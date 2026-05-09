Plazo fijo complicado: cuánto hay que invertir para generar una ganancia de $50.000 en 30 días

La baja de tasas obliga a invertir millones para obtener rendimientos, que hace algunos meses se lograban con mucho menos capital.

Con una TNA inferior al 19%, el plazo fijo perdió fuerza frente a la inflación y otras alternativas financieras.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos, pero el escenario cambió durante los últimos meses. La caída de las tasas de interés redujo considerablemente los rendimientos y hoy se necesita un capital mucho más alto para alcanzar ganancias que antes parecían accesibles.

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Actualmente, para generar una renta cercana a los $50.000 mensuales mediante un plazo fijo tradicional a 30 días, es necesario invertir cifras que superan los millones de pesos. El cálculo toma como referencia las tasas informadas para mayo de 2026 del Banco Nación, que ofrece una TNA del 18% en sucursal y 18,5% a través de canales electrónicos.

Tomando como ejemplo un depósito de $3.500.000 a 30 días, la ganancia estimada cambia según el canal utilizado para constituir el plazo fijo.

en sucursal , con una TNA del 18,00%, el rendimiento mensual ronda los $51.780,82

, con una TNA del 18,00%, el rendimiento mensual ronda los $51.780,82 en cambio, si la operación se realiza por home banking o canales electrónicos con una TNA del 18,50%, la ganancia sube a aproximadamente $53.219,18

La diferencia parece pequeña en términos porcentuales, pero demuestra cómo los bancos continúan incentivando las operaciones digitales con tasas algo más altas.

Meses atrás, cuando las tasas superaban ampliamente el 100% nominal anual, se necesitaba bastante menos capital para alcanzar ingresos similares. Hoy, con tasas debajo del 20% anual en muchos bancos tradicionales, el rendimiento quedó mucho más limitado.

Las entidades financieras muestran actualmente una fuerte dispersión en las tasas ofrecidas. Aunque algunos bancos digitales y entidades pequeñas superan el 23% o 25% anual, las grandes entidades continúan ubicándose por debajo del 20%. Eso provoca que muchos ahorristas empiecen a comparar alternativas más agresivas o instrumentos con cobertura frente a inflación y dólar.

La caída de las tasas está directamente vinculada a las decisiones del Banco Central y al nuevo escenario económico. Durante los últimos meses, las entidades financieras ajustaron hacia abajo las tasas de interés ofrecidas para depósitos tradicionales en pesos. Eso impactó sobre el rendimiento mensual que reciben los ahorristas.

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Conocimientos fundamentales antes de invertir en un plazo fijo

Antes de constituir un plazo fijo, hay varios aspectos importantes que conviene entender.

El primero es que el dinero queda inmovilizado durante el período pactado. En un plazo fijo tradicional a 30 días, el capital no puede retirarse antes del vencimiento.

Otro punto clave es que la tasa queda fijada desde el momento de la constitución. Aunque el banco cambie las tasas posteriormente, el rendimiento pactado no se modifica hasta que finalice el plazo acordado.

También es importante diferenciar entre retorno nominal y rendimiento real. La ganancia informada por el banco es nominal, es decir, expresa cuánto dinero adicional se recibe en pesos. Pero si la inflación mensual es superior al interés obtenido, el resultado real puede terminar siendo negativo. Por eso, muchos inversores utilizan el plazo fijo únicamente como una herramienta conservadora y de corto plazo.

Con tasas cercanas al 18%, el rendimiento mensual quedó muy lejos de los niveles que existían meses atrás. Eso obliga a muchos ahorristas a recalcular estrategias y analizar si el plazo fijo continúa siendo suficiente para proteger el valor de sus pesos frente al avance de los precios.