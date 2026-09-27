Vence el plazo para dictaminar morosidad y se esperan negociaciones contrarreloj en la oposición

Los bloques opositores, que fueron los que forzaron el debate, tienen la difícil misión de ponerse de acuerdo ante un tema tan complejo. Su principal desafío será evitar regalarle el tema a los libertarios en el recinto. Por ahora no hay sesión a la vista. El Senado entra en un breve receso tras dos sesiones al hilo.

Se viene una semana de desafíos para la oposición en Diputados . Este martes vence el plazo para dictaminar los proyectos que buscan darle una respuesta a las cerca de 6 millones de familias que se encuentran en situación de morosidad, tema por el que se presentaron cerca de 80 proyectos . Por eso, los bloques opositores tienen la difícil misión de ponerse de acuerdo. Se esperan negociaciones contrarreloj para acercar posiciones y evitar regalarle el tema al oficialismo. El Senado entra en un breve receso tras dos sesiones al hilo.

Segundo round en Diputados. La semana pasada, por impulso de la oposición, quedaron listos para llevar al recinto los dictámenes de Discapacidad . La oposición despachó la prórroga de la emergencia hasta diciembre del 2027, mientras que el oficialismo y sus aliados avanzaron con su “propuesta superadora".

Este martes, tal cual se votó en la última sesión de la Cámara baja, las comisiones de Finanzas y de Defensa del consumidor deberán dictaminar otro tema que fue impuesto por los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, la Coalición Cívica y Argentina Federal. Se trata de los proyectos que buscan darle una respuesta a las cerca de 6 millones de familias que se encuentran en situación de morosidad, además de los casi 20 millones de endeudados .

El asunto es que la oposición, si bien logró aunar fuerzas detrás de este tema, e incluso puso contra las cuerdas al oficialismo a tal punto que decidió avanzar con una propuesta propia, todavía resta que se pongan de acuerdo en la letra chica del proyecto que buscan llevar al recinto. "Hay que encontrar un acuerdo: hay diferentes miradas", reconoció un diputado.

La principal bancada de la oposición, Unión por la Patria, ya logró unificar los proyectos de sus diputados en un único texto . “Tenemos una propuesta consolidada desde hace una semana, que vamos mejorando todo el tiempo. Es una propuesta integral, abarcativa de las distintas realidades, operativa, y que empodera claramente al deudor para su renegociación con el acreedor. Pero, queremos tratar de sumar a todos los que podamos sumar ”, dijeron desde el espacio en el que conviven más de 90 diputados.

Mismo trabajo están haciendo los legisladores que integran Provincias Unidas y la Coalición Cívica. El objetivo de máxima es que todos los bloques acuerden un único texto. Pero la tarea no es sencilla. Hay diferentes miradas frente a un tema que resulta complejo. Por eso, no se descarta que el martes, en comisión, la oposición dictamine más de un texto. Y que las negociaciones sigan en pie hasta el día de la sesión.

En tanto, La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos el PRO y la UCR, también trabajan en su propia normativa. Aunque, con la bajada de línea del presidente Javier Milei: “el endeudamiento es un asunto entre privados”. Esta apuntaría a brindarle mayor información al consumidor y transparencia de composición de tasas y costos financieros. A esto se le suma que tienen en el radar alguna propuesta respecto a educación financiera y otras sobre fraude financiero.

Sin sesión a la vista

¿Cuándo será la sesión para tratar morosidad y discapacidad? En la oposición van paso a paso. En principio, están trabajando para llegar ordenados al plenario del martes. Recién después de ese día, empezarán a barajar cuándo llevar ambos temas al recinto.

La oposición esperará a la firma del dictamen para definir los pasos a seguir. Diputados

“El panorama recién lo vamos a tener después del dictamen de morosidad”, dijo una importante fuente opositora. Lo peor que podría pasarle a la oposición es llevar el tema al recinto y que se imponga el dictamen de La Libertad Avanza. Sería un regalo con moño y todo.

Además, hay que tener en cuenta que hay varias agendas en paralelo en la Cámara baja. Por un lado, esta semana –probablemente el miércoles– empezaría a tratarse en comisión el proyecto de soberanía de Malvinas que empuja el presidente Javier Milei; también ingresó el Presupuesto 2027. Y a esto hay que sumarle que varios legisladores estarán de viaje, participando de distintas actividades de diplomacia parlamentaria.

El Senado descansa

La Cámara que conduce Victoria Villarruel baja la actividad: no hay sesión a la vista. Esto es luego de que, por impulso de la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, el Senado sesionara dos semanas consecutivas. Así, el oficialismo logró avanzar con una serie de proyectos que son prioridad para el Presidente.

Entre ellos, se sancionaron Inocencia Fiscal II, además de los cambios en el régimen zona fría. Asimismo, el Senado aprobó la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Aunque, como el texto sufrió cambios en el recinto, este deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.

Ahora bien, no solo habrá baja actividad en el recinto. Sino que tampoco se esperan debates en comisión de peso. Es que varios senadores se encontrarán con los diputados fuera del país. “El domingo parten muchos a Roma, Armenia y Madrid”, dijeron fuentes parlamentarias.