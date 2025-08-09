SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de agosto 2025 - 07:30

¡Atención, ahorristas! Esta famosa cadena de supermercados ofrece grandes descuentos en electrodomesticos marca Peugeot

La empresa conocida por sus autos lanzó a fines del 2024 una línea de aparatos para la casa que ahora se encuentra muy barata en este comercio.

La famosa marca de autos Peugeot lanzó hace menos de un año su propia línea de electrodomésticos para el hogar de todos los argentinos. Esta misma cuenta con las aclamadas freidoras de aire que son muy demandadas, pero también incluye tostadoras, pavas eléctricas y hasta licuadoras.

Pero la buena noticia relacionada a esto es que ahora la gran cadena de supermercados COTO está ofreciendo descuentos inigualables en estos mismos productos de la marca. Es importante aclarar que la rebaja solo está disponible para quienes cuenten con la tarjeta Comunidad.

Electrodomésticos baratos: esto es todo lo que ofrece COTO

En COTO, las rebajas de los electrodomésticos Peugeot son del 20% en un pago:

Mixer 150W

  • Precio regular: $216.900
  • Oferta en un pago con Comunidad: $173.520

Pava eléctrica (0,8L)

  • Precio regular: $150.500
  • Oferta en un pago con Comunidad: $120.400

Freidora de aire 1.800W (12L)

  • Precio regular: $249.999
  • Oferta en un pago con Comunidad: $199.999

Parrilla Grill 2000W

  • Precio regular: $199.999
  • Oferta en un pago con Comunidad: $159.999

Tostadora

  • Precio regular: $124.999
  • Oferta en un pago con Comunidad: $99.999

Aspiradora de mano

  • Precio regular: $389.920
  • Oferta en un pago con Comunidad: $311.920

¿Cómo son los electrodomésticos de Peugeot?

La marca de autos Peugeot creó hace unos meses una nueva linea de productos con el nombre de Smart Living. Esta misma propuesta incluyó electrodomésticos inteligentes que cuentan con su propia conectividad Wi-Fi, comandos por voz y un diseño de alta gama.

Todo empezó gracias a una iniciativa que le propuso el Grupo AMI a la marca francesa. Si bien Peugeot aceptó, sus CEO dejaron en claro que se iban a encargar de controlar el funcionamiento de estos productos de manera meticulosa para mantener su buena reputación.

La distribución comenzó acá en Argentina pero la idea es expandirse a otros países, como por ejemplo Francia. Lo más probables es que los productos se vayan ampliando, pero la idea principal para tantear el mercado fue centrarse solo en el desayuno, el bienestar y la limpieza.

