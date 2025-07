¿Dormís muchas horas? Esto es lo que significa según la psicología

Actualmente, se vive en una sociedad que adora la productividad y castiga el descanso. No es raro de vago a alguien que duerme más de lo que se cree que se necesita dormir, sin contemplar que cada cerebro puede tener diferentes necesidades de sueño.

Mientras se duerme, es de público conocimiento que el cuerpo de desintoxica, pero no solo suceden cosas a nivel físico y biológico. Durante el sueño, la mente procesa lo sucedido en el día, conecta ideas y organiza recuerdos. Así que no, no se trata de ser flojo, sino de un funcionamiento cognitivo superior.