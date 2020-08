Devaluación: creen que el BCRA mantiene el ritmo pero con más volatilidad

Hoy el debate sigue abierto. Incluso algunos especularon con que el BCRA aceleraría el ritmo de devaluación diaria (crawling peg) ante el estacionamiento de las brechas en niveles considerados disruptivos. Sin embargo, mirando el accionar del BCRA nada indica que esté ni acelerando ni desacelerando el ritmo de las microdevaluaciones diarias. Lo que si se está viendo y quizás de ahora en más, con mayor intensidad es una mayor volatilidad. Al respecto Hernán Hirsch de FyEconsult señala que a lo largo de julio la tasa de devaluación diaria anualizada se ubicó entre 35 y 37%, y en los primeros días de agosto se amplió el rango a 28 y 49%, incluso llegando ayer a niveles del 19%. Lo que sospecha el economista y muchos de sus colegas es que el BCRA, si bien no modificará la política cambiaria de deslizamiento del tipo de cambio nominal, lo que si intentará es darle algo más de volatilidad. Huelga decir que experiencias como la “tablita cambiaria” de los 80, donde estaba pautada el esquema diario de la devaluación (en ese tiempo para inducir una desaceleración inflacionaria) terminan siendo un seguro de cambio y no modifican expectativas preparando el terreno para una ajuste abrupto. Por ello, no extraña, es más, es lo más lógico, que el crawling peg sea errático, para no brindar arbitrajes seguros a los especuladores. Norberto Sosa de IEB destaca también que el crawling está clavado en zona de 30% aunque la brecha trepa por tendencia más que por arbitraje de bonos por el canje, porque detrás está el tema de fondo, la situación patrimonial del BCRA que se sigue deteriorando.