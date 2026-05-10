Boom exportador y efecto "aspiradora": la economía crece, pero no derrama

El nuevo ciclo exportador mejora las cuentas externas, pero no logra reactivar el bolsillo. En la city ya hablan de un crecimiento concentrado, deterioro laboral y salarios en retroceso.

Los analistas advierten por el efecto “aspiradora”: lejos de derramar crecimiento, la expansión económica podría concentrarse en pocas manos y deteriorar aún más la imagen del Gobierno.

Las exportaciones de bienes crecerán este año cerca de u$s13.000 millones , impulsadas principalmente por la mejora en los términos de intercambio derivada de la guerra en Medio Oriente, estimó la consultora Equilibra. El aluvión de divisas ayuda a diluir el riesgo cambiario , pero la escalada bélica también incrementa la preocupación por un escenario de estanflación global . En el plano local, los analistas advierten por el efecto “aspiradora”: lejos de derramar crecimiento, la expansión económica podría concentrarse en pocas manos y deteriorar aún más la imagen del Gobierno.

Equilibra proyecta un crecimiento de las exportaciones de bienes cercano a los u$s13.000 millones : unos u$s6.000 millones provenientes de la agroindustria, cerca de u$s4.000 millones de energía y otros u$s3.000 millones de minería. El salto se explica por el aumento del precio del petróleo tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, la excelente cosecha de trigo y la suba interanual del 70% en la cotización del oro .

Pero no todas son buenas noticias. Para la firma que dirige Martín Rapetti, aumenta la probabilidad de un escenario de estanflación global , lo que complica el acceso a los mercados internacionales de crédito. Sobre el endurecimiento de las condiciones financieras, el informe anticipa que “ya no se espera que la FED baje su tasa y el Banco Central Europeo se prepara para subirla”.

Así, comienza a configurarse un escenario agridulce. Gracias a la mejora en los términos de intercambio y al boom de producción y exportación de actividades primarias, los analistas prevén para 2026 un déficit de cuenta corriente mínimo, en torno al 0,5% del PBI. Sin embargo, el contexto global se volverá más adverso.

La conclusión es que la irrupción de la guerra alivió el frente cambiario, pero al mismo tiempo profundizará las presiones inflacionarias y dificultará la recuperación del salario real y del consumo.

El efecto “aspiradora”

Con excepción de las actividades primarias, la economía argentina entró en un proceso de estancamiento durante el primer trimestre de 2025. El análisis al que accedió Ámbito muestra que, al descomponer el PBI, los sectores no primarios todavía no lograron recuperar los niveles de actividad de fines de la administración de Alberto Fernández.

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Pese a que la economía en su conjunto crece, desde fines del año pasado el poder adquisitivo de trabajadores formales y jubilados viene cayendo como consecuencia de la aceleración inflacionaria. Además, el 15 de mayo vence el congelamiento de precios de los combustibles impulsado por YPF y, con mayor o menor gradualismo, podrían propagarse nuevos efectos de segunda vuelta sobre la inflación.

La pregunta sobre si el modelo derrama parece haber encontrado respuesta. En la City hablan del efecto “aspiradora”: en lugar de distribuirse por goteo, el crecimiento se concentra en pocos sectores mientras la situación laboral se deteriora. Las imágenes de 1.500 personas buscando trabajo bajo la lluvia en un frigorífico de Moreno resultan elocuentes. La incógnita es hasta dónde llegará la paciencia del electorado.

Sin “paseo en el parque”

¿Y los efectos de la inestabilidad política? La dinámica funciona como el dilema del huevo y la gallina. La volatilidad política aparece cuando el bolsillo se deteriora, pero al mismo tiempo el clima de inestabilidad afecta las expectativas y enfría la actividad económica.

Los votantes de Patricia Bullrich parecen haber tomado nota. Según el último informe de La Sastrería, un 46,5% tiene una evaluación mala o muy mala del Gobierno. Tal vez por eso la exministra se animó a confrontar con el presidente Javier Milei y dar un ultimátum público por el caso Adorni.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas” y que 2027 “será un paseo en el parque”. Sin embargo, Equilibra advierte que el proceso inflacionario mantiene un piso mensual cercano al 2%, difícil de perforar, y que aumentó significativamente la porción del ingreso de los hogares absorbida por los servicios financieros. El pago de cuotas e intereses de préstamos bancarios pasó de representar menos del 10% de la masa salarial formal a superar el 25%.