Victoria Villarruel: según Ámbito, se analiza cursarle una invitación formal al encuentro del Pontífice con la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Karina Milei se pone al hombro el frente interno esta semana. Presidencia

Milei viaja a París con gobernadores y empresarios

El principal movimiento de Milei durante la semana será su viaje a Francia. Después de regresar de Nueva York, donde participó de la Asamblea General de la ONU y mantuvo contactos con funcionarios estadounidenses, empresarios y Benjamin Netanyahu, el Presidente pondrá el foco en la Argentina Week.

La agenda en París combinará reuniones políticas, promoción de inversiones y encuentros empresariales. El Presidente tiene previsto reunirse con Emmanuel Macron el 1 de octubre, mientras que la comitiva tendrá una fuerte presencia de gobernadores. Entre los mandatarios convocados figuran Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Martín Llaryora, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Rogelio Frigerio.

El viaje tendrá así una dimensión que excede la política exterior. La presencia de gobernadores será también una señal sobre el nuevo esquema de alianzas que La Libertad Avanza intenta construir de cara a 2027, mientras el Ejecutivo necesita el respaldo de esos mismos mandatarios para avanzar con su agenda legislativa.

Javier Milei sigue con la gira internacional. Gentileza - Fox News Politics

Presupuesto 2027: la negociación con los gobernadores

El otro gran frente de la semana estará en el Congreso. El Gobierno necesita avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 y, para eso, continúa la ronda de conversaciones con los gobernadores. Diego Santilli quedó como uno de los principales interlocutores de la Casa Rosada y mantuvo reuniones con mandatarios de distintos espacios políticos.

El proyecto contempla para 2027 un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre, según las proyecciones oficiales. La discusión parlamentaria, sin embargo, estará atravesada por los pedidos de las provincias sobre recursos, obra pública y deudas, además de las diferencias sobre distintos puntos de la iniciativa.

La estrategia oficial es utilizar las próximas semanas para construir acuerdos antes de que avance formalmente el tratamiento en comisión. El Presupuesto aparece además vinculado a otras negociaciones políticas, entre ellas la reforma electoral y el futuro de las PASO, un tema que genera diferencias entre el Gobierno y varios gobernadores.

Reforma electoral y PASO: otra negociación abierta

La eliminación de las PASO continuará dentro de la agenda del oficialismo. El proyecto se encuentra frenado en el Senado y los gobernadores plantean distintas posiciones sobre la iniciativa. Algunos sectores dialoguistas impulsan como alternativa una suspensión de las primarias para 2027, en lugar de una eliminación definitiva.

Para la Casa Rosada, la discusión tiene además una dimensión política: la reforma electoral forma parte del armado para el próximo turno electoral y de la negociación con las provincias. Por eso, los contactos de Santilli con los gobernadores y la presencia de varios de ellos junto a Milei en París tendrán también una lectura doméstica.

La interna libertaria y el vínculo con Bullrich

El Gobierno buscará además mantener bajo control las diferencias dentro de La Libertad Avanza. La relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich atravesó momentos de tensión durante la discusión del Presupuesto, aunque desde la Casa Rosada se buscó bajar el tono del enfrentamiento. Milei habría ordenado evitar una escalada con la senadora, que conduce el bloque libertario en la Cámara alta.

En ese escenario, la política parlamentaria será uno de los principales desafíos de la semana. El oficialismo necesita coordinar a sus propios bloques, sostener el vínculo con los aliados y negociar con los gobernadores para avanzar con el Presupuesto y con el resto de las reformas.