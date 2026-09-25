Javier Milei viaja a París para reunirse con Emmanuel Macron y buscar inversiones

El Presidente viajará a Francia entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar una misión destinada a atraer inversiones. La agenda incluirá encuentros con empresarios, organismos internacionales y una reunión bilateral con Emmanuel Macron. Doce gobernadores se sumarán a la comitiva.

Después de su viaje a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei volverá a poner el foco en la agenda internacional. El Presidente viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week , una misión que combinará promoción de inversiones, encuentros empresariales y actividad diplomática. La comitiva incluirá ministros, empresarios y una docena de gobernadores.

La gira tendrá un componente político central. Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, prevista para el 1 de octubre, en el marco de una agenda que busca reforzar el vínculo entre ambos países. La Casa Rosada confirmó el encuentro, aunque los detalles de la agenda oficial serán difundidos durante el fin de semana.

El viaje tendrá, además, un fuerte perfil económico . Durante tres jornadas, funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y empresarios argentinos participarán de encuentros con representantes de compañías europeas y organismos internacionales. Energía, minería, infraestructura, agro, tecnología e inteligencia artificial estarán entre los sectores que concentrarán las conversaciones.

La presencia de los gobernadores será uno de los elementos distintivos de la misión. Según pudo saber este medio, se sumarán Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Mientras Casa Rosada intenta ampliar el listado, Jorge Macri permanece como una de las incógnitas de la delegación.

La convocatoria empresarial también tendrá un peso significativo. Entre los argentinos que confirmaron su participación aparecen Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya . Del lado europeo está prevista la participación de ejecutivos de compañías como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus.

Una nutrida comitiva de gobernadores viajará a Francia con Javier Milei.

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre por la noche en la Embajada argentina en París y continuará con actividades en sedes de organismos internacionales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio serán algunos de los escenarios de los encuentros.

En la sede de la OCDE se realizará un evento multisectorial para presentar oportunidades de inversión en la Argentina. La energía y la minería tendrán actividades específicas en la Agencia Internacional de Energía, mientras que el comercio internacional contará con un espacio propio en la Cámara Internacional de Comercio. También habrá reuniones vinculadas con tecnología e inteligencia artificial.

La estrategia oficial busca aprovechar la presencia simultánea de funcionarios, gobernadores y empresarios para mostrar una oferta amplia de proyectos y sectores. En ese esquema, las provincias tendrán un papel relevante, especialmente por su participación en actividades vinculadas con energía, minería, agro e infraestructura.

El Gobierno también pretende utilizar la Argentina Week como plataforma para reforzar el vínculo económico con Europa. Uno de los temas que atravesará las conversaciones será el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, en un momento en que el Ejecutivo busca ampliar las oportunidades comerciales y atraer capitales hacia sectores considerados estratégicos.