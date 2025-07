Buepp: ¿Tengo que ser cliente del Banco Ciudad para registrarme?

Una de las dudas más comunes que tienen los usuarios a la hora de querer comenzar a operar con Buepp es si es necesario ser cliente del Banco Ciudad. La entidad aclaró que esto no es necesario y no habrá diferencias de servicios para quienes lo sean. Sin embargo, en caso de ser clientes, la app tomará directamente los datos ya registrados de las cuentas, por lo que no será necesario registrarse desde 0.