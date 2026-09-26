Federico Otermín: "Al programa de Javier Milei le sobra el conurbano"

El intendente de Lomas de Zamora habló con Ámbito sobre la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, la Liga de Intendentes, las PASO, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO y las reelecciones indefinidas. También criticó el programa económico de Nación.

"Si por culpa de divisiones internas del peronismo Milei reelige, va a ser algo que nuestro pueblo no nos va a perdonar" . La advertencia es de Federico Otermín , intendente de Lomas de Zamora y uno de los dirigentes que suenan dentro del peronismo como posible candidato a gobernador bonaerense en 2027 . Él no lo reconoce: asegura que hoy su prioridad es la gestión de su distrito y que trabaja por la unidad. "No es momento de poner una candidatura por encima de la unidad" , sostuvo en diálogo con Ámbito, aunque dejó una definición sobre el perfil que imagina para quien suceda a Axel Kicillof : "Me gustaría que el próximo gobernador, de mínima, sea bonaerense" , dijo.

Otermín, de 41 años, gobierna ese municipio del Gran Buenos Aires desde diciembre de 2023, cuando fue electo con el 49,82% de los votos. Antes fue diputado provincial por la Tercera Sección Electoral entre 2017 y 2023 y presidió la Cámara de Diputados de la Provincia entre 2019 y 2023. Periodista de formación, trabajó como redactor en Clarín y como productor en Cuatro Cabezas, y hoy es además vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense.

En los últimos meses se consolidó como uno de los referentes de la Liga de Intendentes Peronistas, un espacio surgido en julio que reúne a una docena de jefes comunales del conurbano y del interior bonaerense. Además de Otermín, lo integran Mariel Fernández (Moreno), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Esteban "Tito" Sanzio (Baradero), junto al parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta .

El grupo, que nació de un núcleo más chico conocido puertas adentro como "Grupo AFA", busca posicionarse como una cuarta fuerza dentro del peronismo bonaerense, con un perfil equidistante entre los sectores internos. En ese camino, ya se reunió con Kicillof, Máximo Kirchner , Sergio Massa , el gobernador riojano Ricardo Quintela y legisladores nacionales, entre otros, de cara a la discusión por candidaturas y alianzas rumbo a 2027.

Otermín explicó que el espacio surgió de una necesidad compartida por los jefes comunales. "Los intendentes estamos, sobre todo en estos tiempos, tan agobiados por administrar una mamushka de quilombos de manera cotidiana, uno atrás de otro, uno más grande que otro, que a veces nos cuesta parar un poco la pelota, juntarnos y compartir ciertas realidades", describió. Y definió el objetivo político del grupo: "La Liga de Intendentes Peronistas busca reponer cierto orden político que de alguna manera en la provincia se rompió con la proliferación de agrupaciones y los encolumnamientos" .

La Liga de Intendentes Peronistas, un nuevo espacio que busca incidir en la interna del peronismo bonaerense.

Según el jefe comunal, la idea es encontrar un común denominador más allá las diferencias "en tiempos donde hay tanta división". "Nos unen tres cuestiones: somos intendentes, somos peronistas y somos de la provincia de Buenos Aires", resumió. A partir de esa premisa, el grupo convocó a los jefes comunales que se sintieran identificados, y la iniciativa rápidamente trascendió los límites bonaerenses: "Vimos que había una necesidad de juntarse y de compartir. Y lo que empezó como algo de la provincia de Buenos Aires, rápidamente empezó a tener eco en otras provincias". De hecho, contó que ya comenzaron a hablar con jefes distritales de otras partes del país.

Otermín reivindicó la experiencia de gestión municipal como capital político. "Cuando hablan del orden fiscal, nosotros ya lo hacemos, porque el municipio no puede cerrar con déficit. Es como un curso acelerado de administración", señaló. Y agregó: "Tiene que ver con hablar con personas reales todo el tiempo. El problema es cuando la política se aleja y habla solo entre sí, o solo a través de los medios de comunicación".

En ese sentido, planteó que la Liga quiere aportar "a partir de la praxis cotidiana" y no desde "una idea que estudiamos, ni siquiera en otro país, ni una cuestión abstracta", tanto "para la provincia que viene" como "para una oferta electoral que tiene que hacer el peronismo a nivel nacional".

Federico Otermín: "No es con motosierra"

Esa mirada de gestión aparece como contracara del modelo del presidente Javier Milei. "¿Se puede mejorar la salud, la educación y la seguridad? Sí, pero eso es con más recursos, no con menos, no es con motosierra", sostuvo. "Nos preocupa qué pasaría si la provincia de Buenos Aires estuviera administrada por una visión de la motosierra. Parte de la trampa del ajuste de Milei es romper todo. En campaña lo decía y parecía simpático, pero termina siendo un problema muy grave, además de lo violento y agresivo que es", advirtió.

El dirigente lomense apuntó contra el desfinanciamiento de la universidad, la discapacidad y la infraestructura: "No arregla una ruta, un desastre. No hay ningún tipo de obra del Gobierno nacional en los municipios. Esto no pasó del 83 para acá. Y pasa todo rápido y se naturaliza". Según su análisis, "Milei hace que el Estado funcione peor, y lo marida con un discurso inicial que es que el Estado no sirve". "Entonces el riesgo es decir que la educación funciona mal y hay que romperla. No, lo que hay que hacer es repensarla y ponerle más recursos. Lo mismo con la salud y con la seguridad", planteó.

El mandato de la unidad: "Únanse y gánenle a Milei"

Consultado sobre si la Liga puede funcionar como articuladora entre los sectores del peronismo hoy distanciados, como el kirchnerismo y el kicillofismo, Otermín respondió que lo que importa "es lo que cree nuestro pueblo". "Y hay un mandato muy directo, muy concreto, que es: 'Che, únanse y gánenle a Milei'. Incluso de gente que votó a La Libertad Avanza", afirmó.

Para el intendente, la clave electoral está en ese segmento. "Los que van a terminar revirtiendo la historia son aquellas personas que votaron a Milei en el balotaje, y que, si se llega a presentar de nuevo y si llega el balotaje, no lo voten. El peronismo tiene que tener esa capacidad de persuasión, de hablar con esas personas, pero lo primero que tiene que hacer es retener la fuerza política, no achicarla, no atomizarla", sostuvo.

"Eso es un mandato que nosotros recogemos. Trabajamos muy fuerte para una unidad que es condición necesaria. Puede ser que no sea suficiente, pero es condición necesaria. Si no hay unidad, no hay posibilidad de construir una Argentina mejor, sin este modelo que es muy nocivo", insistió.

"Al programa de Javier Milei le sobra el Conurbano"

En ese punto, Otermín describió el impacto de la política económica en su distrito. "La provincia de Buenos Aires y el país no resisten cuatro años más de esta manera, con un modelo económico tan anticuado, tan anclado en el pasado. No hay nada más viejo y más cruel que las ideas de Milei. Hay una cuestión de insensibilidad muy grande", afirmó.

"Al programa de Milei le sobra el conurbano entero", disparó, y detalló que en Lomas de Zamora ven "con mucha tristeza cómo muchas personas pierden el trabajo y no consiguen otro".

"El aumento de la desocupación genera un aumento de la desesperación en muchas familias, con un impacto muy grande en la salud mental. En la calle no hay trolls, hay personas, hay familias. Hay angustia y situaciones de estrés muy grandes, porque aumentaron el costo de vida y las tarifas", relató. Y cuestionó el discurso oficial: "Ese cuento de Milei de que resolvió la macro es completamente falso, porque el ajuste lo tercerizó. Lo transfirió a las provincias y a los municipios, pero en particular a las familias".

El intendente contó que en el municipio crecieron los pedidos de remedios, luego de que el Gobierno nacional eliminara el programa Remediar, vigente desde 2002, que proveía medicamentos básicos a las unidades sanitarias de los barrios más humildes.

"Tenemos un termómetro muy claro de lo que pasa, porque estamos en contacto con muchas personas reales y con muchas instituciones", explicó, en referencia a las reuniones que mantiene con empresas, la comunidad educativa, los centros de jubilados y los clubes. "Años atrás, los reclamos de los jubilados eran ayuda con micros para ir a las Cataratas, a Jujuy o a Salta de paseo. Hoy lo que le piden al municipio es la merienda o una mano en las unidades sanitarias con los remedios de la presión. No es joda tomar la pastilla para la presión o no tomarla", graficó.

También recordó la angustia de abuelas que en el Día del Niño no pudieron hacerles un regalo a sus nietos: "Es importante porque hace a la felicidad de las familias. En definitiva, es un concepto que el peronismo tiene que reponer, la felicidad de la familia argentina". Y remarcó el efecto en la economía local: "Se perdió el círculo virtuoso del consumo. La abuela no puede comprarle en el comercio del barrio ese regalito al nieto, y hay un comerciante que dejó de vender".

Las reuniones y la posibilidad de unidad en el PJ

Sobre la recepción que encontraron en las reuniones con Máximo Kirchner, Kicillof, Quintela y otros sectores, Otermín aseguró que "es muy positiva, porque saben que nuestro planteo es con la más profunda de nuestras convicciones, y además llevamos mandato en términos de representación". Aunque aclaró: "Tampoco somos ingenuos, es la política. Entendemos que hay ambición de representar, de conducir tensiones. Lo que planteamos es que todo eso se pueda procesar de manera tal que no termine en una continuidad de Milei. Y somos muy optimistas de que lo vamos a poder lograr".

Respecto de si las diferencias entre Cristina Kirchner y Kicillof son salvables, el intendente contó que habla "mucho" con ambos. Sobre la expresidenta, expresó su solidaridad respecto a su condena y fue contundente: "No hay que naturalizar que encarcelaron a Cristina, la secuestraron en un departamentito, porque interpretan que es la que tiene la voz más potente. Lo que buscaron directamente es sacarla de la cancha. La condena principal es impedirle que se presente a las elecciones".

"Es algo que el peronismo no puede dejar de plantear, pero no como una cuestión de nostalgia, sino como una cuestión de presente. Lo de Cristina es algo del presente que condiciona además el futuro de nuestro país", agregó.

Federico Otermín y Daniela Vilar, en San José 1111.

Con el gobernador, dijo, la conversación es frecuente, sobre todo por temas de gestión. Y se mostró confiado: "No tengo ninguna duda de que, así como pudimos ir en unidad en la elección de septiembre y en la de octubre, y así como pudimos armar una lista de unidad en el PJ bonaerense, también lo vamos a poder hacer sin lugar a dudas en las elecciones del 2027. Después veremos cómo esa unidad se expresa, veremos si están las PASO o no".

PASO: "El Gobierno tiene una desesperación por sacarlas"

Sobre la continuidad de las primarias, Otermín sostuvo: "El Gobierno tiene una desesperación por sacar las PASO, que intuitivamente me hace pensar que nos conviene que existan". Y chicaneó: "Ojalá el entusiasmo y la energía que el Gobierno pone en sentarse con los legisladores y con los gobernadores para sacar las PASO lo pusiera para que la gente viva mejor".

"Tiendo a creer que a nosotros nos conviene que las PASO estén, que haya varios candidatos. Aunque haya varios candidatos, más fuerte aún tiene que ser esa unidad", planteó.

En esa línea, señaló que lo que hay que reconstruir es "una fuerza política que identifique con claridad la defensa de la Argentina, de la producción nacional y la importancia del trabajo", y que dé discusiones como la de las tarifas y "esa transferencia del ajuste a las familias, que tienen que pagar tanto más para viajar o para vivir". "Son discusiones que tal vez el peronismo en algún momento no pudo dar como corresponde, y va a haber que darlas con toda claridad", reconoció.

También cuestionó el tratamiento mediático del tema: "La prensa es muy piadosa con el Gobierno nacional, que reconoce querer sacar las PASO porque no le convienen. Si eso lo hiciera el peronismo, sería un escándalo, porque las reglas electorales no tienen que adecuarse en función de lo que le conviene a un gobierno".

Un gobernador que haya sido intendente

Ante la pregunta directa sobre si quiere ser candidato a gobernador, Otermín esquivó la definición. "Soy un militante peronista de la provincia de Buenos Aires y me interesa que las cosas puedan salir bien. Hoy estamos muy enfocados en la responsabilidad de gobernar Lomas de Zamora. Como militante peronista, tener esta responsabilidad y el orgullo en mi distrito es lo máximo que uno se podría imaginar", respondió.

"Después le ponemos buena voluntad a pensar la provincia, el país, a tratar de unir las partes. No es momento de poner una candidatura por encima de la unidad. Es importante trabajar la unidad y que después sean nuestros propios compañeros y compañeras los que elijan o preseleccionen a los candidatos, y siempre estaremos a disposición del conjunto", sostuvo. Y apeló a una metáfora futbolera: "Creo mucho en el equipo, en los proyectos colectivos, en los roles, las misiones y las funciones".

La Liga de Intendentes Peronistas, junto al gobernador riojano Ricardo Quintela, otro de los dirigentes con ambiciones en el PJ.

Sin embargo, fijó una condición para el próximo mandatario provincial: "Me gustaría que el próximo gobernador, de mínima, sea bonaerense. Sería muy importante en términos de la reconstrucción de la autoestima de la provincia que esté gobernada por gente nacida y criada en la provincia de Buenos Aires, que viva la provincia". Según explicó, "es un problema el vínculo que tiene la provincia en términos de depender de la Ciudad de Buenos Aires".

"Claramente quiero que el próximo gobierno sea peronista, que tenga una impronta de peronismo. Si es un intendente o alguien que haya sido intendente, mejor, porque buena parte de los temas de la provincia se resuelven con una mejor articulación con los municipios", afirmó. Y fue más allá: "Más allá de quién sea el gobernador, me gustaría ver un gabinete bonaerense integrado por intendentes o exintendentes. No hay aprendizaje más grande en la política que pasar por la responsabilidad de gobernar un municipio".

Muchos precandidatos y una advertencia: "Se perdió la provincia"

Sobre la cantidad de anotados en el peronismo para 2027, Otermín lo consideró "una buena señal". "Que podamos tener muchos precandidatos, muchos compañeros y compañeras que tengan vocación, que caminen la provincia, que junten adhesiones y voluntades", valoró. "Falta mucho para lo electoral. Llegado el momento buscaremos cuáles son las opciones más competitivas o, incluso, si están las PASO, que puedan presentarse todos los que tengan ganas de competir. Pero siempre garantizando la unidad en todo el proceso", planteó.

"Si hay varios candidatos, tanto en la provincia como en la Nación, tendrán que expresar matices. Tendremos cuatro o cinco candidatos. Lo que tenemos que tener es la garantía de que en la previa, en el durante y en el después del proceso electoral vamos a conformar una fuerza política sólida", remarcó.

Pero también dejó una advertencia histórica: "No hay una buena experiencia con las PASO, en particular en la provincia de Buenos Aires. La última y única vez que el peronismo de la provincia fue a una PASO, se perdió la provincia. Hay que ser muy cauto en ese proceso y aprender de la historia".

En ese marco, hizo una autocrítica sobre la última gestión nacional del peronismo: "El último gobierno no estuvo bien, por eso no reeligió. Si no funcionó, tiene que haber una sola conducción, y tiene que ser clara". Aunque matizó: "También tenemos que recuperar cierta autoestima. No nos pueden pedir autocrítica a nosotros los que chocaron el país tres veces: Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Patricia Bullrich. Se pusieron el país de sombrero y siempre tiene que aparecer el peronismo a poner orden. Eso es lo que tiene que hacer el peronismo: poner orden con toda claridad en la Nación, en la provincia y en los municipios".

La alianza LLA-PRO: "Para la gente son lo mismo"

Consultado sobre los riesgos de una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia, con Diego Santilli o Sebastián Pareja como candidatos, Otermín le restó novedad: "Ya están juntos como oferta electoral, fueron juntos en la última elección. Para la gente son un poco lo mismo. No veo que cambie mucho. ¡Hay que ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires!".

Contó que, como vicepresidente del PJ bonaerense y "acompañando a Axel", recorre el interior y el conurbano, donde ven "mucho nivel de deterioro". En ese marco, planteó que se debe "recuperar la idea de la conjunción del campo y la industria, con el aporte de valor agregado". No obstante, se mostró "muy optimista" con lo que viene porque, dijo, "Argentina es un país maravilloso, y la provincia es una cosa increíble, tiene todo para salir adelante".

"La provincia tiene que dar con toda claridad la discusión respecto de los recursos y de la injusticia. El conurbano es un asunto nacional. La Nación no puede desentenderse del conurbano en materia social, de vivienda ni de seguridad. Se llena la boca con un discursito, pero hoy no hay ningún tipo de inversión en seguridad del Gobierno nacional en el conurbano bonaerense", cuestionó.

Boleta Única: "Hay mucho chamuyo"

Sobre la Boleta Única, el intendente defendió el sistema tradicional. "Siempre se votó con boleta de papel, en las elecciones siempre hubo claridad y el peronismo siempre aceptó sus derrotas, que lamentablemente fueron muchas más de las que nos gustaría. Perdimos en 2015, siendo gobierno, con boleta de papel, cuando ganaron Macri y Vidal, y en 2023, cuando ganó Milei", recordó. Y agregó: "Dicen que la boleta de papel es buena para los que tienen estructura. Milei fue presidente con boleta de papel y va a perder con la Boleta Única en el 27. Hay mucho chamuyo de acomodar ahí".

Reelecciones: a favor de la rotación, pero con libertad para elegir

Respecto de la posibilidad de que se habiliten nuevamente las re-reelecciones de los intendentes, Otermín aclaró que tiene "una postura personal", aunque como militante peronista respeta "una visión de conjunto" si se decidiera otra cosa.

"Estoy a favor de la rotación en los cargos. Me parece que dos mandatos es un tiempo interesante para que un intendente pueda hacer su transformación. Creo mucho en los proyectos colectivos, en que se pueden ocupar diferentes roles", explicó, y adelantó que, así como prefiere no postularse para cargos testimoniales, tampoco sería intendente más de dos mandatos.

Sin embargo, reconoció los argumentos en contra de la limitación. "Muchos plantean que es inconstitucional, porque la Constitución no la expresa de manera deliberada. Además, cuando no estaba la limitación, muchos intendentes muy famosos, los 'barones del conurbano', perdieron. De manera tal que, en términos generales, estoy a favor de que la gente pueda votar, pueda elegir libremente y que después se pueda presentar el que quiera", concluyó.

Daniela Vilar: "Va a tener un futuro enorme"

Por último, consultado sobre el rol que imagina en 2027 para su esposa, la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar, Otermín aclaró que no quería ser subjetivo "por el enamoramiento" que siente por su compañera y madre de su hija, pero la definió como "de los cuadros políticos más brillantes que tiene el peronismo a nivel nacional".

"Daniela tiene una integralidad que no se ve mucho en la política. Puede estar representando a la provincia en un foro internacional de ambiente dando la discusión sobre el cambio climático, en una reunión hablando en inglés con gente de Estados Unidos o de Europa, pero también en un barrio, en Villa Albertina, en Fiorito, en Budge, en un barrio más humilde de Lomas, dando la discusión", destacó. Vilar, además, preside el PJ de Lomas de Zamora.

"Me entusiasma mucho en términos de renovación lo que Daniela expresa, seguramente con otro conjunto de compañeros", sostuvo, y reflexionó sobre un problema del peronismo: "A veces estamos todos muy agobiados con el quilombo que tenemos y no nos podemos encontrar. Hay algo maravilloso que tenemos los peronistas, que es esa contraseña universal: 'compañero' y 'compañera'. Cuando te dicen 'soy compañero', eso es como un abrazo, no me tenés que decir más nada, nos abrazamos y caminamos juntos. Eso es lo que tenemos que hacer". Y cerró: "Daniela puede hacer todo lo que quiera, y sin duda, tanto a nivel nacional como en la provincia o en Lomas, va a tener un futuro enorme".