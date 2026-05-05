Ofertas en Carrefour para este martes 5 de mayo: descuentos, promos y oportunidades

El hipermercado mantiene activas promociones fuertes durante la primera semana de mayo, con descuentos por medio de pago y rebajas en productos seleccionados.

El martes se combina con beneficios bancarios y ofertas del folleto vigente.

El supermercado Carrefour tiene vigentes distintas promociones para este martes 5 de mayo, en el marco del folleto semanal activo entre el 1 y el 6 de mayo. Las ofertas combinan rebajas en productos de consumo masivo con descuentos vinculados a medios de pago y programas de beneficios.

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Las promociones actuales corresponden a catálogos semanales y campañas bancarias que se aplican en sucursales físicas y compras online.

Para el martes, uno de los beneficios principales está vinculado a la tarjeta propia del supermercado. Carrefour mantiene un 20% de descuento pagando con tarjeta de crédito de Carrefour Banco , aplicado en el acto y sin acumulación con otras promociones.

Este tipo de descuento es clave porque impacta directamente sobre el total de la compra, especialmente en tickets altos. Además, existen otros beneficios complementarios vigentes, como descuentos diarios con tarjeta Carrefour en compras online y en sucursales y promociones especiales según el formato (Hiper, Market o Express).

En paralelo, programas como “Mi Carrefour” ofrecen 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES, con tope mensual. Esto amplía el alcance de las promociones a distintos segmentos de clientes.

Por otro lado, el catálogo de Carrefour para esta semana incluye descuentos en múltiples categorías, que se mantienen vigentes hasta el 6 de mayo. Las ofertas abarcan:

alimentos básicos de almacén

lácteos y bebidas

carnes y productos frescos

artículos de limpieza y perfumería

Estos descuentos forman parte del esquema habitual de la cadena, donde los folletos semanales concentran promociones en productos seleccionados. Algunas campañas incluyen 2x1 en productos seleccionados y rebajas en segunda unidad (hasta 80% en artículos de hogar o textiles en promociones puntuales).

El supermercado también mantiene descuentos en electrodomésticos y tecnología, con rebajas que pueden superar el 40% en ciertos productos especificados del catálogo.

Carrefour - Super A La cadena francesa de supermercados Carrefour está en Argentina desde 1982.

Beneficios adicionales según el medio de pago

El ahorro en Carrefour no depende solo del precio en góndola, sino también del medio de pago elegido. Durante mayo, la cadena mantiene promociones como:

descuentos exclusivos con tarjeta Carrefour Banco todos los días

beneficios adicionales en días específicos de la semana

posibilidad de combinar promociones con programas de fidelización

Por ejemplo, en algunos casos se suman descuentos del 10% en jornadas específicas con billeteras digitales.

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Qué condiciones tienen las ofertas del martes

Las promociones vigentes para este martes 5 de mayo tienen condiciones establecidas por la cadena. Los descuentos:

se aplican en el momento del pago

no son acumulables entre sí

pueden excluir ciertas categorías como electrodomésticos o productos específicos

están sujetos a stock disponible

Además, algunas ofertas son exclusivas para compras online o para determinados formatos de la cadena, cómo el descuento del 15% sin tope, disponible exclusivamente en compras online. Antes de organizar lo que se va a comprar teniendo en cuenta los beneficios o promociones, se recomienda consultar en la página oficial de Carrefour las ofertas disponibles ese día.

El sistema está diseñado para combinar ahorro con beneficios asociados a distintas entidades bancarias, lo que permite reducir el gasto total dependiendo del medio de pago elegido.